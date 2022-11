Börsenbericht vom 02. November 2022 – SMI dank Pharmawerte und Nestlé im Plus Der Schweizer Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch vom Abwärtstrend anderer wichtiger Börsen abgkoppeln.

Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Das Geschäft verlief laut Händlern bis aus einzelne Ausnahmen in ruhigen Bahnen. Vor dem am Abend erwarteten US-Zinsentscheid hätten sich die Investoren nicht zu weit aus der Deckung gewagt. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten werde das Fed wohl kaum eine langsamere Gangart signalisieren. Es bräuchte wohl erst Zeichen eines schwächer werdenden Arbeitsmarktes. Die Anleger dürften damit gespannt auf den Bericht des US-Arbeitsministeriums am Freitag warten.



Die Hoffnungen, dass China demnächst von der Null-Covid-Strategie abrücken könnte, hätten sich wieder zerschlagen, sagten Händler. Diese hatten zuletzt für neue Zuversicht an den Märkten gesorgt. Die Tatsache, dass die Gerüchte nicht bestätigt worden seien, deute darauf hin, dass an ihnen nicht viel dran sei. Dies habe dem Markt etwas Wind aus den Segeln genommen, sagt ein Händler.



Der SMI schloss nach einem Tageshoch auf fast 10'865 Zählern noch um 0,21% höher auf 10'806,23 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, schloss nahezu unverändert bei 1625,09 Punkten (-0,02%). Derweil gewann der breite SPI 0,24% auf 13'777,78 Zähler. Im SLI hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage.



Deutlich zulegen konnten die Aktien von AMS Osram (+6,7%). Sie hatten zuerst mit einem klaren Rückgang auf den vom Markt als enttäuschend taxierten Quartalsbericht und die leicht reduzierten Mittelfristziele reagiert. Dann aber zog der Kurs stetig an. Analysten wiesen darauf hin, dass der Technologiekonzern ein Vorauszahlungs-Abkommen für künftige Lieferungen bestätigt habe. Dies habe Befürchtungen um mögliche Liquiditätsengpässe den Boden entzogen. Zudem habe sich das Unternehmen zur weiteren Entwicklung optimistisch geäussert. Darauf hätten massive Deckungskäufe eingesetzt, sagte ein Händler.



Gefragt waren Lonza (+1,2%), die mit Unterstützung von zwei Analysten ihre Vortageseinbussen eingrenzten. Schwache Zahlen der Konkurrenz hatten sie am Dienstag um mehr als 5% einbrechen lassen.



Die Aktien von Adecco (+0,5%) legten am Tag vor dem Quartalsbericht ebenfalls zu. Zudem zählten Aktien mit einem eher defensiven Anstrich zu den Gewinnern. Roche (+1,3%), Swisscom (+1,1%), Novartis (+0,6%) und Nestlé (+0,5%) sowie ausgesuchte zyklische Werte wie Geberit (+0,8%) und Schindler (+0,4%) waren ebenfalls gefragt.



Dagegen rutschten Straumann (-0,6%) nach starken Gewinnen in die Verlustzone. Zunächst hatten die vorgelegten Zahlen und der leicht nach oben angepasste Ausblick den Titel noch steigen lassen. Analysten sprachen von einem insgesamt guten Zahlen-Set. Aber die konjunkturelle Abschwächung trübe die Aussichten etwas ein, meinte ein Händler und verwies dabei auf Sonova (-3,3%), deren Aktien nach Prognosesenkungen zweier Konkurrenten absackten.



Mit Alcon (-1,5%) büsste ein weiterer Medizintechniktitel Terrain ein. Zu den Verlierern zählten ausserdem die zyklischen Holcim (-0,8%), ABB (-0,7%) und Sika (-0,5%) sowie die Grossbanken CS (-1,9%) und UBS (-0,6%).



Die Technologietitel VAT (-0,5%) und Temenos (-1,1%) folgten den schwachen Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq am Vortag nach unten.



Eine radikale Kehrtwende machten die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont (-1,9%). Ihnen machten die geschwundenen China-Covid-Hoffnungen zu schaffen, hiess es.



