Börsenbericht vom 11. April 2023 – Konjunkturhoffnungen schieben Schweizer Börse an Am Schweizer Aktienmarkt hat der Aufwärtstrend auch in der neuen Woche angehalten. Während Zykliker und Finanzwerte gesucht waren, konsolidierten defensive Werte.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit einem leichten Plus geschlossen. Die defensiven Schwergewichte verhinderten grössere Gewinne. Die Marktteilnehmer mussten verzögert am Ostermontag an der Wall Street und am Dienstag in Europa auf den am Karfreitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht reagieren. Trotz einer weiter rückläufigen Arbeitslosenquote und leicht gestiegenen Stundenlöhnen sei von einer neuerlichen Zinsangst keine Rede gewesen, kommentierte ein Analyst. Allerdings könnte das Zinsgespenst bereits am (morgigen) Mittwoch auf die Börsenbühne zurückkehren.

Dann stehen die US-Inflationsdaten auf der Agenda. Im Augenblick gehen die Marktteilnehmer von einer weiter fallenden Teuerung aus. Die Daten könnten dem Fed jedoch die nötige Munition für eine weitere Zinserhöhung (um einen Viertel Prozentpunkt) im Mai geben. Die Hoffnung sei es jedoch, dass dies dann die letzte Erhöhung im laufenden Zyklus sein werde. Weitere Hinweise für die Geldpolitik könnte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend liefern.

Der FuW Swiss 50 Index rückte schliesslich um 0,65% auf 2'208,47 Punkte vor. Der SMI schloss 0,31% höher bei 11'265,30 Punkten. Der SLI gewann 0,48% auf 1765,02 und der SPI 0,38% auf 14'704,35 Zähler. Im SLI standen sich 22 Gewinner und acht Verlierer gegenüber.

Händler sprachen am Dienstag von einer Sektorrotation: Während Zykliker und Finanzwerte gesucht waren, konsolidierten defensive Werte die jüngsten Gewinne. Gefragt seien vor allem zyklische Werte gewesen, die zuletzt etwas unter die Räder gekommen waren, sagte ein Händler.

So standen die baunahen Sika (+2,6%) nach verteidigenden Kommentaren aus verschiedenen Bankenhäusern an der SMI-Spitze. Aber auch ABB (+2,6%), Holcim (+1,7%) und Geberit (+1,4%) legten klar zu.

Unter den Gewinnern fanden sich zudem auch die beiden Grossbankentitel UBS (+1,1%) und CS (+0,9%). Derzeit befasst sich das Schweizer Parlament noch bis Donnerstag in einer ausserordentlichen Session mit dem CS-Debakel. Der Ständerat stellte sich am Dienstag nach einer lebhaften Debatte hinter die Verpflichtungen des Bundes von 109 Mrd. Fr. im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS.

Für Gesprächsstoff am Markt sorgten auch Kühne+Nagel (+0,7%): Zum einen äusserten sich verschiedene Bankhäuser positiv über den Logistiker. Zum anderen könnten die Titel möglicherweise in den SMI aufgenommen werden. Vergangenen Freitag hat die Börsenbetreiberin SIX die neuste Rangliste per Ende März publiziert. Gemäss dieser hätten die Aktien von Kühne+Nagel gute Chancen, die der CS nach der Übernahme durch die UBS im prestigeträchtigen Leitindex zu beerben.

Dagegen standen mit Roche, Novartis und Nestlé (je -0,3%) gleich alle drei Schwergewichte auf den Verkaufslisten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere den Markt zuletzt angeschoben hätten.

Weitere eher defensive Werte wurden ebenfalls aus den Depots gekippt: wie Alcon (-1,7%) oder Givaudan (-0,8%). Givaudan veröffentlicht am Donnerstag den Quartalsbericht. Auch die Techtitel Temenos (-1,5%) und Logitech (-1,2%) büssten klar an Terrain ein.

Straumann (+0,1% oder +0,15 Fr.) legten derweil trotz Dividendenabgang von 0,80 Franken je Aktie etwas zu. Auch in der zweiten Reihe wurde die Ausschüttung bei den Anteilen von PSP (-4,6%), SF Urban (-3,3%) und Fundamenta Real Estate (-2,7%) fällig.

Zu den Gewinnern am breiten Markt zählten hingegen ebenfalls baunahe Titel wie Swiss Steel (+4,9%), Interroll (+4,3%) oder Arbonia (+3,7%).

Dow wenig bewegt im frühen Handel

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zur Eröffnung keine grossen Sprünge gemacht. Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Jedoch könnten geopolitische Entwicklungen Einfluss nehmen, hiess es am Markt mit Verweis auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA auf der einen Seite und China sowie Russland auf der anderen.

Der Dow Jones Industrial stand nach der ersten halben Handelsstunde 0,09% höher bei 33’616,80 Punkten. Tags zuvor war der US-Leitindex um rund 0,3% gestiegen, Zinsangst nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatten die Anleger letztlich abgeschüttelt. Der marktbreite S&P 500 notierte am Dienstag fast unverändert bei 4108,68 Zählern. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,38% auf 13 001,14 Punkte.

Ein überraschend schwaches erstes Geschäftsquartal von Adtran setzte den Aktien des US-Telekomausrüsters schwer zu, sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020 und verloren zuletzt gut ein Viertel. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im ersten Quartal war das Unternehmen hinter den eigenen Zielen und den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Händler sahen vor allem die Profitabilität kritisch.

