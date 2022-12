Lebensmittelindustrie – Bittersüsse Aussichten für Schweizer Schokolade Barry Callebaut sowie Lindt & Sprüngli sind auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen und somit weit hinter die Aktien der Konkurrenz. Für Anleger ist das nicht nur schlecht. Ivo Ruch

Die Weihnachtszeit ist für Barry Callebaut weniger substanziell als für Lindt & Sprüngli. Bild: ZVG Barry Callebaut

Frostige Zeiten für die Schweizer Schokoladenaktien. Barry Callebaut wie auch Lindt & Sprüngli notieren nahe ihrem tiefsten Stand des Jahres – und das in einem insgesamt wieder robusteren Börsenumfeld. Ungewöhnlich für die beiden Konzerne, die normalerweise zu den Lieblingen der Anleger gehören. Allein in den letzten drei Monaten haben sie rund 8% an Wert verloren.