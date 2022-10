Der Chart des Tages – Blind investieren funktioniert nicht mehr Dieses Jahr ist das Anlageumfeld sehr anspruchsvoll – eine klassische Portfolioallokation hat versagt wie noch nie. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: Exante Data

Über die vergangenen Jahrzehnte konnte man blind investieren und hat trotzdem Rendite gemacht: Die Aktienmärkte waren in einem langfristigen Bullenmarkt, gleichzeitig haben die Anleihenkurse dank immer weiter sinkender Zinsen stetig zugelegt. Auch alternative Anlagen wie Private Equity brachten eine gute Rendite.

Damit ist es nun vorbei. Ein gemischtes Portfolio hat seit Anfang Jahr 21% verloren, annualisiert entspricht das einem Rückgang von 27% (vgl. Grafik oben). Dieses Portfolio, oft als «60/40» definiert – 60% Aktien und 40% Anleihen –, hat noch nie so viel eingebüsst. Denn in normalen Zeiten geben in einer Wirtschaftskrise die Aktienkurse zwar nach, aber die Anleihen legen zu. Wegen der hohen Inflation sind diesmal auch die Bonds unter Druck.

Fast alle grossen institutionellen Investoren – einschliesslich der Pensionskassen – haben bisher solch einen diversifizierten Ansatz gefahren. Nun ist das Anlageumfeld für solch einen «blinden» Ansatz aber so schwierig wie noch nie.

Jens Norvig, CEO des Finanzdatendienstes Exante Data, erklärt in einem Blog: «Die Auswahl von Anlagen, wie sie in einer Welt der stimulierenden Geldpolitik richtig gewesen sein mag, ist nicht mehr gültig.» Er plädiert für ein aktives Risikomanagement, das das wirtschaftliche Umfeld berücksichtigen muss. Dadurch könne man Kursverluste und die Performance besser in den Griff bekommen.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

