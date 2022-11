Börsenbericht vom 8. November 2022 – SMI schliesst im Plus Der Schweizer Aktienmarkt schwenkte am Dienstag nach einem schwächeren Start auf einen Erholungskurs.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer schwachen Eröffnung schnell auf Erholungskurs eingeschwenkt und schliesslich klar im Plus geschlossen. Der SMI bewegte sich damit im Gleichschritt mit den US-Leitindices. Die Bäume wuchsen am Dienstag aber auch nicht gerade in den Himmel. Vielmehr waren die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die im Tagesverlauf begonnen haben. Sie werden über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden. Das habe die Anleger eher zum Abwarten als zum Handeln motiviert, sagte ein Marktkenner.



Welchen Einfluss die Wahlergebnisse auf die Aktien haben werden, wird sich dann am (morgigen) Mittwoch zeigen. Die Prognosen sagen voraus, dass die Republikaner in mindestens einer der beiden Kammern die Mehrheit übernehmen werden. Das lässt einen Stillstand in der US-Politik befürchten. Die nächste echte Bewährungsprobe für die Börse steht aber vor allem am Donnerstag an, wenn die neusten US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Diese könnten einen Fingerzeig dafür geben, ob der nächste Zinsschritt des Fed wirklich «nur» bei 50 Basispunkten liegen wird, statt wie zuletzt üblich bei 75 Basispunkten. «Das Schlimmste für den Aktienmarkt wäre deshalb ein erneuter Sprung in der Teuerungsrate», sagte ein Börsianer.



Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex schloss schliesslich 0,71% höher bei 10'827,04 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,18% auf 1646,58 und der breite SPI 0,79% auf 13'844,45 Zähler. Von den 30 Blue Chips standen bei Börsenschluss deren drei im Minus.



Deutlich nach oben ging es etwa mit verschiedenen «Jahresverlierern» wie AMS-Osram (+5,1%), Geberit (+4,0%), Logitech (+4,3%), Straumann (+4,2%) oder Sonova (+3,6%).



Auch VAT (+5,7%) zählten zu dieser Kategorie und setzten die vor zwei Tagen initiierte Erholung fort. Gestützt wurden die Papiere von einer Studie der ZKB. Der zuständige Autor schrieb, dass die dem Sektor bevorstehende Durststrecke nun weitgehend im Kurs des Chip-Zulieferers reflektiert sei.



Swiss Re (+0,5%) konnten derweil mit dem Markt nicht ganz mithalten. Branchennachbar Munich Re konnte sich trotz Hurrikan-Schäden in den schwarzen Zahlen halten: Es kam daher zu Umschichtungen, sagten Händler.



Gar noch knapper im Plus schlossen die SMI-Schwergewichte Roche (+0,1%), Novartis und Nestlé (je +0,3%).



Es erging ihnen somit aber immer noch besser als den Luxusgüteraktien Richemont (-0,5%) und Swatch (-2,5%). Hier wurden bisherige China-Hoffnungen endgültig ausgepreist. Die beiden Papiere hatten zuletzt immer wieder von den Spekulationen auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China profitiert. Einer baldigen Lockerung haben die Granden der kommunistischen Partei aber zuletzt eine Absage erteilt.



Zudem senkte der für die CS zuständige Analyst über beiden Valoren den Daumen. Für Richemont gab es ein tieferes Kursziel, für Swatch wurde die Empfehlung gar direkt von «Outperform» auf «Underperform» gesenkt und das Kursziel halbiert.



Bei den Finanzwerten griffen die Anleger vor allem bei Julius Bär und der arg gebeutelten CS zu, die sich um rund 1,7% verteuerten. Die Valoren der Grossbank UBS (+0,4%) wurden hingegen eher liegengelassen.



Im breiten Markt kletterten die Aktien des Elektronikkomponenten-Hersteller Lem um 1,6%. Die Westschweizer hatten Halbjahreszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Ebenfalls klar im Plus schlossen etwa Crealogix (+8,3%) oder Zur Rose (+6,5%).



PSP notierten nach Zahlen 1,4% leichter. Der Reingewinn der Immobiliengesellschaft war in den ersten neun Monaten des Jahres wegen der tieferen Portfolioaufwertung um ein Drittel zurückgegangen.



Idorsia fielen um 5,0% zurück. Das Biotechunternehmen stellte Studiendetails zu seinem Bluthochdrucksenker Aprocitentan vor. Diese seien gut, seien aber auch nicht überragend ausgefallen, erklärten Marktbeobachter.

Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit August

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an den positiven Wochenauftakt angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die vielbeachtete Marke von 33’000 Punkten und erklomm den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Zuletzt stieg der US-Leitindex um 1,20% auf 33’222,32 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,84% auf 3838,81 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,02% auf 11’088,86 Punkte zu.



Im Mittelpunkt des Interesses stehen die 'Midterm'-Wahlen in den USA. Dabei wird in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden zwei Jahren empfindlich einschränken würde.



Unter den Einzelwerten fielen vor allem Lyft , Take-Two Interactive und Tripadvisor mit heftigen Kursverlusten von bis zu 22% auf. Beim Fahrdienstvermittler hagelte es Kurszielsenkungen von Analystenseite. Beim Touristikportal enttäuschte vor allem der schwache Quartalsausblick. Der Spielsoftware-Anbieter hatte seine Jahresziele gestutzt.



Die Papiere von Kohl's schnellten um 8,0% nach oben. Die Warenhauskette gab bekannt, dass Konzernchefin Michelle Gass mit Wirkung zum 2. Dezember zurücktreten wird. Zudem veröffentlichte Kohl's erste Indikationen für das dritte Quartal, die besser als vom Markt erwartet ausfielen.

Euro legt zu

Der Euro hat am Dienstag zugelegt und sich so über der Parität zum US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1.0074 $. Im frühen Handel hatte sie noch bei der Marke von einem Dollar notiert.



Das EUR/CHF-Paar notiert derzeit wieder über 0.99 bei 0.9921, nachdem das Paar am Vormittag unter die Marke rutschte. Der Dollar notiert zur Schweizer Währung am Nachmittag etwas schwächer bei 0.9849 Franken. Am Mittag kostete der Greenback noch rund 0.99 Fr.



Es gab im Handelsverlauf keine eindeutigen Impulse. So sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im September wie erwartet zum Vormonat etwas gestiegen. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.



An diesem Dienstag finden jedoch die Zwischenwahlen (»Midterms») zum Kongress in den USA statt. Laut Umfragen werden die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise auch im Senat an die Republikaner verlieren. Das Regieren dürfte dann noch schwieriger werden.



Die Wahlen dürften laut Commerzbank-Experte, Ulrich Leuchtmann, aber keine grossen Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben. "Schon bislang konnte die Biden-Administration aufgrund der engen Mehrheitsverhältnisse im Senat nicht durchregieren", argumentiert der Experte. In vielen für den Devisenmarkt relevanten Fragen wie der Handelspolitik seien die Unterschiede zwischen den Parteien eher gering.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87378 (0.87135) britische Pfund und 146.25 (146.18) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1708 $ gehandelt. Das waren etwa 33 $ mehr als am Vortag.



Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am zuletzt 97.78 $. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 37 Cent auf 91.43 $.



Die Preisentwicklung am Rohölmarkt bleibt schwankungsanfällig. Für Verunsicherung sorgt seit einiger Zeit die harte Corona-Politik der chinesischen Führung. Spekulationen auf eine etwas lockerere Linie hatten sich zuletzt nicht bewahrheitet. Eine Abkehr von der harten Corona-Politik ist nach Einschätzung von Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank, nötig, damit die Ölnachfrage in China wieder stärker wächst.



Für tendenziellen Auftrieb sorgt dagegen die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+. Seit Monatsbeginn haben die rund 20 Förderländer ihre Produktion verringert. Sie reagieren damit auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten, die Folge der allgemeinen Konjunkturschwäche sind.



Allerdings erholt sich laut Experte Fritsch die Ölproduktion in Kasachstan. Diese habe laut Energieministerium wieder die Maximalkapazität erreicht. «Eine höhere Ölproduktion in Kasachstan würde die ab November geltende Produktionskürzung der Opec+ reduzieren», schreibt Fritsch.

Bitcoin fällt unter 20’000 $

Nach der Erholungsrally nehmen Anleger bei Kryptowährungen Gewinne mit. Bitcoin fällt rund fünf Prozent auf 19’730 $. Ethereum gibt fast sechs Prozent auf 1485 $ nach. «Die US-Zwischenwahlen nebst Inflationsdaten zügeln den Risikoappetit der Marktakteure, da grössere Überraschungen nicht ausgeschlossen werden können», sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. «Die Anleger könnten nun kurzfristig ihre jüngsten Gewinne zum Teil versilbern.»

AWP/REUTERS

