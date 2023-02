Börsenbericht vom 7. Februar 2023 – Schweizer Börse ohne klare Richtung Im Vorfeld erwarteter Hinweise auf künftige Zinspolitik der Fed halten Anleger die Füsse Still. Temenos-Aktien fallen mit kräftig steigenden Kursen auf.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Schweizer Börse hat nach einem schwächeren Wochenstart ihre Kursverluste am Dienstag ausgeweitet. Der Leitindex SMI sank bis rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss um 0,5% auf 11’222 Punkte. Vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zogen sich die Anleger aus Beteiligungspapieren zurück. Robuste Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt hatten die Angst vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen zuletzt wieder angefacht und für Kursverluste gesorgt.

Die Aktien von Temenos fallen am Dienstag an der schwächeren Börse mit kräftig steigenden Kursen auf. Ein Händler verweist auf einen Bericht des Finanzblogs «Dealreporter». Demnach sollen die Private Equity-Firmen Nordic Capital und KKR an Temenos interessiert sein.

Zu den grössten Verlierern unter den Standardwerten gehörten Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft. Die Aktien der Bauchemiefirma Sika sanken um 2,8% und die des Computerzubehör-Herstellers Logitech um 2,3%. Merklich belastet wurde der Markt von Indexschwergewicht Nestle. Die Anteile des Lebensmittelkonzerns verloren 1,4%. Der dänische Brauereikonzern Carlsberg stimmte seine Anleger darauf ein, dass Inflation und höhere Bierpreise die Nachfrage im laufenden Jahr dämpfen und den Gewinn belasten könnten.

Am breiten Markt sackten die Aktien von AMS Osram 18% ab, nachdem der österreichische Halbleiterhersteller für 2022 tiefrote Zahlen vorgelegt und vor einem schwachen ersten Halbjahr gewarnt hatte. Die Idorsia-Titel fielen um 9,8%. Die Biotech-Firma braucht nach einem hohen Verlust im vergangenen Jahr frisches Geld.

Dow leicht im Minus vor Rede von Fed-Chef Powell

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag etwas weiter nachgegeben. Die Anleger warteten auf die um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und dessen mögliche Kommentare zur Zinspolitik der Fed, sagten Börsianer. Laut Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, befinden sich die Investoren in einer schwierigen Lage, «in der sie zwar auf das Beste hoffen, sich aber gegen das Schlimmste absichern».

Der Dow fiel um 0,39% auf 33’759,46 Punkte. Der Blick auf das Chartbild für den bekanntesten Wall-Street-Index zeigt dabei, dass sich kurz- und mittelfristig die Aussicht für den Dow eintrübt: Die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinien könnten merklich nach unten durchbrochen werden.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,22% auf 4’102,13 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 hingegen ging es um 0,12% auf 12’479,95 Punkte nach oben.

Die rückläufige Inflation in den vergangenen Monaten sei bemerkenswert gewesen, konstatierte Innes. Zusammen mit den guten Arbeitsmarktdaten untermauere dies den Optimismus Powells, dass eine sanfte Landung möglich sei, «aber auch das Mantra der Fed, dass 'die Arbeit noch nicht getan ist’».

Unter den Einzelwerten brachen die Aktien von Bed Bath & Beyond um fast 43% ein. Der schwer angeschlagene Händler von Bad- und Küchenausstattung plant eine Kapitalerhöhung. So will er mehr als eine Milliarde US-Dollar einnehmen, um damit Schulden zu begleichen.

Die Kursschwankungen der Papiere sind allerdings seit geraumer Zeit erheblich. Am Montag etwa hatte sich der Kurs der Aktie fast verdoppelt. Bed Bath & Beyond zählen mittlerweile zu den sogenannten Meme-Aktien oder auch Zocker-Papieren. Das sind Aktien von meist schwer angeschlagenen Unternehmen, deren Kurs über Social-Media-Kanäle wie Reddit oder TikTok empfohlen werden und danach in der Regel rasch wieder fallen.

Die in den USA notierten Aktien von Curevac sackten um rund 13% ab. Auch hier belastete eine geplante Kapitalmassnahme: Das Tübinger Biotech-Unternehmen hatte angekündigt, in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 200 Mio. $ seiner Stammaktien anbieten zu wollen.

Zoominfo enttäuschte die Anleger mit seinem Ausblick. Sowohl das Ergebnis je Aktie als auch der Umsatz für 2023 lagen unter den Markterwartungen. Analyst Taylor McGinnis von der Bank UBS verwies auf die Risiken des Ausblicks und darauf, dass die Wachstumstreiber auf die zweite Jahreshälfte konzentriert seien. Auch Experten anderer Finanzinstitute äusserten sich vorsichtig und senkten ihre Kursziele, so etwa die Deutsche Bank und die Bank of America. Die Anteilscheine von Zoominfo büssten fast vier Prozent ein.

