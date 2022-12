Kursanalyse – Bleibt Porsche auf der Überholspur? Der Hersteller sportlicher Luxusautomobile hat nach dem IPO zwei dicke schwarze Streifen aufs Börsenparkett gelegt. Christian Braun

Nicht nur die Fahrzeuge von Porsche stehen für Leistungsfähigkeit, auch das Unternehmen. Bild: ZVG/Porsche

Wer «Porsche» denkt, denkt auch «schnell». Schnell auf der Rennstrecke, schnell im Kurvengeschlängel, schnell in der Beschleunigung, aber auch schnell im Akkuladen dank 800-Volt-Technologie der Elektromodelle. Seit dem Börsendebüt des Herstellers sportlicher Luxusautomobile am 29. September hat «schnell» noch eine weitere Dimension: schnell im Kursanstieg und schnell in der Aufnahme der Aktien in den deutschen Blue-Chip-Index Dax.