Für das laufende Jahr gibt sich BKB optimistisch. Bild: ZVG Basler Kantonalbank

Einschätzung von Lea Fäh um 8.15 Uhr

Der Start in die neue Strategieperiode ist der Basler Kantonalbank (BKB) geglückt. Ihre Erwartungen hat sie übertroffen. Prognostiziert wurden mindestens 121 Mio. Fr. Gewinn wie im Vorjahr, heute verkünden durfte CEO Basil Heeb mit 139,3 Mio. Fr. ganze 15% mehr. Erfolg in zwei der drei Geschäftsfelder – Zinsen sowie Kommissionen und Dienstleistungen – hat dazu beigetragen. Das Handelsergebnis war aber rückläufig im unteren zweistelligen Bereich. Der Konzern BKB, der seit 2019 vollumfänglich die Bank Cler einschliesst, ist die achtgrösste Bankengruppe in der Schweiz. Das Management ist auf ein möglichst geringes Geschäftsrisiko bezüglich Hypotheken und Krediten bedacht. Die Wertberichtigungen im Kreditportfolio verharren seit Jahren auf einem tiefen Niveau von 0,6%. Dennoch gelingt es den zwei Banken mit eigenständigem Markenauftritt, die Kundenausleihungen um 4,6% zu steigern, die Hypothekarforderungen allein um 5,9%. Auch das Kundenvermögen hat mit 2,4% leicht zugenommen. Kaum eine andere Kantonalbank hat sich Nachhaltigkeit so auf die Fahne geschrieben. Privatkunden werden standardmässig nachhaltige Produkte angeboten. Dementsprechend hat das Volumen nachhaltiger Anlagelösungen zugelegt. Was die starke Kapitalbasis von 18,6% Gesamtkapitalquote und die hohe Dividendenrendite von 5% angeht, steht BKB an vorderster Front unter der Gruppe der Kantonalbanken. Auch die Rentabilität und die Kosteneffizienz überzeugen. Ausserdem schüttet die Basler Staatsbank seit 2014 stabil eine Dividende von 3.10 Fr. pro Partizipationsschein aus. Die Titel handeln zudem unter ihrem Buchwert und locken zum Einstieg. Das Stadtbasler Institut ist eine der solidesten Banken, wie zuletzt von den Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor’s mit AAA respektive AA+ dafür ausgezeichnet. Zusätzliche Sicherheit bieten die Staatsgarantie und die Einlagensicherung durch den Eigner Kanton Basel-Stadt. In diesem Jahr soll das Geschäft skaliert werden, im Frühling wird bereits ein neues Mobile und E-Banking ausgerollt. Bankchef Heeb ist zuversichtlich, den Erfolg von 2022 zu wiederholen.