Belastet vom amerikanischen Bondmarkt hat sich die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss eingetrübt. Nach einem Paketverkauf sacken die Inhaber-Aktien von Roche ab.

Zum Wochenschluss geben die Kurse am Schweizer Aktienmarkt nach. Auf Wochensicht zeichnet sich damit die erste Verlustwoche in diesem Jahr ab. Aktuell steht beim SMI ein Minus etwa 2% zu Buche. Die Stimmung sei von Konjunktursorgen belastet, fasst die Graubündner Kantonalbank die aktuelle Marktstimmung zusammen. Mehrere Notenbanker hätten betont, dass die Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen hoch ist. «Entscheidend bleibt der weitere Verlauf der Inflation.»



Hierzu stehen am Dienstag die nächsten US-Daten an. «Die Inflationsdaten der kommenden Wochen dürften einen Kontrollpunkt für die US-Geldpolitik liefern», ergänzt ein weiterer Ökonom. Im Vorfeld sei mit Zurückhaltung bei gleichzeitig volatilen Schwankungen zu rechnen, ist von Marktteilnehmern zu hören. Generell zeige die zu Ende gehende Handelswoche vor allem eines: auf welch wackligen Beinen die Erholung der Aktienmärkte steht.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.10 Uhr um 1,32% auf 2203,57 Punkte. Der SMI verliert 1,12% auf 11'092,59 Punkte und bewegt sich damit auf Tagestief. Der SLI sinkt um 1,26% auf 1750,50 und der breite SPI um 1,05% auf 14'313,92 Zähler. Im SLI verlieren aktuell alle 30 Titel bis auf Swisscom und Credit Suisse.



Diese Woche sei vor allem durch eine wahre Flut von Unternehmenszahlen geprägt gewesen, Konjunkturdaten waren dagegen spärlich gesät. In diesem Umfeld nähmen Anleger voraussichtlich auch Gewinne mit und setzten die Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektor-Rotationen fort. Seit Anfang Jahr konnte man einen Switch raus aus den defensiven Werten in Wachstumswerte beobachten, ergänzt ein weiterer Börsianer in einem Kommentar.



Von den beiden Gewinnern weiten die Aktien der CS (+3,1%) ihre Kursgewinne im Handelsverlauf sukzessiv aus. Der Kurseinbruch um mehr als 14% vom Vortag ist damit aber nur zu einem Bruchteil wettgemacht. Die Aktien waren am Vortag nach den schwachen Zahlen unter die Räder gekommen. Zum Wochenschluss haben sich nun zahlreiche Analysten mit Kurszielsenkungen und Prognosekürzungen zu Wort gemeldet.



Beim Telekomkonzern Swisscom (+0,9%) fallen die Analystenkommentare nach der Zahlenvorlage am Vortag unterdessen recht positiv aus. Zusätzlich dürfte die defensive Ausrichtung des Titels mit stabil hoher Dividende an einem solchen Börsentag für Zulauf sorgen.



Mit einem knappen Minus von 0,1% halten sich auch die Aktien von Schwergewicht Nestlé besser als der Gesamtmarkt. Hier lassen sich Investoren unter anderem von den Umsatzzahlen des französischen Kosmetikherstellers L'Oréal überzeugen, die am Vorabend publiziert wurden. L'Oréal konnte seinen Umsatz und Gewinn kräftig steigern. Auch beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zeigte sich die Nestlé-Beteiligung optimistisch.



Neben der CS halten sich auch noch andere Vertreter der Finanzbranche etwas besser als der Markt. So geben Zurich (-0,4%) weniger stark nach. Der Versicherer hatte allerdings am Vortag nach Jahreszahlen bereits deutlicher nachgegeben. Auch die nun abgegebenen Experten-Kommentare klingen insgesamt eher zurückhaltend. Es gebe nur begrenzte kurzfristige Gründe für Begeisterung, heisst es etwa bei Kepler Cheuvreux.



Aktien der UBS, Swiss Life, Swiss Re und Julius Bär geben um bis zu 1,0% nach, was weniger ausgeprägt ist als der Markt.



Derweil wenden sich Investoren von den konjunktursensiblen Vertretern ab. VAT fallen um mehr als 3%. Adecco, Schindler, Sika, Alcon oder auch Straumann folgen mit Verlusten von jeweils mehr als 2%.



Auch die Genussscheine von Schwergewicht Roche fallen um mehr als 2%, die Inhaber gar um 6,4%. Die Aktionärsgruppe hat Aktien verkauft und damit ihren Anteil um 2,5 auf nun 65% gesenkt.



In den hinteren Reihen setzen Unternehmen wie Mobimo (+4,1%), Bell (-0,2%) und EMS (-1,5%) die Berichtssaison fort. Analystenkommentare setzen hingegen Gurit, Idorsia und Komax zu, die allesamt um mehr als 2% zurückfallen.

