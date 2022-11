Finanzielle Ziele – Bobst bestätigt Gewinnprognose für 2022 Der Hersteller von Verpackungsmaschinen bestätigt seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr, macht jedoch Vorbehalte bei der angestrebten Profitabilität.

Der Verpackungsmaschinen-Hersteller bestätigt im Vorfeld eines Investorentages seine finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2022. Die Waadtländer machen jedoch Vorbehalte bei der angestrebten Profitabilität.

Es sei zwar weiterhin möglich, die Gewinnprognose von 7 bis 8% Betriebsergebnis-Marge zu erreichen, teilte Bobst am Mittwoch in einem Communiqué mit. Das Ziel sei aber «sehr ehrgeizig» geworden. Denn die Situation in der Lieferkette habe sich seit August nicht ausreichend verbessert.

Der Auftragseingang habe gleichzeitig in den letzten Monaten zwar immer noch auf einem «guten» Niveau gelegen, jedoch unter dem aussergewöhnlich hohen Niveau des ersten Halbjahres 2022. Die Gruppe erwarte für 2022 nach wie vor einen Jahresumsatz von 1,7 bis 1,8 Mrd. Fr.

Die langfristigen finanziellen Ziele von mindestens 8% Ebit-Marge und einer Kapitalrendite von mindestens 20% würden ebenfalls bestätigt, so Bobst.

Bobst steht vor dem Going Private. Bobst hatte im Juli ein öffentliches Übernahmeangebot von der im Besitz der Familie Bobst befindlichen JBF Finance SA erhalten. Aktuell hält die Familienholding nun gut 85% der Aktien. Laut früheren Angaben wollen die Familienaktionäre nach der Übernahmeofferte die Dekotierung der Bobst-Aktien von der Schweizer Börse SIX veranlassen. Gemäss Angaben im Angebotsprospekt ist allerdings keine Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) geplant.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.