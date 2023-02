Börsenbericht vom 10. Februar 2023 – Schweizer Börse klar im Minus Belastet von Zinssorgen hat sich die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss eingetrübt. Nach einem Paketverkauf sacken die Inhaberaktien von Roche ab.

Der Schweizer Aktienmarkt wird in der zu Ende gehenden Börsenwoche von Zinssorgen ausgebremst. Am Freitagnachmittag büsst der Leitindex SMI ein gutes Prozent ein. Immerhin kann sich der Index im Vorfeld der US-Eröffnung von den Tiefstwerten etwas absetzen. Doch die Unsicherheit ist vor dem Wochenende gross. Das zeigt sich am Volatilitätsindex VSMI, der aktuell um knapp 13% zulegt.

Die Nervosität nehme im Vorfeld der am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten spürbar zu, heisst es im Handel. Dann werden Daten zu den US-Konsumentenpreisen veröffentlicht und die sind für die US-Notenbank Fed ein wichtiger Faktor, wenn es um mögliche weitere Zinserhöhungen geht. Am späteren Freitagnachmittag wird derweil das von der Uni Michigan erhobene Konsumklima darüber Auskunft geben, wie stark die jüngsten Preissteigerungen auf die Stimmung der Konsumenten drücken.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.55 Uhr um 1,55% auf 2’198,31 Punkte. Der SMI verliert 1,10% auf 11'094,14 Punkte. Der SLI sinkt um 1,37% auf 1748,67 und der breite SPI um 1,17% auf 14'297,33 Zähler. Im SLI verlieren aktuell bis auf Credit Suisse, Swisscom und Nestlé alle Aktien.

Die Kursgewinne der CS (+2,1%) sind angesichts des Kurssturzes vom Vortag nur als leichte Erholung zu werten. Die Titel hatten am Donnerstag nach Vorlage eines milliardenhohen Jahresverlusts und Nachrichten zu massiven Abflüssen von Kundengeldern im Schlussquartal knapp 15% verloren. Im Nachgang dazu haben zahlreiche Analysten ihre Kursziele gesenkt.

Auch Swisscom hat am Donnerstag den Jahresbericht vorgelegt und überzeugte damit die Anleger ganz im Gegensatz zur CS. Nach dem gestrigen Kursplus von 3,4% rücken die Titel nun um weitere 1,2% vor. Bei Nestlé (+0,1%) dürften derweil gute Zahlen des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal stützen, an dem die Westschweizer massgeblich beteiligt sind.

Die grosse Zahl der Verlierer bei den Schweizer Blue Chips wird von Zyklikern aus verschiedenen Branchen wie VAT, Adecco (beide -3,5%), Sika (-3,0%) und Straumann (-2,9%) angeführt. Givaudan, SGS, Schindler, Sonova, Logitech, Alcon, Temenos, AMS-Osram und Partners Group verlieren zwei Prozent und mehr.

Auch die Genussscheine des Schwergewichts Roche fallen um deutliche 1,8%, die Inhaberpapiere gar um 6,8%. Die Aktionärsgruppe hat Aktien verkauft und damit ihren Anteil um 2,5 auf nun 65% gesenkt. Novartis büssen dagegen nur um 0,6% ein.

US-Börsen weiter unter Druck

Auch am Freitag scheinen die US-Börsen den Inflations- und Zinssorgen nicht zu entkommen. Es zeichnen sich weitere Verluste ab. Vom Broker IG wurde der Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,28% schwächer taxiert auf 33’606 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird noch deutlicher im Minus gesehen.

Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl ab März die Ölförderung zu kürzen, trieb am Freitag die Ölpreise in die Höhe. «Steigende Ölpreise befeuern Inflationssorgen», erläuterte Analyst Salah Bouhmidi vom Broker IG.

Und bei steigender Inflation befürchten Anleger letztlich auch weiter steigende Zinsen. Höhere Zinsen belasten wiederum tendenziell den Aktienmarkt, weil andere Anlageklassen dadurch an Attraktivität gewinnen. Am Anleihemarkt legten vor dem Wochenende die Renditen zu.

Techwerte standen vor diesem Hintergrund vorbörslich unter Druck. Tesla etwa verloren 1,5%, Nvidia gaben um zwei Prozent nach. Mit einem Kursgewinn von mehr als die Hälfte seit Jahresbeginn liefen Nvidia 2023 bislang allerdings auch aussergewöhnlich stark. Das Thema Künstliche Intelligenz beflügelte.

Paypal legten vorbörslich um 1,6% zu. Der Online-Bezahldienst wuchs zum Jahresende trotz Inflations- und Rezessionssorgen deutlich. Die Ankündigung des Rücktritts von Vorstandschef Dan Schulman belastete den Kurs nicht.

Die Aktien des Fahrtenvermittlers Lyft brachen nach Quartalszahlen und einem enttäuschenden Ausblick um fast ein Drittel ein. Die Suche nach Mitfahrgelegenheiten habe sich in den USA beinahe vollständig von der Pandemie erholt - Lyft allerdings nicht, schrieb Analyst Douglas Anmuth von JPMorgan und stufte die Papiere von «Overweight» auf «Neutral» ab. Das Schlussquartal von Lyft sei schlicht «zum Vergessen» gewesen, zog auch Analyst Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC ein ernüchterndes Fazit.

Bonds Schweiz: Schwächer zu Wochenschluss- Renditeanstieg geht weiter

Der Schweizer Bondmarkt nimmt zum Wochenschluss nach einer leichten Gegenbewegung am Vortag die Abwärtsbewegung wieder auf. Auch die zehnjährigen Swapsätze ziehen wieder an und befinden sich laut Händlern mit 1,81% wieder an der oberen Grenze des seit Jahresanfang geltenden Bandes, das von 1,50 bis gut 1,8% reicht.