Euro gibt zum US-Dollar leicht nach – EUR/CHF pendelt um 0.99er Marke

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0727 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Zum Franken bewegt sich der Euro weiter in einer engen Spanne um die 0.99er Marke und notiert aktuell mit 0.9896 knapp darunter. Der US-Dollar hat sich seit dem Vorabend kaum bewegt, wie Kurse von 0.9224 Fr. zeigen.

Zum Wochenausklang stehen unter anderem Wachstumszahlen aus Grossbritannien auf dem Programm. Es wird die Entwicklung im Schlussquartal erwartet. Nachdem die britische Wirtschaft bereits im dritten Quartal geschrumpft ist, besteht die Gefahr einer technischen Rezession. Die britische Wirtschaft entwickelt sich derzeit unter den grossen Industrienationen mit am schwächsten.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.06 $. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 47 Cent auf 77.59 $.

Leichte Belastung kam vom Dollar, der gegenüber anderen Währungen leicht aufwertete und damit das in Dollar gehandelte Rohöl wechselkursbedingt verteuerte. Das lastete auf der Nachfrage ausserhalb des Dollar-Raums. Ansonsten hielten sich die Impulse zunächst in Grenzen. Nach wie vor besteht am Markt die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in China, wohingegen die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen grosser Notenbanken tendenziell belastet.

USA

Am Donnerstag erholten sich die Kurse an den US-Börsen zu Beginn zwar von den Vortagesverlusten, die Stimmung drehte jedoch im weiteren Handelsverlauf. Am Ende schlossen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Dow Jones Industrial verlor 0,7% auf 33’699 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 0,9% auf 4081 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite büsste 1% ein und schloss auf 11’789 Zählern.

Unter den Einzelaktien setzten Alphabet (–4,7%) die Kursverluste des Vortages fort. Sie waren unter Druck geraten, nachdem der neue mit künstlicher Intelligenz gesteuerte Chatbot Bard in einem Werbevideo eine falsche Antwort gegeben hatte. Erfreuliche Geschäftszahlen beflügelten hingegen die Valoren der Casino- und Hotelbetreiber MGM Resorts (+6,4%) und Wynn Resorts (+4,8%).

Walt Disney (–1,3%) plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Quartal, Personalkosten abzubauen. Der Ausblick des Spielzeugherstellers Mattel (–10,7%) enttäuschte. Die Aktien des Gesundheitsmultis Baxter verloren 12,1%.

Asien/Pazifik: Überwiegend Verluste – Japan gegen den Trend im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend geschwächelt und sich damit den mässigen Vorgaben der Wall Street angeschlossen. Unter den grossen Handelsplätzen entzog sich nur die japanische Börse diesem Trend. Nach der durchwachsenen Entwicklung der vergangenen Tage lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik auf Wochensicht insgesamt geringfügig tiefer. Auch hier war Japan mit leichten Gewinnen die Ausnahme.

Den Anstieg der japanischen Börse am Freitag begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit den Erzeugerpreisen für Januar. Diese seien nicht nur etwas geringer als erwartet ausgefallen, sondern auch unter dem Niveau aus dem Dezember geblieben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,31% höher mit 27’670,98 Punkten. Nachbörslich geriet der japanische Aktienmarkt indes etwas unter Druck, nachdem die Wirtschaftszeitung «Nikkei» über eine mögliche Berufung von Kazuo Ueda als neuen Notenbankchef berichtet hatte.

Angesichts der anstehenden Nominierung eines neuen Notenbankchefs wird die Preisentwicklung in Japan derzeit noch stärker als sonst beachtet. «Einerseits gilt es, die fragile Wirtschaftserholung nach der Corona-Pandemie nicht abzuwürgen, und andererseits, mittelfristig keine erneute Deflation zu riskieren», beschrieb Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank die schwierige Aufgabe des neuen Notenbankchefs.

Zuletzt hatte es noch Gerüchte gegeben, wonach Masayoshi Amamiya an die Spitze der Währungshüter rücken könnte, was für Kontinuität der bisherigen Notenbankpolitik gestanden hätte. Amamiya lehnte den Spitzenposten laut «Nikkei» aber ab.

Anders sah es an den Aktienmärkten in China aus. Hier legten die Verbraucherpreise im Januar verglichen mit dem Vormonat wieder zu. Sie erreichten dabei die stärkste Dynamik innerhalb von drei Monaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die chinesischen Börsen gaben nach den Gewinnen am Vortag wieder nach. Der Hongkonger Hang-Seng-Index verlor zuletzt zwei Prozent auf 21’191,31 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,59% auf 4106,31 Punkte nach.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,76% im Minus mit 7433,66 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die vierteljährlich erscheinenden Aussagen zur Geldpolitik des Landes. Darin seien die weiterhin hohe Inflation betont und die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen hervorgehoben worden.