Die Aktien von Moderna büssten fünfeinhalb Prozent ein. Der Impfstoffhersteller teilte mit, dass eine Grippeimpfung-Studie im Endstadium nicht genug Daten gesammelt habe, um die Wirksamkeit zu bestimmen. Deshalb solle nun die Entwicklung eines anderen Impfstoffkandidaten vorangetrieben werden. Für Moderna ist die Markteinführung eines Grippeimpfstoffs sehr wichtig. Denn die Umsätze mit dem Covid-Impfstoff sinken drastisch, da bereits viele Menschen immunisiert sind und die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen gering ist.

Die Anteile von CarMax legten um 8,6% zu. Der Gewinn des Gebrauchtwagenhändlers im vierten Geschäftsquartal übertraf die Schätzung von Experten.

Bonds Schweiz: Schwächere Kurse – anziehendes Emissionsgeschäft

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag nach Ostern schwächer. Im Gegenzug steigen die Renditen an. Die stärkere Risikofreude der Anleger helfe den Aktien und bremse die Nachfrage nach Obligationen, heisst es am Markt.

Das Emissionsgeschäft ziehe nun wieder an, sagt ein Händler. So kündigte die Eidgenossenschaft die Aufstockung der Anleihen 3,25%/2027 und 3,5%/2033 an. Abgerechnet und zugeteilt wird am (morgigen) Mittwoch. Zudem will die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken drei neue Anleihen mit den Fälligkeiten 2029, 2032 und 2035 emittieren. Die Emission soll am Mittwoch stattfinden. Die beiden Emittenten kämen sich dabei kaum in die Quere. «Es sind alles andere Laufzeiten. Da kommen wir gut aneinander vorbei», sagt ein Händler. Zudem sei der Markt für Topschuldner gut.

Im März war das Emissionsvolumen laut ZKB denn auch relativ tief. Der Hauptgrund dafür waren die Turbulenzen im Bankensektor. Dies habe zu Unsicherheit an den Märkten und Verschiebungen von Transaktionen geführt, so die ZKB. Insgesamt wurden 19 Anleihen emittiert, von denen nur drei im Auslandsegment anfielen. Der geringe Auslandsanteil war auch Grund dafür, warum im März das ausstehende Anleihevolumen am Kapitalmarkt gesunken ist, nämlich um 0,6 Mrd. auf 595,9 Mrd. Fr.

Doch nun fülle sich die Pipeline. Für Donnerstag werde ein weiteres Projekt erwartet. Und in der nächsten Woche sollen auch inländische Unternehmensanleihen begeben werden. Zudem beobachteten ausländische Schuldner den hiesigen Markt wieder genau.

Um 13.15 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 4 BP höher auf 142,50%. Der Umsatz beträgt 5 Kontrakte. Am Gründonnerstag war der Conf um 107 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert um 56 BP tiefer auf 124,90%.

Bislang sind 4 Eidgenossen zu tieferen und 2 höheren Kursen gehandelt. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,921 und die der zehnjährigen mit 1,083% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,133 von 1,084% am Vortag.

Euro weiter über 1.09 $ - zum Franken kaum bewegt

Der Euro ist am Dienstag über 1.09 $ gestiegen. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0916 $ gehandelt und damit auf dem Niveau vom Dienstagmittag, aber deutlich höher als am Vorabend. Der Euro hat damit insgesamt seine Vortagsverluste mehr als wettgemacht.



Zum Schweizer Franken tritt der Euro weiter auf der Stelle. Derzeit kostet er 0.9875 Fr. und damit in etwa gleichviel wie am früheren Dienstagmorgen und Montagabend. Der Dollar wird aktuell zu 0.9047 Fr. umgesetzt.



Der Euro wurde durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gestützt. In diesem Umfeld war der als sicher geltende US-Dollar weniger gefragt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone hellte sich im März zudem stärker als erwartet auf. Verbessert hat sich die Bewertung der aktuellen Lage, die auf den höchsten Stand seit März 2022 zulegte. Die Konjunkturerwartungen blieben hingegen stabil.



«Die Euroland-Wirtschaft kann sich auch Anfang April weiter erholen», kommentierte Sentix das Ergebnis der Umfrage. Die grossen Verwerfungen, die durch die Gas- und Strompreiskrise in Europa befürchtet wurden, seien in diesem Winter ausgeblieben. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87738 (0.87495) britische Pfund und 145.28 (143.49) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 2001 $ gehandelt. Das waren rund 9 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Die Notierungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 85.00 $. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1.15 $ auf 80.89 $.

Neben der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten wurde auf die Kursverluste des US-Dollar verwiesen. Das in Dollar gehandelte Rohöl wird dadurch günstiger für Anleger aus anderen Währungsräumen.

Zudem zeigten die angekündigte Kürzung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+ und der jüngsten Rückgang der Ölreserven in den USA weiter Wirkung. Die Ölpreise konnten sich mittlerweile deutlich von längerfristigen Tiefständen erholen, die im März angesichts der befürchteten neuen Bankenkrise erreicht worden waren.

Am Ölmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf neue Prognosen zur Entwicklung der Ölnachfrage von der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Opec, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen.

Steigender Bitcoin-Kurs treibt Krypto-Sektor an

Ein Zehn-Monats-Hoch beim Bitcoin treibt den ganzen Sektor an. Die wichtigste Kryptowährung steigt um 3,3 Prozent auf 30’136 $ und ist damit so teuer wie seit Juni 2022 nicht mehr. Auch andere Cyber-Devisen wie Ethereum und Ripple klettern um jeweils rund zwei Prozent. «Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen über die Osterfeiertage könnte die Aufwärtsbewegung angestossen haben», sagt Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Die steigenden Kurse beflügeln die Aktien der Krypto-Börse Coinbase sowie der Bitcoin-Miner Riot Platforms und Marathon Digital. Die Papiere legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street zwischen 2,8 und 4,3% zu.

AWP/REUTERS

