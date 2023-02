Börsenbericht vom 9. Februar 2023 – Schweizer Börse bleibt im Aufwind Die Jahresauftaktrally am Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag neue Fahrt aufgenommen. Die grössten Verluste fahren die Aktien der CS ein.

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und ist auch am Schweizer Aktienmarkt das beherrschende Thema am Donnerstag. Während sich die teilweise deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen an den europäischen Nachbarbörsen fortsetzen, wird der hiesige Leitindex SMI durch die deutlichen Verluste bei der CS und teilweise schwächeren Schwergewichten ausgebremst. Derzeit spräche viel dafür, dass der Markt überkauft ist. Wie so oft aber «nährt die Hausse wieder einmal die Hausse», kommentiert ein Händler. «Steigende Kurse zwingen die Investoren, die noch nicht oder gar auf der falschen Seite positioniert sind, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, unabhängig von irgendwelchen Indikatoren.» Die gute Stimmung sei ansteckend und fundamentale Rahmenbedingungen träten in den Hintergrund.

In diesem Umfeld ignorierten die meisten Marktteilnehmer denn auch jegliche Warnungen der Notenbanken in den USA und Europa über die weitere Zinsanhebungspolitik. «Mittlerweile sprechen die Notenbanker schon im Chor, dass es zu weiteren und länger anhaltenden Zinsanhebungsrunden kommen wird», betont Händler Andreas Lipkow. Selbst die immer noch hohe deutsche Inflation mit 8,7% im Januar ändert an der derzeitigen Stimmung nichts. In ihren ersten Reaktionen bewerten Ökonomen die Zahlen recht unterschiedlich. Vor allem sei man aber wegen der fehlenden Details nicht sehr viel klüger als vorher, heisst es bei der LBBW dazu.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 um 0,65% auf 2’250,12 Punkte. Der SMI gewinnt 0,32% hinzu auf 11'312,92 Punkte. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, legt um 0,43% zu auf 1788,88 und der breite SPI um 0,37% auf 14'575,47 Zähler zu. Im SLI stehen 24 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber.

Die Kursspanne im SLI bewegt sich zwischen -5,9% bei der CS und +3,1% bei der Swisscom. Beide Unternehmen haben am Morgen ihre jüngsten Zahlen vorgelegt. Bei der CS waren schwache Zahlen zwar erwartet worden, doch in gewissen Bereichen fielen sie noch tiefer aus als befürchtet. Vor allem aber der hohe Abfluss von Kundengeldern kommt gar nicht gut an. «Ein schwaches viertes Quartal beschliesst ein schreckliches Jahr 2022», heisst es bei der Bank Vontobel in einem ersten Kurzkommentar.

Abwärts geht es auch für die Zurich-Gruppe (-1,2%) nach Zahlen. Der Versicherer hat im vergangenen Jahr im operativen Geschäft mehr Geld verdient, dagegen wurde der Reingewinn von den Verwerfungen an den Finanzmärkten belastet. Während die Geschäftszahlen in etwa so wie erwartet ausgefallen sind, hatten sich wohl einige Anleger noch grosszügigere Ausschüttungen erhofft.

Mit Verlusten von mehr als 1,7% fallen auch die Aktien von Sonova negativ auf. Hier verweisen Händler auf den dänischen Konkurrenten GN Store Nord. Dieser hat zwar laut Jefferies Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, dagegen aber beim Ausblick enttäuscht. Die Aktien sacken in Kopenhagen um mehr als 15% ab.

Dass der SMI seinen europäischen Pendants hinterherhinkt, liegt aber vor allem an Roche (-0,5%)und Nestlé (-0,2%), die ihn mit ihren Verlusten ausbremsen. Auch Givaudan, als weiterer nicht-zyklischer Vertreter, fallen um 0,4% zurück.

Derweil verteidigen Swisscom-Titel (+3,1%) erfolgreich ihre Pole Position. Die Aktien sind vor allem wegen der Jahresziele 2023 gesucht, die gut ankommen. Die Jahreszahlen waren wegen einer technischen Panne bereits seit vergangener Woche bekannt.

Im Gewinnfeld sind zudem noch Zykliker wie ABB, Kühne+Nagel oder auch Schindler und Geberit mit Kursgewinnen von bis zu 2,3% zu finden. Während bei Kühne+Nagel ein weiterer positiver Analystenkommentar stützt, sei generell die Hoffnungen auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie auch ein Faktor, der bei diesen Werten für Rückenwind sorge.

