Börsenbericht vom 13. Februar 2023 – Schweizer Börse zeigt sich freundlich Vor den anstehenden US-Inflationszahlen erwarten Händler einen eher ruhigen und von Vorsicht geprägten Markt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Das Geschäft verlaufe vor der Bekanntgabe der US-Inflation und der Produzentenpreise am Dienstag bzw. Donnerstag in relativ ruhigen Bahnen, sagten Händler. Viele Marktteilnehmer positionierten sich eher defensiv, was sich bei den steigenden Kursen der drei SMI-Marktschwergewichte gut zeige. Möglicherweise könnten die Gewinne über den Tag gerettet werden, da der Handel an der Wall Street ähnlich ablaufen dürfte. Die Anleger warteten ebenfalls auf die US-Inflation. Dabei würden zwar keine negativen Überraschungen erwartet, sagte ein Händler. Da zuletzt aber stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten die Zinssorgen wieder verstärkt hätten, sei dennoch Vorsicht angebracht.

Bereits am Morgen veröffentlicht wurden die Inflationszahlen aus der Schweiz. Hier stieg die Jahresinflation im Januar auf 3,3% von 2,8% im Dezember und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Schuld daran sind vor allem die stark erhöhten Strompreise, die jeweils im Januar in die Berechnung einfliessen. Die Inflationsraten dürften nach Ansicht von Thomas Gitzel von der VP Bank vorerst noch auf relativ hohen Niveaus bleiben. Ab März komme es dann zu deutlichen Basiseffekten. Denn die im Vorjahr mit Kriegsausbruch gestiegenen Energiepreise seien dann die neue Vergleichsbasis für die Berechnung der Inflationsrate.

Der FuW Swiss 50 Index steigt um 11.00 Uhr um 0,23% auf 2208,27 Punkte. Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,38% höher auf 11'172,56 Punkten. Der SLI steigt um 0,29% auf 1759,82 und der breite SPI um 0,39% auf 14'393,25 Zähler. Im SLI dominieren die Gewinner (20) die Verlierer (10) klar.

Gefragt sind zyklische und Technologiewerte wie Schindler, VAT, Logitech, Sika, ABB und Adecco, die mit Gewinnen zwischen 1,7 und 0,5% einen Teil der Einbussen vom Freitag aufholen.

Zudem Gewinnern und damit auch zu den Marktstützen zählen die beiden Schwergewichte Novartis (+0,8%) und Nestlé (+0,6%). Bei Novartis dürfte die Kurszielerhöhung und bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs Unterstützung geben, heisst es am Markt. Nestlé hingegen seien vor den am Donnerstag erwarteten Jahreszahlen gesucht.

Roche, ein weiteres Schwergewicht, zeigt sich mit einem Kursplus von 0,1% gut gehalten. Mit Givaudan (+0,7%) legt ein weiterer defensiver Wert zu. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zürich gewinnen derweil bis zu 0,5%.

Auf der anderen Seite stechen einmal mehr Credit Suisse (-3,9%) negativ hervor. Die Grossbank hatte in der Vorwoche über einen milliardenschweren Verlust informiert. Seitdem belasten Analystenkommentare und negative Pressemeldungen den Kurs weiter. So hat zuletzt Kepler die Empfehlung für den Titel auf «Reduce» von «Hold» und das Kursziel auf 2.10 von 3.20 Fr. gesenkt. Und auch die Bank Vontobel hat das Preisziel auf 2.90 von 3.00 Fr. reduziert. Die Anteile der Konkurrentin UBS ermässigen sich um 0,1%.

Ebenfalls tiefere Kurse verbuchen die als zinssensitiv geltenden Technologie- und Wachstumswerte wie Temenos (-0,4%) sowie Straumann (-0,7%) und Lonza -0,4%). Aber auch der Logistikkonzern Kühne + Nagel (-0,6%) und Swisscom (-0,5%) büssen an Wert ein.

