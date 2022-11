Börsenbericht vom 10. November 2022 – SMI: Kursfeuerwerk nach US-Daten Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA sorgte am Donnerstag für kräftigen Rückenwind an der Schweizer Börse.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der überraschend moderate Anstieg der US-Konsumentenpreise im Oktober hat am Schweizer Aktienmarkt ein wahres Kursfeuerwerk ausgelöst. Gezündet wurde es von der Hoffnung, dass die US-Notenbnak Fed im Dezember zwar den Leitzins noch einmal, aber weniger stark als zuletzt, erhöhen und danach den Fuss von der geldpolitischen Bremse nehmen könnte. Dadurch legten vor allem die in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Wachstums- und Technologiewerte massiv zu. Dagegen hinkten die ebenfalls fester notierenden defensiven Schwergewichte dem Markt hinterher.



Die Inflation in den USA ist im Oktober stäerker gesunken als erwartet. Positiv ist, dass auch die Kernrate weniger hoch ist als prognostiziert. Dies deutet laut Ökonomen auf weniger starke Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin, die diese anlässlich der letzten vier Sitzungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte kräftig angehoben hatte. «Es mehren sich die Anzeichen, dass die Inflation ihren Gipfel überschritten hat und wieder fällt. Der nächste Zinsschritt des Fed dürfte daher kleiner ausfallen», kommentierte die Commerzbank. «Die Inflation ist auf deutlichem Rückzugskurs», hiess es auch bei der VP Bank. Dagegen seien die US-Zwischenwahlen, die Midterms, in den Hintergrund getreten. Ihr endgültiges Ergebnis wird erst im Dezember erwartet.



Der SMI schloss um 1,98% fester auf 11'120,49 Punkten, aber unter dem Tageshoch von 11'147,68 Punkten. Letztmals so hoch stand der SMI im August. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, kletterte um 2,99% auf 1703,93 und der breite SPI um 2,13% auf 14'244,23 Zähler. Sämtliche Blue Chips bis auf Zurich Insurance legten zu.



Bewegt hat sich durch die US-Daten auch der Dollar, der aufgrund gesunkener Zinserhöhungserwartungen zum Franken um gut zwei Rappen auf 0.9680 nachgab. Am Morgen notierte der Greenback noch bei 0.99 Fr.



Die stärksten Gewinne gab es bei den Aktien, die im laufenden Jahr stark korrigiert hatten. Dazu zählen die Wachstums- und Technologietitel VAT, AMS Osram und Straumann mit Kursgewinnen zwischen 14 und 11%. In ihrem Schlepptau kletterten auch Vertreter aus den hinteren Reihen wie Inficon (+7,5%), Comet (+9,5%) und Medartis (+6,7%) markant nach oben.



Aber auch andere Überflieger der Vorjahre wie Geberit, Partners Group, Givaudan, Sika, Kühne + Nagel oder Sonova schossen zwischen acht und 5,5% in die Höhe. Im Einklang mit Lonza (+4,7%) rückten mit Bachem (+7,6%), Polypeptide (+3,0%) und Siegfried (+2,6%) auch Pharmazulieferer vom breiten Markt deutlich vor.



Gefragt waren auch Temenos (+5,3%). In die arg gebeutelten Aktien der Softwareschmiede kommt frischer Wind. So ist Helvetic Trust eingestiegen. Der Vermögensverwalter hält laut eigenen Angaben mehr als ein Prozent und unterstützt die Forderungen des Minderheitsaktionärs Petrus Advisers, der einen Führungswechsel fordert.



Die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch (je +3,2%) notierten nach anfänglichen Verlusten nach den US-Daten ebenfalls klar im Plus. Zunächst machten den beiden Werten Meldungen über eine neuerliche Covid-Welle in China zu schaffen. Richemont legt zudem am morgigen Freitag den Halbjahresbericht vor.



Im «Mittelfeld» waren die Grossbanken UBS (+3,3%) sowie Credit Suisse (+2,1%), deren Aktien zeitweise deutlich im Minus standen.



Am unteren Ende der Kurstafel standen die defensiven Schwergewichte Roche (+0,8%), Novartis (+0,6%) und Nestlé (+0,9%).



Schwächer waren bei den Blue Chips nur Zurich (-1,0%). Der Versicherer hat seinen Zwischenbericht vorgelegt. Analysten hoben zwar die gute Entwicklung in der Schadenversicherung hervor, setzen aber Fragezeichen zum Rückgang in der SST-Solvenzquote.



Im breiten Markt schlossen Swissquote (+2,4%) höher, nachdem sie zunächst im Sog der Turbulenzen an den Krypto-Märkten zeitweise tief im Minus notiert hatten.

