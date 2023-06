Wegen Analystenstudie – BKW-Aktienkurs bricht ein Ein UBS-Analyst senkt seine Empfehlung für die BKW-Titel direkt von «Kaufen» auf «Verkaufen». Die Aktien reagieren mit massiven Abgaben. Yvonne Debrunner

Eine Analystenstudie hat den Kurs des Berner Energiekonzerns BKW am Dienstag einbrechen lassen. Bild: Dominic Steinmann/Keystone

Der Aktienkurs des Berner Energiekonzerns BKW ist am Dienstag bis am Nachmittag 13% eingebrochen. Der Grund ist eine am selben Tag publizierte Studie des UBS-Analysten Bosco Ojeda, der die Titel direkt von «Kaufen» auf «Verkaufen» herabgestuft hat.