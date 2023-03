Die BKW-Aktionäre sollen eine ordentliche Dividende von 2.80 Fr. je Aktie erhalten, nach 2.60 Fr. im Jahr zuvor. Bild: Anthony Anex/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Der Berner Energiekonzern überraschte schon zum Jahresbeginn mit einer positiven Gewinnwarnung, die einen Betriebsgewinn (Ebit) von 1 Mrd. Fr. in Aussicht stellte und damit doppelt so viel wie bis dahin prognostiziert. Nun hat er den Geschäftsbericht vorgelegt und diese Prognose bestätigt. Der Gewinnsprung wurde vor allem von den Turbulenzen auf den Energiemärkten ausgelöst, die BKW für sich nutzen konnte. Die eigenen Kraftwerke haben sich als entscheidender Vorteil erwiesen. Für das laufende Jahr erwartet das Management weniger vorteilhafte Bedingungen und stellt einen Ebit in der Bandbreite von 550 bis 600 Mio. Fr. in Aussicht. Die Erhöhung der regulären Dividende um 0.20 auf 2.80 Fr. erscheint auf den ersten Blick mager, doch hinzu kommt eine Sonderausschüttung von 1.25 Fr., die Jubiläumsdividende genannt wird, denn BKW wurde 1898 gegründet. Die Aktionäre profitieren daher mit einer Dividendenrendite von etwas mehr als 3% in angemessenem Umfang vom letztjährigen Geschäftserfolg.