Belastet wird der Markt von den negativen Vorgaben der US-Kreditmärkte. Dort waren die Renditen merklich gestiegen, nachdem der Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, in den Chor derjenigen Währungshüter eingestimmt hatte, die zuletzt signalisiert hatten, dass das Fed noch einen weiten Weg vor sich hat, um die Preise zu dämpfen. Barkin sagte, es wichtig sei, die Zinserhöhungen fortzusetzen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation wieder dem Ziel von 2% nähere.



Darauf stiegen die Erwartungen am Optionsmarkt. Demnach wird aktuell damit gerechnet, dass der Leitzins bis auf 6% steigen kann. Die Zinskurve der US-Staatsanleihen reagierte, indem sie noch inverser wurde. Der Abstand der zweijährigen Rendite der US-Staatsanleihen zu den zehnjährige war zwischenzeitlich so gross wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr. Eine inverse Zinskurve gilt als Signal für eine Rezession.



Mit Spannung warten die Anleger nun auf die Veröffentlichung der Inflationszahlen, die in der Schweiz am kommenden Montag und in den USA am Dienstag auf dem Programm stehen. Heute Nachmittag wird zudem das Konsumklima der Uni Michigan publiziert. Dazu gehören auch die Inflationserwartungen der Verbraucher, die wegen der hohen Teuerung derzeit besonders im Blick stehen.



Die Aktivitäten am Sekundärmarkt hätten in den vergangenen Tagen wieder merklich angezogen, sagt ein Händler. Dies sei unter anderem eine Folge des aktiven Primärmarktes. In der zu Ende gehenden Woche wurden nämlich zwölf Anleihen über insgesamt 2,7 Mrd. Fr. aufgelegt. Dabei entfielen drei Anleihen über 1,06 Mrd. Fr. auf die Eidgenossenschaft und drei über 695 Mio. Fr. auf die Pfandbriefbank. Dabei habe sich klar gezeigt, dass die Anleger derzeit klar kürzere Anleihen bevorzugen würden. Grosse Nachfrage gab es denn auch für eine Anleihe von Lonza mit einer Laufzeit von etwas mehr als 6,5 Jahren.



Der März-Conf-Future notiert um 13.15 Uhr um 71 Basispunkte (BP) tiefer auf 140,39%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 59 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index büsst 48 BP ein auf 124,69% nach +53 BP am Vortag.



Bei den Eidgenossen werden sechs Bonds zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,049 und die der zehnjährigen mit 1,346% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,339 von 1,298% am Vortag.

Euro fällt zu Dollar und Franken - Japanischer Yen legt zu

Der Euro ist vor dem Wochenende unter Druck geraten und unter die Marke von 1.07 $ gefallen. Am frühen Freitagnachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0698 $ und damit rund einen halben Cent weniger als im Tageshoch.



Auch zum Schweizer Franken hat der Euro deutlich nachgegeben. Am frühen Nachmittag liegt der Kurs bei 0.9874 Fr., nachdem er am Vorabend noch bei über 0.99 Fr. lag. Der Dollar notiert zum Franken mit 0.9229 derweil kaum verändert.



Belastet wird der Euro durch den stärkeren Dollar, der nicht nur zum Euro aufwertete. Grössere Impulse gab es im Handel zwischen Euro und Dollar aber nicht. Produktionsdaten aus der italienischen Industrie für Dezember überraschten positiv, sie konnten aber einen deutlichen Rückgang im gesamten Schlussquartal nicht verhindern. An den Finanzmärkten spielten die Daten keine entscheidende Rolle.



Der japanische Yen hat im Gegensatz zum Euro zugelegt. Auslöser waren Medienberichte, wonach die Regierung den früheren Notenbanker und derzeitigen Wirtschaftsprofessor Kazuo Ueda als Nachfolger für den bald ausscheidenden Zentralbankchef Haruhiko Kuroda nominieren will. Über die aktuelle geldpolitische Ausrichtung Uedas ist nicht viel bekannt. Der Abgang Kurodas, der die japanische Geldpolitik über Jahre stark geprägt und erheblich gelockert hat, gilt als Herausforderung für die Notenbank.



Konjunkturdaten stehen am Nachmittag nicht besonders viele auf dem Programm. In den USA veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima. Dazu gehören auch die Inflationserwartungen der Verbraucher, die wegen der hohen Teuerung derzeit besonders im Blick stehen.

Ölpreise steigen deutlich

Die Ölpreise haben am Freitag mit einem deutlichen Anstieg auf die angekündigte Förderkürzung Russlands reagiert. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86.24 $. Das waren 1.74 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1.55 $ auf 79.61 $. Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben.

Moskau hat wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl angekündigt, ab März die Ölförderung zu kürzen. «Wie vorher erklärt, werden wir denjenigen, die direkt oder indirekt das Prinzip des Preisdeckels nutzen, kein Öl verkaufen. Darum wird Russland ab März freiwillig seine Förderung um 500’000 Barrel pro Tag senken», sagte Vizeregierungschef Alexander Nowak am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Eine weitere Kürzung sei nicht ausgeschlossen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wollen die in der Opec+ organisierten Förderstaaten ihre Fördermengen nicht erhöhen, um den Wegfall der russischen Produktionsmenge auszugleichen. Die Agentur berief sich auf einen namentlich nicht genannten Delegierten des von Saudi-Arabien dominierten Ölverbunds.

Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. So hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Montag um mehr als sechs Dollar je Barrel verteuert. Als einer der wesentlichen Preistreiber am Ölmarkt gilt auch die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in China und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

