Börsenbericht vom 7. Februar 2023 – Schweizer Börse ohne klare Richtung Anleger am Schweizer Aktienmarkt sind im Vorfeld erwarteter Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank zurückhaltend.

Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Dienstag nicht recht vom Fleck. Der Leitindex SMI bewegt sich den Vormittag über in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Wochenstart. Es werde derzeit viel Kapital an der Seitenlinie geparkt, da Investoren auf günstigere Einstiegskurse warten, die nicht kommen wollen, erklärt ein Händler. Zudem fehlten positive Impulse. Vielmehr nähmen die Unsicherheiten in Sachen Zinsen und Geopolitik wieder zu.

Das Bild könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Dann nimmt die Berichtssaison sowohl hierzulande als auch in Europa und den USA wieder Fahrt auf. Dass Anleger aktuell etwas vorsichtiger agierten, liege auch an der bevorstehenden Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Abend in Washington. Denn während das Fed auf der letzten Sitzung das Tempo aus dem Zinserhöhungszyklus erst einmal rausnahm, folgte am vergangenen Freitag ein Arbeitsmarktbericht, der alle Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits in der zweiten Jahreshälfte zunichtemachte. Auch die neuen geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA dämpfen die Kauflaune.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.05 um 0,15% auf 2’239.31 Punkte. Der SMI verliert 0,10% auf 11'271,48 Punkte und der breite SPI tendiert 0,23% schwächer auf 14'476,13 Zählern. Der SLI fällt um 0,23% auf 1783,21 und der breite SPI um 0,15% auf 14'534,69 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer ungefähr die Waage.

Klar enttäuscht reagieren Investoren auf die Zahlen von AMS Osram, wie das prozentual zweistellige Minus von 19% zeigt. Der Sensorenhersteller ist im Schlussquartal 2022 weiter kräftig im Gegenwind gestanden: Umsatz und Betriebsgewinn zum Jahresende und unter dem Strich steht ein Riesenverlust. Die Erwartungen der Analysten wurden nicht ganz erfüllt. Sorgen bereitet den Investoren aber insbesondere der getrübte Ausblick.

Von den Techwerten unter den Blue Chips geben neben AMS Osram nur noch Logitech (-1,4%) nennenswert nach. Zusammen mit den AMS-Zahlen sorgen auch die US-Vorgaben für trübe Stimmung im Sektor. In den hinteren Reihen belastet dies Werte wie U-blox, Inficon oder Comet, die um bis zu 3,3% fallen.

Auf den Verkaufslisten sind ausserdem Titel wie Sika, Lonza oder auch Alcon zu finden. Sie verbilligen sich zwischen 1,7 und 0,8%. Sie alle haben sich im bisherigen Jahresverlauf sehr gut geschlagen, so dass die aktuelle Zurückhaltung bei diesen Werten verstärkt Gewinnmitnahmen auslösen kann.

Etwas uneinheitlich tendieren die Finanzwerte. So weisen Partners Group und Zurich negative Vorzeichen auf. Aktien der CS, von Julius Bär, der Swiss Re und der UBS gewinnen unterdessen bis zu 0,6 Prozent hinzu. Bei der Grossbank CS sorgen verschiedene Medienberichte für erhöhte Aufmerksamkeit.

Laut Reuters etwa strebt das Management offenbar einen Börsengang für das Investmenthaus CSFB im Jahr 2024 oder 2025 an. Zu den Interessenten an einem Anteil an einer von der Credit Suisse abgespaltenen Investmentbank CS First Boston gehört laut einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) auch Apollo Global Management. Die CS sei derzeit in Verhandlungen mit dem US-Investmentunternehmen, schreibt das Blatt.

Bei der Swiss Re verweisen Händler auf den französischen Konkurrenten Scor. Dieser hat berichtet, er habe bei der Prämienerneuerungsrunde seine Ziele erreicht. Die Prämien würden merklich steigen und dadurch werde sich die technische Rentabilität und das Risikoertragsprofil verbessern, wie Scor mitteilte. Das sei ein gutes Omen für die Swiss Re.

Ähnlich geht es auch bei Sonova (+2,8%) zu. Der dänische Konkurrent Demant ist organisch stärker gewachsen als erwartet, was auch dem Schweizer Hörsystem-Spezialisten einen kräftigen Schub gebe.

In den hinteren Reihen fallen Idorsia (-7,5%) auf. Nach Zahlen kommen die Papiere immer weiter zurück. Erst am Vortag hatte eine Forschungs-Schlappe die bisherigen Jahresgewinne zunichte gemacht. Auch bei Lastminute (-5,2%) und Kudelski (-3,5%) reagieren Investoren verschnupft auf die Zahlen.

Die Versandapotheke Zur Rose (+1,4%) knüpft derweil mit weiteren Kursgewinnen an die steile Aufwärtsbewegung der letzten Tage an. Immer mehr Analysten setzen ihre Kursziele nach der angekündigten Trennung vom Schweiz-Geschäft ihre Kursziele hoch.

Euro legt zum Dollar leicht zu - zum Franken kaum verändert

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0741 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.



Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum von der Stelle. Nach wie vor hält er sich stabil unter der Parität, derzeit bei 0.9949 nach 0.9957 Fr. am Vorabend. Der Dollar schwächte sich derweil ab auf aktuell 0.9258 nach 0.9283 Fr. am Montagabend.



Am Vormittag dürften Anleger auf neue Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Nach einem leichten Zuwachs im Vormonat wird für Dezember ein Rückgang erwartet. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Aussenhandel auf dem Programm. Am frühen Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde beteiligen. Es ist der erste Auftritt seit der jüngsten Zinsanhebung in der vergangenen Woche.



Zulegen konnte am Morgen der australische Dollar. Die Notenbank hob ihren Leitzins zwar erwartungsgemäss um weitere 0,25 Prozentpunkte an, stellte jedoch etwas überraschend weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Nicht wenige Analysten hatten hingegen mit einer baldigen Zinspause gerechnet. Ähnlich wie die EZB haben die australischen Währungshüter relativ spät damit begonnen, sich mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation zu stemmen. Die EZB hatte in der vergangenen Woche ebenfalls signalisiert, weiter gegen die Teuerung vorgehen zu wollen.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Sie haben damit an die Kursgewinne vom späten Handel am Montag angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.42 $. Das waren 1.43 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1.41 $ auf 75.52 $.

Schon am Montag waren die Notierungen nach einem unsteten Handel letztlich gestiegen. Hintergrund der Aufschläge ist mehr Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung. Dazu trägt vor allem die Abkehr Chinas von seiner strengen Corona-Politik bei.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Preispolitik des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco. Der habe die Preise für Rohöl erhöht, das nach Asien geliefert wird. Hintergrund ist ein wachsender Optimismus zur Entwicklung der Nachfrage in China.

Hinzu kommt die Hoffnung der Anleger am Ölmarkt, dass führende Zentralbanken im Kampf gegen die hohe Inflation langsamer treten und in Richtung Zinspause einschwenken. Am frühen Abend wird eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Washington erwartet, die neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik geben könnte.

Wallstreet schwächer

In den USA haben die Börsen am Montag nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sinkt 0,1% auf 33’891, und der breiter diversifizierte S&P 500 fällt 0,6% auf 4111. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert 0,9% und schliesst auf 12’464.

Anleger befürchten, dass die Zinsen weiter steigen könnten als erwartet. Gleichzeitig mit den Aktien sind deshalb auch die Kurse der amerikanischen Staatsanleihen gesunken und die Marktzinsen gestiegen. Ein Grund ist die Aussage des Vorsitzenden der Distriktnotenbank in Atlanta, der gute Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag könnte zu einem höheren Spitzensatz des Leitzinses führen.

Die Aktien des Goldförderers Newmont Mining sinken 4,5%. Er will den australischen Konkurrenten Newcrest Mining übernehmen, der Kaufpreis betrage 17 Mio. $. Die Newcrest-Titel gewinnen 1,7%.

Die Valoren von Dell verlieren 3%. Weil das Geschäft schlecht läuft, will der PC-Hersteller Tausende von Stellen abbauen. Angesichts der schlechten Stimmung in der Technologiebranche sinken auch die Titel des Chipherstellers Intel, der Kurs fällt 4,2%.

Tesla steigen 2,5%. Der Elektroautobauer hat in den USA die Preise für den Model Y erhöht. Hintergrund ist eine Ausweitung von staatlichen steuerlichen Kaufanreizen.

Aktien Asien/Pazifik: Verhalten - Leitzinserhöhung belastet in Australien

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich tendiert, wobei sich die Veränderungen in engem Rahmen bewegten. Am Vorabend hatte die Wall Street leichte Verluste verzeichnet.



Das Geschäft präsentierte sich damit verhalten. Einmal mehr hinterliess die Unsicherheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ihre Spuren. US-Notenbankpräsident Jerome Powell könnte die künftige Richtung im Rahmen seiner Rede aus Sicht von Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners vorgeben: «Es darf spekuliert werden, ob Powell den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zum Anlass nimmt, um Zinssenkungen in diesem Jahr eine noch klarere Absage zu erteilen.»



Vergleichsweise solide präsentierten sich die chinesischen Börsen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt 0,26% auf 21’277,29 Punkte. Aktien von Baidu kletterten um über 15%, nachdem der Suchmaschinenbetreiber die Einführung eines neuen Dienstes für März bestätigt hatte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte unterdessen um 0,18% auf 4094,23 Punkte zu.



Der australische S&P ASX 200 schloss dagegen 0,46% schwächer mit 7504,14 Punkten. Die Kurse reagierten damit auf die erneute Zinsanhebung. Die australische Notenbank habe die Leitzinsen zum neunten Mal in Folge angehoben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Damit habe der Zins das höchste Niveau seit September 2012 erreicht. Die Sitzung habe zudem den strikten geldpolitischen Kurs der Währungshüter unterstrichen.



Der Nikkei 225 schloss unterdessen kaum verändert. In Japan seien die Haushaltsausgaben den zweiten Monat in Folge gefallen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Als positiv hoben sie unterdessen den leichten Anstieg der Reallöhne hervor.

