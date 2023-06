Geldpolitik Grossbritannien – BoE-Chef befeuert Zinsfantasien mit Bemerkung zu angespanntem Arbeitsmarkt Angesichts kräftigen Lohnwachstums und anhaltender Inflationsgefahr wird erwartet, dass die Bank of England weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.

Angesichts kräftigen Lohnwachstums und anhaltender Inflationsgefahr stehen die Zeichen in Grossbritannien weiter auf Zinserhöhung. «Ich fürchte, die Zahlen von heute Morgen haben gezeigt, dass wir in diesem Land einen sehr angespannten Arbeitsmarkt haben», sagte Notenbankchef Andrew Bailey am Dienstag vor dem Wirtschaftsausschuss des Oberhauses. Jüngste Daten des Nationalen Statistikamts (ONS) deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt trotz der Serie von Zinserhöhungen der Notenbank heiss läuft. Dies verstärkte Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die Bank of England (BoE) die geldpolitischen Zügel weiter anziehen könnte – womöglich noch mehrmals.

Die Beschäftigung kletterte in Grossbritannien in den drei Monaten bis April um 250’000, während in einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen lediglich ein Anstieg von 162’000 prognostiziert worden war. Das jährliche Lohnwachstum ohne Boni stieg in diesem Drei-Monats-Zeitraum zugleich auf 7,2%. Klammert man die Zeit der Corona-Pandemie aus, als Lohnstatistiken durch Urlaubsregelungen verzerrt waren, so war es der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.

«Für die Bank of England ist das Lohnwachstum ein grosses Problem – es ist einfach zu hoch, als dass die Inflation das 2-Prozent-Ziel erreichen könnte», sagte Hussain Mehdi von HSBC Asset Management. Die britische Inflationsrate lag im April bei 8,7% und damit noch immer weit über dem Stabilitätsziel der Währungshüter. Mitte nächster Woche kommen die Preis-Daten für Mai herein – am Vortag der für den 22. Juni anstehenden Zinsentscheidung. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt aktuell bei 4,50%. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Die Notenbank hat die Zinsen bereits zwölf Mal in Folge angehoben, um der Inflation Paroli zu bieten. Die Finanzmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bis zum Jahresende 5,75% erreichen werden, mittlerweile auf 65%.