Während die beiden Finanzwerte mit Zahlen am Donnerstag zurückfallen, legen die übrigen Branchenvertreter wie UBS, Swiss Re, Julius Bär und Swiss Life um bis zu 1,3% zu.

Die Anteilsscheine von VAT (+0,3%) wiederum bewegen sich zwischen Gewinnen und Verlusten, nachdem bekannt wurde, dass CEO Mike Allison das Unternehmen per Ende Jahr verlassen werde.

Auch in den hinteren Reihen geben die beiden Finanzwerte mit Zahlen, BCV (-3,5%) und Leonteq (-1,3%) nach Zahlen nach. DKSH hingegen gewinnen nach Zahlenvorlage 0,6% hinzu.

Bonds Schweiz: Kursgewinne bei sinkenden Renditen

Nachdem der Schweizer Bondmarkt seit vergangener Woche Freitag nahezu kontinuierlich Kursverluste gesehen hat, kommt es am heutigen Donnerstag zu einer Gegenbewegung. Das Geschäft am Primärmarkt läuft unterdessen weiter, hat laut Händlern aber ein wenig an Schwung verloren.

Zur Wochenmitte hatten vor allem Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell nachgewirkt. Er hatte am Vortag gesagt, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe eben erst begonnen. Dieser Rückgang sei noch in einem sehr frühen Stadium und weitere Zinserhöhungen könnten nötig sein. Dann folgten noch weitere US-Notenbankvertreter. Sie hatten sich Powell angeschlossen und sagten, dass weitere Zinserhöhungen zu erwarten seien, da die US-Notenbank ihre Bemühungen zur Inflationskontrolle fortsetze.

Preisdaten spielten auch am heutigen Donnerstag eine Rolle. In Deutschland lagen die Inflationsdaten unter den Markterwartungen und übten am Bondmarkt Zinsdruck aus. So erhöhte sich die Inflationsrate im Januar zwar auf 8,7%, Experten hatten im Schnitt aber einen Anstieg auf 8,9% erwartet. Diese Entwicklung nehme etwas Druck von der EZB, heisst es am Markt. In ihren ersten Reaktionen erklärten einige Ökonomen, der Scheitelpunkt des grossen Inflationsschubs sei womöglich erreicht.

Im weiteren Handelsverlauf stehen aus den USA nur noch die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf der Agenda.

Am Primärmarkt hat sich die Basellandschaftliche Kantonalbank 310 Mio. Fr. in einer Doppeltranche geholt. Beide Tranchen hätten laut Händlern attraktive Renditekonditionen geboten. Die Berlin Hyp hat einen Greenbonds über 150 Mio. Fr. bis 2026 begeben.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.20 Uhr um 115 Basispunkte (BP) höher auf 141,59%. Gehandelt sind 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 59 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index steigt sich um 65 BP auf 125,29% nach -18 BP am Vortag.

Bei den Eidgenossen werden sieben Bonds zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,0539 und die der zehnjährigen mit 1,3812% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz kommt klar zurück auf 1,298 von 1,402% am Vortag.

Euro legt zu Dollar und Franken zu - Schwedische Krone gewinnt deutlich

Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar wie auch dem Schweizer Franken zugelegt. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0760 $ und damit einen halben Cent mehr als im Tagestief. Auch gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 0.9894 klar höher. Ein Dollar kostet derweil mit 0.9195 Fr. nur geringfügig weniger als am Morgen.



Dabei profitiert der Euro von einer Dollarschwäche. Zudem haben sich zuletzt mehrere Vertreter der EZB für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, was den Kurs der Gemeinschaftswährung antreibt. Die Notenbank hat bereits klare Signale für eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung im März geliefert.



Inflationsdaten aus Deutschland nahmen dagegen etwas Druck von der EZB. Sowohl die nach nationaler Methode ermittelte Inflation als auch die für die EZB massgebliche europäische Rate (HVPI) lag unter den Markterwartungen. Am Devisenmarkt machte sich das aber kaum bemerkbar.



Kräftige Kursgewinne hat derweil die schwedische Krone verbucht. Auslöser war die Zinsentscheidung der schwedischen Notenbank am Vormittag. Die Reichsbank hob ihren Leitzins weiter an und stellte zusätzliche Anhebungen in Aussicht. Zudem will sie ab April mit dem Verkauf von Staatsanleihen beginnen, die sie in der Krise zur zusätzlichen Lockerung der Geldpolitik erworben hat. Dieser Schritt war nicht erwartet worden und liess die schwedische Währung steigen.