Auf den hinteren Reihen fallen Implenia (+2,5%) positiv auf. Der Baukonzern hat in Frankreich einen Auftrag für ein Baulos der Metro in Toulouse erhalten. Der Auftragswert für Implenia beträgt 166 Mio. €.

Die Aktien von Kudelski gewinnen 6,8%. Der Titel war jüngst nach einer Gewinnwarnung eingebrochen. WiseKey legen 2,6% zu. Das Cybersecurity-Unternehmen will sein Halbleiter-Geschäft ausgliedern und separat an die US-Börse Nasdaq bringen.

Die Aktien von GAM (-2,0%) setzen den Abwärtstrend fort. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der ehemalige Grossaktionär Jörg Bantleon seine Beteiligung auf unter drei Prozent an dem angeschlagenen Asset Manager reduziert hat.

Euro fällt auf einmonatigen Tiefstand – EUR/CHF unter 0.99

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0672 $ und damit etwas weniger als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag wurde mit 1.0656 $ der tiefste Stand seit gut einem Monat markiert.

Gegenüber dem Franken hat der Euro dagegen leicht auf 0.9875 von 0.9866 Fr. am Freitagabend angezogen. Auch der Dollar gewinnt zum Franken minimal an Wert und wird aktuell zu 0.9253 nach 0.9243 Fr. gehandelt. Die weitere Kursentwicklung des Frankens könnte etwas von den um 08.30 Uhr erwarteten Schweizer Inflationszahlen beeinflusst werden. Wegen der zum Jahresanfang stark erhöhten Strompreise dürfte die Teuerung zugenommen haben. Experten rechnen mit einem Anstieg auf 3,0 bis 3,3% von 2,8% im Dezember.

Der Wochenstart fällt mit Blick auf Wirtschaftsdaten aus dem Ausland dagegen ruhig aus. Es werden so gut wie keine entscheidenden Konjunkturzahlen erwartet. Aus den Reihen der Notenbanken wollen sich allerdings einige hochrangige Vertreter zu Wort melden.

Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85.59 $. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 82 Cent auf 78.90 $.

In der vergangenen Woche hatten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Ein Grund war die Ankündigung Russlands, ab März 500’000 Barrel oder rund fünf Prozent weniger Rohöl je Tag zu produzieren. Die Kürzung steht im Zusammenhang mit jüngsten Sanktionen westlicher Länder gegen Russland infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Russlands Öleinnahmen sollen mit Importverboten und Preisobergrenzen verringert werden.

USA

In den USA haben die Börsen am Freitag geschlossen. Der Dow Jones Industrial stieg 0,5% auf 33’869, und der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2% auf 4090. Im Gegensatz dazu sank der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6% auf 12’304.

Technologieaktien verloren wegen der Sorge um hartnäckig hohe Inflation. Der Ölpreis ist am Freitag gestiegen, und die von der Universität Michigan erhobene Konsumentenstimmung ist besser als erwartet.

Asien

Die wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag überwiegend geschwächelt. Während in der Volksrepublik China Gewinne verbucht wurden, gab der Börsen-Index der und der Sonderwirtschaftszone Hongkong leicht nach. In Japan, aber auch in Indien oder Südkorea und auch in Australien wurden ebenfalls Verluste verzeichnet, die allerdings etwas deutlicher ausfielen.

Vor wichtigen Daten zum Preisauftrieb in den USA, die am Dienstag veröffentlicht werden, «befinden sich die Märkte Asiens in einer abwartenden Haltung», sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Denn: Sollte die US-Daten zur Inflation enttäuschen, «würden Spekulationen auf deutlich weiter steigende Leitzinsen automatisch neue Nahrung erhalten», erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

In Tokio schloss der Nikkei 225 0,9% im Minus bei 27’427,32 Punkte.

In China stieg der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen indes um 0,9% auf 4143,57 Punkte. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index gab zuletzt um 0,06% und damit auf 21’177,00 Punkte nach.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,21% im Minus mit 7417,75 Punkten.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.