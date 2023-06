Nonvaleur – Blauvelt-Plantagen An Nicaraguas Karibikküste kreuzten einst Korsaren, dann wurde in Bananenstauden investiert. Manfred Rösch

Die Compagnie Lyonnaise des Bananeries de Bluefields investierte vor dem Ersten Weltkrieg in Bananenplantagen an Nicaraguas Karibikküste – das lässt sich dieser Aktie entnehmen, viel mehr ist über die Gesellschaft nicht bekannt. Dass einst überhaupt französisches Kapital dorthin floss, verblüfft. Die unwegsame Gegend war traditionell, über Jamaika, von britischer Kolonisierung geprägt, kaum von spanischer. Seit dem späteren 19. Jahrhundert war Bluefields – benannt nach dem niederländischen Freibeuter Blauvelt – der Ausfuhrhafen für britische und, noch mehr, amerikanische Pflanzer. Am atlantischen Küstenstreifen Nicaraguas wird heute noch kreolisches Englisch gesprochen, und Bananen sind nach wie vor ein wichtiges Exportgut. Die wenig freundliche Bezeichnung «Bananenrepublik» ist historisch vor allem auf Honduras und Guatemala gemünzt. In der Tat wird das Nicaragua unserer Tage nicht von Marionetten amerikanischer Nahrungsmittelkonzerne regiert, was freilich wohl besser wäre. Unter dem Despoten-Senioren-Ehepaar Daniel Ortega (Präsident, 78) und Rosario Murillo (Vizepräsidentin, 72) geht es den Nicaraguanern nämlich denkbar schlecht, bloss der skrupelfreie Ortega-Clan und seine Schergen schmarotzen in Fülle. Lange ist es her, dass Ortega und seine Sandinisten das üble Somoza-Regime stürzten, anno 1979. Das entzückte damals Europas romantische Rote: Der real existierende Ostblock­sozialismus war grau, der Sozialismus unter Palmen bunt. Nach geglückter Revolution regierte Ortega bis zum Wahlsieg der Opposition 1990. Seit 2006 ist er wieder an der Macht und wendet jedes Mittel an, um sie zu behalten. Muss er auch, sonst droht ihm (und ihr) der Volkszorn.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.