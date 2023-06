VT5 – Blutender Grossaktionär bringt Schweizer Spac in Gefahr Die Erfolgschancen der Mantelgesellschaft hängen vom Fitnessstand des Vermögensverwalters Veraison ab. Ivo Ruch

An der Schweizer Börse herrscht momentan Flaute in Bezug auf neue Aktien. Bild: Iris C. Ritter

Der ersten und bisher einzigen Schweizer Mantelgesellschaft könnte kurz vor dem Ziel die Luft ausgehen. Seit Dezember 2021 sucht die kotierte Spac (Special Purpose Acquisition Company) VT5 einen Übernahmekandidaten, um mit ihm zu verschmelzen und ihn so an die Börse zu bringen. Sie hat sich dafür 24 Monate Zeit gegeben. Doch nun erhält das Projekt, in das viel Schweizer Börsen- und Industrieprominenz involviert ist, einen empfindlichen Rückschlag.