Schweizer Bonds notieren schwächer

Die Schweizer Obligationenbörse gibt auch am Dienstag belastet von Zinssorgen nach. Im Gegenzug ziehen die Renditen an. Am Primärmarkt hat die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 695 Mio. Fr. aufgenommen.

Am Graumarkt werden die Aktivitäten durch zwei Transaktionen mit jeweils drei Anleihen belebt. Zum einen hat die Pfandbriefbank zwei bestehende Anleihen 2034 und 2042 aufgestockt und eine neue mit Verfall in 2031 begeben und damit total 695 Mio. Fr. eingesammelt. Dabei entfällt der Grossteil mit 396 Mio. auf die Anleihe 2031. Dies zeige, dass die Anleger kürzere Laufzeiten den längeren vorziehen. Dies umso mehr, als die Anleihe 2031 mit einer Rendite von 1,768% nicht viel weniger abwerfe als die Anleihe 2042 mit 1,9%. «Die Renditedifferenz ist für das grössere Zinsänderungsrisiko einfach viel zu gering», sagt der Händler.

Auch die Eidgenossenschaft offeriert anlässlich ihrer monatlichen Tenderauktion vom morgigen Mittwoch drei Anleihen. Es sollen die Bonds 0%/2029, 2,5%/2036 und 0,5%/2045 aufgestockt werden. Dabei werde es wohl ein ähnliches Ergebnis wie bei der «Pfandbank» geben. Allerdings sei die «Kundschaft» bei den Eidgenossen nicht ganz die gleiche wie bei der Pfandbank, meint ein Händler. Doch lockten nun auch bei den Eidgenossen wieder klar positive Renditen. «Das könnte die Nachfrage schon etwas verbreitern.» Zudem dürfte die Finanzverwaltung auch etwas grosszügiger zuteilen, fehlten der Eidgenossenschaft doch die Milliarden aus den Ausschüttungen der Nationalbank. Diese dürften nach Ansicht der UBS wohl für noch einige Zeit ausbleiben.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 47 BP tiefer auf 140,75%. Gehandelt sind bis dahin 24 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 141 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um weitere 32 BP auf 124,91% nach -55 BP am letzten Handelstag.

Bei den Eidgenossen werden zehn Bonds zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,007 und die der zehnjährigen mit 1,295% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt weiter auf 1,350 von 1,249% am Vortag.

Euro fällt auf Vier-Wochentief – EUR/CHF unter 0.99

Der Euro hat am Dienstag weiter an Wert verloren. Am Nachmittag fiel der Kurs bis auf 1.0669 $ und damit auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung noch bei 1.0740 $ gehandelt.

Auch zum Schweizer Franken hat der Euro deutlich an Wert eingebüsst und ist gar unter die Schwelle von 0,99 Franken gefallen. Das EUR/CHF-Paar kostet aktuell noch 0.9879 nach 0.9949 am Morgen. Dagegen hat sich USD/CHF kaum bewegt und wird derzeit 0.9253 nach 0.9258 im Frühgeschäft gehandelt.

Der Franken erhält derzeit von der konjunkturellen Entwicklung Unterstützung. Die Wirtschaftsabkühlung mache den Franken in diesem Jahr attraktiv, schreiben die UBS-Ökonomen in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Grossbank prognostiziert bis Ende Jahr eine Abschwächung des Euro auf noch 0.95 Fr. Zudem dürfte der Franken mit dem Ende des globalen Zinserhöhungszyklus gleichzeitig auch gegenüber dem US-Dollar aufwerten. Entsprechend erwartet die UBS einen deutlich tieferen Dollar von noch 0.86 Fr.

Unterstützt wird der Franken zudem von dne Zinserhöhungserwartungen. Dabei geht die UBS davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins im März auf 1,5% erhöhen wird. Auch die Valiant Bank erwartet eine Zinserhöhung. Doch könnte die SNB im Kapmpf um das Inflationsziel von 2% auch auf Devisenverkäufe zurückgreifen, um den Franken zu stärken, heisst es weiter.

Am Devisenmarkt wird bereits seit einigen Handelstagen auf stärkere Zinserhöhungen in den USA spekuliert. Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hatte die Erwartungen der Anleger an künftige Zinserhöhungen angehoben, was dem Dollar Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug belastete. Seit Freitag ist der Eurokurs mittlerweile um mehr als zwei Cent gefallen.

