Idorsia-Sitz in Allschwil. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Miriam Kappeler um 09.10 Uhr

Idorsia macht einen überraschenden Schritt. Statt die verbleibenden Rechte am Blutdrucksenker Aprocitentan zu monetisieren und sich so das Überleben bis zur Gewinnschwelle zu sichern, kauft sie die Rechte am Medikament zurück. Sie hatte sie an die Johnson-&-Johnson-Tochter Janssen auslizenziert und hätte dafür gestaffelte Lizenzgebühren von 20 bis 35% auf den Umsatz erhalten.