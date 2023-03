Cyberwährungen – Bitcoin gibt weiter nach Die Kryptowährung Bitcoin fällt am Freitagvormittag unter die Marke von 20’000 $. Der Grund ist die momentan schlechte Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten.

Ausgelöst wurde die schlechte Marktstimmung durch Turbulenzen im US-Bankensektor. Bild: Getty Images/EyeEm

Die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten hat am Freitag auch zahlreiche Kryptowährungen erfasst. Der Bitcoin fiel unter die runde Marke von 20'000 $. Am Vormittag gab der Kurs der nach Marktwert grössten Internetdevise bis auf rund 19'900 $ nach. Bereits am Vortag hatten sich ausgehend von etwa 22'000 $ kräftige Verluste eingestellt. Die zweitgrösste Anlage Ether sank am Freitag bis auf 1400 $, nach etwa 1500 $ am Vortag. Der Marktwert aller etwa 22’800 Kryptowerte fiel unter die Marke von 1 Bio. $.

Ausgelöst wurde die schlechte Marktstimmung durch Turbulenzen im US-Bankensektor. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate und Probleme bei der auf Risikokapital für die Technologiebranche spezialisierten Silicon Valley Bank (SVB) belasteten. An den Börsen griffen die Sorgen auch auf traditionelle Banken über, deren Aktienkurse erheblich unter Druck gerieten. Hintergrund sind Befürchtungen, wegen der deutlich gestiegenen Zinsen könnte es zunehmend zu Kreditausfällen kommen, was die Geldhäuser belasten würde.

Digitalwährungen wie Bitcoin zählen zu den besonders riskanten Anlagen, die von einer schlechten Marktstimmung oft mit nach unten gezogen werden. Schon seit einiger Zeit lastet auf dem Markt die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen. Hintergrund ist die nur langsam fallende Inflation, die die amerikanische Zentralbank Fed zu stärkeren Zinsanhebungen veranlassen könnte. Höhere Zinsen sind generell schlecht für riskantere Anlagenklassen, da sicherere Wertpapiere wie Staatsanleihen dann mehr Zinsen abwerfen.

AWP