Ölpreise legen nach starken Gewinnen nur leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Gewinne im Mittagshandel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85.47 $ und damit 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 32 Cent auf 78.79 $.

Der starke Anstieg der Ölpreise seit Beginn der Woche setzte sich vorerst nicht weiter fort. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Als einer der wesentlichen Treiber gilt die Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung in China und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde der Anstieg der Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst. Wie am Vortag bekannt wurde, sind die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Seit mittlerweile sieben Wochen in Folge geht es mit den Lagerbeständen der grössten Volkswirtschaft der Welt nach oben. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.

Wallstreet schwächer

In den USA sind die Börsen am Mittwoch gesunken. Der Dow Jones Industrial fällt 0,6% auf 33’949, und der breiter diversifizierte S&P 500 verliert 1,1% auf 4117. Der technologielastige Nasdaq 100 büsst 1,8% ein und schliesst auf 12’495.

Mehrere Vertreter des Federal Reserve haben referiert. Vor allem der einflussreiche Chef der Distriktnotenbank in New York, John Williams, äusserte sich schärfer als Fed-Präsident Jerome Powell tags zuvor. Wenn die Finanzierungsbedingungen zu locker würden – wenn also Aktien und Anleihen zu sehr stiegen und damit die Marktzinsen zu weit fielen –, dann sei es wohl nötig, den Leitzins noch weiter hinaufzusetzen als erwartet. Williams’ Aussagen dämpfen den Risikoappetit der Anleger.

Die Aktien von Microsoft sinken am Mittwoch 0,3%, nachdem sie tags zuvor deutlich gestiegen waren. Der Technologiekonzern will mithilfe von künstlicher Intelligenz mit seiner Internetsuchmaschine Marktanteile gewinnen. Die Titel der Google-Muttergesellschaft Alphabet fallen 7,7%.

Nach Börsenschluss meldet Walt Disney die Quartalszahlen. Der Gewinn ist geringer und der Umsatz höher als von den Analysten erwartet. Die Aktien steigen im nachbörslichen Handel bis zu 0,6%.

Gemischtes Bild an asiatische Börsen

Die Investoren an den Aktienmärkten Asiens bleiben am Donnerstag insgesamt vorsichtig. Die zuletzt aufgekommene Zuversicht hinsichtlich einer schon bald weniger restriktiven Geldpolitik der grossen Notenbanken schwand ein Stück weit, nachdem Vertreter der US-Notenbank Fed die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation betont hatten.



Zuletzt hatten noch Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell durchaus Rückenwind geliefert. Er hatte in einer Rede zwar die Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen betont, zugleich aber auch gesagt, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe bereits begonnen.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Donnerstag mit 27’584,35 Punkten und damit 0,08% tiefer. In Japan bleibt vor allem die eventuell schon kommende Woche anstehende Nominierung eines neuen Notenbankchefs wesentliches Thema. Die Frage ist, ob die Bank of Japan ihre trotz hoher Inflation immer noch ultralockere Geldpolitik unter einem neuen Chef anpassen wird.



Moderate Verluste verzeichneten auch die Börsen in Taiwan und in Südkorea. In Australien schloss der S&P ASX 200 rund 0,5% im Minus mit 7490 Punkten.



Die chinesischen Börsen konnten sich dem überwiegend negativen Trend am Donnerstag entziehen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index stieg zuletzt um 1,3% auf 21’555 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um 1,2% auf 4125 Punkte zu. Hier stützten abermals Hoffnungen auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie.



In Indien gerieten die nach Vorwürfen des US-Leerverkäufers Hindenburg Research zur Finanzlage zuletzt arg gebeutelten Aktien von Adani Enterprises nach der Stabilisierung der vergangenen Tage erneut unter Druck. Zuvor hatte der Index-Anbieter MSCI mitgeteilt, zu prüfen, wie viele Aktien aus dem Firmenimperium des Milliardärs Gautam Adani wirklich frei handelbar sind. Je nachdem, zu welchem Schluss MSCI kommt, könnte die Gewichtung von Adani-Aktien in den MSCI-Indizes sinken oder die Papiere ganz ausgeschlossen werden.

