Alle Augen sind auf die Bundesratswahl am 7. Dezember gerichtet. Darob droht in den Hintergrund zu geraten, dass beide Parlamentskammern Entscheide mit weitreichenden finanzpolitischen Folgen fällen sollten. Es geht um ein lästig-unangenehmes Thema: Sparen.

Im Schatten der Wahlen in die Landesregierung werden mehrere Debatten geführt, die sich um den Bundeshaushalt drehen: über die von der OECD aufoktroyierte Einführung einer Mindeststeuer von 15% beziehungsweise die Verteilung zwischen Bund und Kantonen; eine 13. AHV-Rente; über den Finanzplan 2024 bis 2026, der milliardenschwere Defizite voraussagt.

Bei der Verteilung der Zusatzeinnahmen aus der neuen OECD-Steuer geht es nicht zuletzt darum, wie viel in die Bundeskasse fliesst. Gemäss jüngsten Vorschlägen aus den zuständigen Kommissionen sollen die Mittel je zur Hälfte dem Bund und den Kantonen zufallen. Begründet wird die Empfehlung primär mit den düsteren Aussichten des Bundeshaushalts. Aus föderalistischer Sicht sind die Gelder allerdings besser mehrheitlich den Kantonen zu überlassen.

Es ist einfach, Milliarden zu verteilen

Völlig schief in der Landschaft steht der gewerkschaftliche Vorschlag, sämtlichen (auch wohlhabenden) Rentenbezügern eine 13. Rente zu gewähren. 2032 entstünden deswegen Zusatzkosten von 5 Mrd. Fr., obschon der AHV-Rechnung dannzumal ein fast ebenso hohes Rechnungsdefizit droht.

Die Initianten machen es sich einfach. Der Text der Initiative sieht keine Finanzierungsmassnahmen vor. Mit der naheliegenden Frage, wie die von der Initiative verursachte zusätzliche Mehrbelastung durch den höheren Bundesbeitrag von etwa 1 Mrd. Fr. im sowieso angespannten Bundeshaushalt gedeckt würde, haben sie sich offenbar nicht auseinandergesetzt. Ein Ja zu dieser Initiative wäre verantwortungslos.

Schliesslich Ueli Maurers letztes Gefecht in den Räten: Er wird die Parlamentarier in der Debatte nochmals warnend auf die drohenden Defizite im Bundeshaushalt hinweisen. 2024 bis 2026 fehlen insgesamt etwa 7 Mrd. Fr. So wird die Schuldenbremse ausgehebelt.

Statt kürzen mehr ausgeben

Der Bundesrat hat schon mehrmals auf eine «besorgniserregende» Entwicklung hingewiesen und das Parlament eindringlich gemahnt, in naher Zukunft mit Zurückhaltung und Disziplin zu walten – just etwas, was es vor allem seit dem Frühjahr arg vernachlässigt hat.

Bremsmöglichkeiten gibt es. Die bis 2030 vorgesehene massive Aufstockung des Armeebudgets von 5 auf 9 Mrd. Fr. könnte zeitlich gestreckt werden. Das hat auch Ueli Maurer, der Armee gegenüber gewiss nicht feindlich eingestellt, in einem Interview mit der NZZ betont. Ein Aufschub hätte zudem den Vorteil einer sorgfältigeren Planung.

Ebenfalls «einschenken» würde eine Absage an die Verbilligung der Krankenkassenprämien. Wie bei der Gletscher-Initiative stand hier ein Gegenvorschlag Pate, den Initianten weit entgegenzukommen. Träte der Ständerat auf die Bremse, könnten ab 2025 mindestens 1,7 Mrd. Fr. gespart werden. Bereits jetzt leistet die «Allgemeinheit» Beiträge von 5 Mrd. Fr. pro Jahr. Wenn schon, sollten die Kantone bedürftigen Haushalten gezielt unter die Arme greifen.

Der Bundesrat soll es richten

Den jüngsten Mitteilungen der Finanzkommissionen nach zu urteilen, stiehlt sich das Parlament aus der Verantwortung. Erste Sparvorschläge fanden keine Mehrheit. Einigen konnten sich die Räte bloss auf zusätzliche Gelder, etwa zur Absatzförderung des Schweizer Weins.

Ohne eine «umfassende Gesamtsicht» bei der Finanzplanung sei es nicht zielführend, Kürzungen zu beantragen, behauptet die Finanzkommission des Ständerats. Sie reicht den Ball einfach dem Bundesrat weiter und «empfiehlt» ihm, rasch Vorschläge zu unterbreiten, um die Voranschläge ab 2024 in Übereinstimmung mit der Schuldenbremse zu bringen. Dass das Parlament selbst in der Wintersession die Nagelprobe für mehr finanzpolitische Vernunft bestehen wird, ist also mehr als fraglich.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.