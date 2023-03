Nebenwerte – Bobst mit fulminantem Start an Ausserbörse Frischer Wind im ausserbörslichen Handel durch Neuzugänge. Die Regionalbanken wachsen solide. Sascha Hitz

Bobst überzeugt mit den Jahreszahlen 2022 und stellt eine Sonderdividende von 5 Fr. in Aussicht. Bild: ZVG Bobst

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. Im Februar hat diese positive Dynamik moderat nachgelassen. Die weiterhin hohe Inflation schürt Zinserhöhungsängste in den USA und Europa, was sich auch negativ auf die Performance am hiesigen Aktienmarkt auswirkt. So verzeichnete der SPI-Extra-Preisindex im Februar ein nur noch kleines Plus von knapp 1,5%. Im ausserbörslichen Aktienhandel legte der OTC-X Liquidity Index mit 0,6% bloss geringfügig zu. Bei den Sektoren stechen Beteiligungsgesellschaften (+5,5%), Nahrung und Getränke (+4,2%) sowie Banken (+2%) hervor.