Hinzu kamen am Morgen enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland. Im Dezember war die Industrieproduktion deutlich stärker als erwartet gesunken. Dagegen konnte ein klares Bekenntnis des Bundesbank-Präsidenten Joachim Nagel zur Notwendigkeit von weiteren Zinserhöhungen in der Eurozone die Gemeinschaftswährung nicht stützen. «Aus meiner heutigen Sicht braucht es weitere signifikante Zinserhöhungen», sagte Nagel in einem Interview mit der «Börsen-Zeitung». Wenn die EZB mit den Zinserhöhungen zu früh nachlasse, «besteht die grosse Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt.»

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.89338 (0.89278) britische Pfund und 141.30 (142.41) japanische Yen fest.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom späten Handel am Montag an. Am späten Nachmittag (MEZ) wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April für 82.36 $ gehandelt. Das waren 1.37 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1.61 $ auf 75.72 $.

Schon am Montag waren die Notierungen letztlich gestiegen und hatten damit eine Talfahrt in der vergangenen Woche vorerst beendet. Hintergrund der aktuellen Aufschläge ist eine steigende Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung. Dazu trägt vor allem die Abkehr Chinas von seiner strengen Corona-Politik bei.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Preispolitik des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco. Der habe die Preise für Rohöl erhöht, das nach Asien geliefert werde. Hintergrund ist ein wachsender Optimismus mit Blick auf die Entwicklung der Nachfrage in China.

Wallstreet schwächer

In den USA haben die Börsen am Montag nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sinkt 0,1% auf 33’891, und der breiter diversifizierte S&P 500 fällt 0,6% auf 4111. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert 0,9% und schliesst auf 12’464.

Anleger befürchten, dass die Zinsen weiter steigen könnten als erwartet. Gleichzeitig mit den Aktien sind deshalb auch die Kurse der amerikanischen Staatsanleihen gesunken und die Marktzinsen gestiegen. Ein Grund ist die Aussage des Vorsitzenden der Distriktnotenbank in Atlanta, der gute Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag könnte zu einem höheren Spitzensatz des Leitzinses führen.

Die Aktien des Goldförderers Newmont Mining sinken 4,5%. Er will den australischen Konkurrenten Newcrest Mining übernehmen, der Kaufpreis betrage 17 Mio. $. Die Newcrest-Titel gewinnen 1,7%.

Die Valoren von Dell verlieren 3%. Weil das Geschäft schlecht läuft, will der PC-Hersteller Tausende von Stellen abbauen. Angesichts der schlechten Stimmung in der Technologiebranche sinken auch die Titel des Chipherstellers Intel, der Kurs fällt 4,2%.

Tesla steigen 2,5%. Der Elektroautobauer hat in den USA die Preise für den Model Y erhöht. Hintergrund ist eine Ausweitung von staatlichen steuerlichen Kaufanreizen.

Aktien Asien/Pazifik: Verhalten - Leitzinserhöhung belastet in Australien

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich tendiert, wobei sich die Veränderungen in engem Rahmen bewegten. Am Vorabend hatte die Wall Street leichte Verluste verzeichnet.



Das Geschäft präsentierte sich damit verhalten. Einmal mehr hinterliess die Unsicherheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ihre Spuren. US-Notenbankpräsident Jerome Powell könnte die künftige Richtung im Rahmen seiner Rede aus Sicht von Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners vorgeben: «Es darf spekuliert werden, ob Powell den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zum Anlass nimmt, um Zinssenkungen in diesem Jahr eine noch klarere Absage zu erteilen.»



Vergleichsweise solide präsentierten sich die chinesischen Börsen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt 0,26% auf 21’277,29 Punkte. Aktien von Baidu kletterten um über 15%, nachdem der Suchmaschinenbetreiber die Einführung eines neuen Dienstes für März bestätigt hatte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte unterdessen um 0,18% auf 4094,23 Punkte zu.



Der australische S&P ASX 200 schloss dagegen 0,46% schwächer mit 7504,14 Punkten. Die Kurse reagierten damit auf die erneute Zinsanhebung. Die australische Notenbank habe die Leitzinsen zum neunten Mal in Folge angehoben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Damit habe der Zins das höchste Niveau seit September 2012 erreicht. Die Sitzung habe zudem den strikten geldpolitischen Kurs der Währungshüter unterstrichen.



Der Nikkei 225 schloss unterdessen kaum verändert. In Japan seien die Haushaltsausgaben den zweiten Monat in Folge gefallen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Als positiv hoben sie unterdessen den leichten Anstieg der Reallöhne hervor.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.