Am breiten Markt legten Barry Callebaut (+1,1%) zu und machten damit einen Teil des Vortagesverlustes wett, den sie nach den überraschend vorgelegten Zahlen verbucht hatten. Meier Tobler gewannen 0,3%. Der Klimatechnik-Spezialist erwartet ein gutes Jahresergebnis, rechnet aber mit einem schwächeren Schlussquartal. Das Aktienrückkaufprogramm soll erhöht werden.



Aktien New York: Kein Wagnis vor Fed-Entscheid

Die Anleger am US-Aktienmarkt halten sich zur Wochenmitte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zunächst zurück. Als so gut wie sicher gilt an den Märkten, dass die Fed am Abend zur Bekämpfung der hohen Inflation die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Hoffnungen knüpfen sich daran, dass die Währungshüter künftig eine weniger aggressive Geldpolitik signalisieren könnten.



Jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen jedoch robust aus, sodass manch einer an einem fortan behutsameren Vorgehen der Fed zweifeln dürfte. Ein starker Arbeitsmarkt treibt die Teuerung an, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert die Inflationsbekämpfung der Notenbank.



In der ersten Handelsstunde am Mittwoch gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,40% auf 32’521,41 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,51% auf 3836,35 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,32% auf 11’252,81 Zähler.



Dupont wird den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation doch nicht kaufen. Es sei nicht gelungen, die notwendigen Genehmigungen aller Regulierungsbehörden rechtzeitig zu erhalten. Die Übernahme für 5,2 Mrd. $ war vor einem Jahr bekannt gegeben worden. Der Rogers-Aktienkurs brach um mehr als 43% ein, Dupont-Titel legten hingegen um gut 6% zu.



Nach dem Reiseboom im Sommer dämpfte der Apartment-Vermittler Airbnb die Erwartungen an das Schlussquartal. Die Erlöse dürften bei maximal 1,9 Mrd. $ liegen, verglichen mit 2,9 Mrd. $ im Vorjahr. Das kam bei Anlegern nicht gut an, der Aktienkurs fiel um 6,8%.



Die Anteile von Estee Lauder reagierten mit einem Kursabschlag von rund sechs Prozent auf die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Kosmetikkonzern enttäuschte die Anleger mit einer Senkung der Ziele für das zweite Quartal.



Die Titel von Advanced Micro Devices (AMD) kletterten um fast 5% nach oben. Der Halbleiterkonzern hatte eine gewisse Stärke in seinem Rechenzentrumsgeschäft prognostiziert und eine besondere Sensibilität bei den Kosten in Aussicht gestellt.



Für die Papiere von Mondelez ging es nach Quartalszahlen um 1,2% hoch. Der Süsswarenhersteller habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb die UBS.

Eurokurs tritt vor US-Zinsentscheid auf der Stelle

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9875 $ und damit etwa gleich viel wie am Vorabend.



Auch zum Franken bewegte sich der Euro nur wenig. Das EUR/CHF-Paar notiert aktuell bei 0.9868 nach 0.9878 am Dienstagabend. Der Dollar hat sich ebenfalls in engen Spannen nahe der Parität gehalten. Aktuell kostet der Greenback 0.9992 nach 1.000 Fr.



Einen geringfügigen Gewinn gab der Euro bereits am Mittag wieder ab, nachdem US-Daten auf einen weiterhin überhitzten Arbeitsmarkt hingedeutet hatten. In der Privatwirtschaft waren im Oktober deutlich mehr Stellen entstanden als von Analysten erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP bekannt gab. Bereits am Vortag hatten US-Daten auf eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften hingedeutet. Anders als in Europa treiben in den USA steigende Löhne die Teuerung an, weshalb der Arbeitsmarkt ein wichtiger Gradmesser für die zukünftige Geldpolitik ist. Läuft der Arbeitsmarkt heiss, steigt der Druck auf die Fed, die Zinsen weiter anzuheben.