Wall Street eröffnet nach US-Inflationsdaten deutlich im Plus

Die gesunkene Inflation in den USA hat die Kurse an der Wall Street am Donnerstag deutlich angeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 2,3% höher bei 33’264 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um knapp 3% auf 3860 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 5% auf 10’870 Punkte.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel in den USA im Oktober auf 7,7% von 8,2% im September. Von Reuters befragte Experten hatten mit 8,0% gerechnet. Es ist der vierte Rückgang in Folge und nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Inflationsentwicklung überwunden sein dürfte und dass die Fed auf einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs einschwenken könnte.

Gefragt waren vor allem Technologiewerte, die besonders abhängig von Konjunkturentwicklung und Zinspolitik sind. Die Aktien von Microsoft, Apple, Amazon.com, Alphabet, Meta und Nvidia legten zwischen 5 und 8% zu.

Ein Plus von 16% verzeichneten die Aktien des E-Autobauers Rivian. Der bereinigte Verlust je Aktie war im dritten Quartal geringer als Analysten erwartet hatten. Zudem nannten Broker die robuste Nachfrage und den Ausblick als Grund für den Kursanstieg.

Euro legt nach US-Verbraucherpreisen deutlich zu

Der Euro ist nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am Donnerstag deutlich gestiegen. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0164 $. Vor der Veröffentlichung der Daten hatte er noch rund zwei Cent weniger und unter der Parität zum Dollar notiert.



Gegenüber dem Franken hat der Dollar ebenfalls klar an Wert eingebüsst und kostet aktuell noch 0.9684 Fr. nach 0.9898 am Mittag. Das Euro-Franken-Paar hat sich leicht abgeschwächt und wird derzeit zu 0.9839 gehandelt. Damit ist die 0.98er Marke wieder näher ins Visier gerückt.



Der in den USA im Oktober stärker als erwartet gesunkene Preisauftrieb hat den Dollar zu allen anderen wichtigen Währungen belastet. An den Finanzmärkten wird jetzt auf künftig geringere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober noch um 7,7%. Im September hatte sie noch bei 8,2% gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,9% gerechnet.



Die etwas abgeschwächte Teuerung deutet auf weniger starke Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin, die ihren Leitzins im laufenden Jahr schon stark erhöht hat. Sie hatte auf den letzten vier Sitzungen den Leitzins um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben. Notenbankchef Jerome Powell hat bereits auf der letzten Sitzung weniger starke Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, wenn auch noch kein Ende der Zinserhöhungen.



«Die Inflation ist auf deutlichem Rückzugskurs», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Fed-Chef Powell habe Grund zum Durchatmen. «Wenn es zu keinen weiteren externen Schocks kommt, werden die Teuerungsraten im kommenden Jahr noch merklicher fallen», schreibt Gitzel. «Für die Fed rückt also der Zeitpunkt, an dem sie von weiteren Zinsanhebungen absehen kann, näher.» Der Dollar hatte lange von der Aussicht auf stark steigende Leitzinsen profitiert. Entsprechend enttäuscht reagierten die Anleger nun.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87298 (0.87774) britische Pfund und 145.47 (146.82) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1748 $r gehandelt. Das waren etwa 41 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 91.84 $. Das waren 81 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 98 Cent auf 84.85 $.



Gedämpft wurde die Stimmung am Ölmarkt durch den aufwertenden Dollar, der Erdöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen rechnerisch verteuerte. Auch die Corona-Lage in China sorgte abermals für Ernüchterung. Nach neuen Ausbrüchen drohen weitere Gegenmassnahmen, die die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zusätzlich belasten würden. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung gehört seit längerem zu den grössten wirtschaftlichen Belastungsfaktoren.



Neue Lagerdaten aus den USA übten zusätzlichen Preisdruck auf. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, sind die landesweiten Rohölvorräte auf den höchsten Stand seit Mitte 2021 gestiegen. Hohe Bestände drücken in der Regel die Rohölpreise, da sie auf einen Angebotsüberhang hindeuten.



Am Nachmittag dürften Investoren am Ölmarkt auf neue Inflationsdaten aus den USA blicken. Es wird mit einem leichten Rückgang des hohen Preisauftriebs gerechnet. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihr hohes Straffungstempo wie avisiert etwas zu verlangsamen. Am Ölmarkt dürfte dies für Optimismus sorgen, da steigende Zinsen nicht nur Inflationsrisiken verringern, sondern auch die wirtschaftliche Aktivität dämpfen.

Bitcoin stabilisiert sich nach Talfahrt

Nach dem Rutsch auf ein Zwei-Jahres-Tief stabilisiert sich der Bitcoin-Kurs bei 16’789 Dollar. Für Aufregung hatte gesorgt, dass die weltgrösste Kryptobörse Binance die Sparte FTX.com des mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Rivalen FTX doch nicht übernehmen will. Daraufhin war Bitcoin erstmals seit 2020 unter die Marke von 16’000 Dollar gerutscht. «Kursbewegungen dieser Art verdeutlichen die Fragilität des Kryptomarktes. Anleger sollten sich der Risiken von Digitalwährungen bewusst sein», sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

AWP/REUTERS