Dass sich die Industriestimmung der Eurozone weiter auf Talfahrt bewegt, sorgte am Devisenmarkt hingegen kaum für Bewegung. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Oktober auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Schock 2020, wie am Vormittag bekannt wurde. Sowohl die Produktion als auch der Auftragseingang brachen laut Mitteilung so stark ein wie selten zuvor seit Beginn der Umfragen vor 25 Jahren.



Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Geldpolitik das bestimmende Thema. Anleger gehen fest davon aus, dass die US-Zentralbank den Leitzins am Abend erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Mit Spannung werden die Aussagen von Präsident Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung erwartet. Angesichts des US-Arbeitsmarkts wäre es eine Überraschung, wenn dieser bereits jetzt Signale einer laxeren Geldpolitik sende, schrieben die Experten der Dekabank.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86100 (0.86058) britische Pfund und 145.75 (146,35) japanische Yen fest.



Der Goldpreis trat im Vergleich zum Vortag auf der Stelle: Pro Feinunze wurden am Nachmittag in London 1650 $ gezahlt.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 95.90 $ Das waren 1.23 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 1.32 $ auf 89.72 $.



Die Lagerbestände der USA an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Sie sanken im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 3,1 Mio. Barrel (159 Liter) auf 436,8 Mio. Barrel. Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,2 Mio. Barrel erwartet. Zudem ist auch die Ölförderung etwas zurückgegangen.



Im weiteren Handelsverlauf rücken die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed in den Blick der Märkte. Es wird eine erneute Leitzinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte erwartet. Von Interesse sind vor allem Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell mit Blick auf das künftige Zinserhöhungstempo. Höhere Zinsen können die konjunkturelle Entwicklung belasten und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.



Die Investoren erhoffen sich Hinweise, wie stark die Notenbank in den kommenden Monaten gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Ein zu aggressives Vorgehen der Notenbanker bei den Zinserhöhungen könnte die Konjunktur belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Bitcoin hält sich über der Marke von 20'000 $

Die Kryptowährung Bitcoin hat die Marke von 20'000 $ in der vergangenen Woche gehalten. Der Aufwärtstrend aus der Vorwoche fand jedoch keine Fortsetzung. Für Aufsehen sorgte im Zug der Twitter-Übernahme durch Elon Musk der «Meme-Coin» Doge.



Der Kurs der «Krypto-Leitwährung» Bitcoin notiert am Mittwochmittag bei rund 20'400 $. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein Minus von rund 1% und die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 392 Mrd. $ und damit etwa 6 Mrd. bunter dem Wert der Vorwoche.



Im Vorfeld des anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Mittwochabend bleiben die Anleger offenbar in Deckung. Seit Mitte August bewege sich der Kurs weitgehend innerhalb einer relativ engen Spanne, wobei grössere Ausschläge gegen unten oder oben ausgeblieben seien, schreibt das Analystenhaus Oanda in einem Kommentar. Für eine Fortsetzung der zuletzt beobachteten leichten Erholung brauche es positive Signale der Fed.



Leicht besser abgeschnitten als der Bitcoin hat in der vergangenen Woche die zweitgrösste Kryptowährung Ether, die sich mit 1550 $ etwas verteuerte. Mit Blick auf die letzten 30 Tage ergibt sich hier ein Plus von knapp 20%, während die «Krypto-Leitwährung» im selben Zeitraum lediglich um 6% vorrückte.



Zu einer veritablen Rally setzte letzte Woche der «Meme-Coin» Doge an, dessen Wert sich innerhalb von wenigen Tagen auf 0.13 $ verdoppelte. Verantwortlich für den Anstieg dürfte laut Marktbeobachtern die Twitter-Übernahme von Elon Musk sein, der als bekennender Fan der «Hundewährung» gilt. Dabei machten auch Spekulationen über eine Integration der Währung auf die Plattform und zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten die Runde.



Grössere Zuwächse verzeichneten in der letzten Woche auch andere «Altcoins» wie BNB (+12%) der Börse Binance. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal «CoinGecko» aufgeführten gut 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 1049 Mrd. $ leicht über den Wert der Vorwoche.

AWP/REUTERS

