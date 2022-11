Börsenbericht vom 7. November 2022 – SMI wenig verändert Am Schweizer Aktienmarkt bremsen in der neuen Woche vor allem die Schwergewichte.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt neigt zu Beginn der neuen Woche leicht zur Schwäche. Vor allem die defensiven Schwergewichte sind am Montagmorgen ein Bremser für den hiesigen Markt. Für die Abgaben werden im Handel aber auch die chinesischen Exportzahlen verantwortlich gemacht. Die Ausfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gingen im Vergleich zum Oktober des Vorjahres in US-Dollar gerechnet nämlich leicht zurück. Eine Abschwächung sei zwar erwartet worden, der Rückgang sei aber überraschend gewesen.



Die seit einigen Wochen anhaltende Erholungsbewegung – der SMI hat bereits sechs Wochen in Folge eine positive Performance gezeigt - scheint dadurch aber nicht gefährdet. Im Mittelpunkt stehen diese Woche vor allem die Zwischenwahlen im US-Kongress sowie die Inflationsdaten für Oktober ebenfalls aus den USA. Beide Events hätten durchaus das Potential, die Richtung der Aktienmärkte zu beeinflussen, heisst es im Handel. Hinsichtlich der US-Wahlen würde wohl eine Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern an den Aktienbörsen relativ gut aufgenommen, meinte ein Händler. Darauf werde wohl nun auch spekuliert.



Der SMI verliert um 11.00 Uhr 0,17% auf 10'769,93 Punkte, das Tagestief im frühen Handel war bei 10'742. Der breite Markt gemessen am SPI gibt 0,02% auf 13'755,43 Zähler nach. Der SLI, in dem die grössten Aktien nicht mit ihrem ganzen Gewicht enthalten sind, avanciert hingegen um 0,03% auf 1626,52 Punkte. Von dessen 30 Titel steht denn auch eine leichte Mehrheit im Plus.



Ganz klar für das Minus im SMI verantwortlich sind die defensiven Schwergewichte. Vor allem Novartis (-0,6%) und Nestlé (-0,4%) büssen deutlich an Wert ein, Roche GS (-0,2%) etwas weniger.



Am Schluss der Tabelle sind Geberit (-0,9%) zu finden. Der Titel des Sanitärtechnikers hatte bereits in der Vorwoche nach Zahlen 6,6 Prozent an Wert eingebüsst. Mit Schindler PS (-0,8%) ist zudem ein weiterer Industriewert weit hinten.



Bester SMI-Titel zur Berichtszeit sind Logitech (+2,0% auf 51,22 Fr.). Händler führen dies auf Analystenkommentare zurück. Einer stammt aus der Feder der UBS. Der zuständige Analyst dort berichtet darin von Anhaltspunkten für eine Nachfragebelebung im lukrativen Geschäft mit Gaming-Zubehör, einer wichtigen Produktkategorie des Unternehmens. Entsprechend hat er seine Kaufempfehlung mit Kursziel 68 Fr. bestätigt.



Gut gesucht sind auch Swisscom (+0,5% auf 490,80 Fr.). Hier haben die Analysten der Credit Suisse ihr Rating und das Kursziel für den Telekom-Titel erhöht. Im aktuell schwierigen globalen Marktumfeld profitiere Swisscom von stabilen Erträgen und einer niedrigen Verschuldung, begründet der zuständige Analyst sein Urteil. So sei die Entwicklung im inländischen Festnetz- und Mobilfunkbereich besser als gedacht.



Auch die Aktien der beiden Versicherer Zurich (+0,4%) und Swiss Life (+0,5%) legen zu. Erstere haben damit den Kurssturz von Ende September/Anfang Oktober wieder gut gemacht, letztere immerhin einen guten Teil davon. Zurich sind damit auch klar stärkster SMI-Wert mit einem Plus von bisher gut 7%. Beide werden sich diese Woche zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal äussern. Zwar würden keine Gewinnzahlen präsentiert, trotzdem könne aus den veröffentlichten Daten (v.a. Prämien) wohl einiges über den Geschäftsgang von Juli bis September herausgelesen werden, heisst es im Handel.



Ausserdem sind die Medtech-Werte Straumann (+2,2%) und Sonova (+1,3%) sehr gefragt, ohne dass allerdings fundamentale News dazu vorhanden wären. Vor allem Sonova verloren letzte Woche deutlich nach schwachen Zahlen eines Konkurrenten. Der Stäfner Konzern wird nächsten Monat sein Halbjahres-Ergebnis vorlegen.



Im breiten Markt sind Achiko (-3,0%), Valartis (-2,8%) und BC Jura (-2,8%) den grössten Verlierer, während Obseva (11%), Zur Rose (+7,1%) und Youngtimers (+7,1%) an der Tabellenspitze stehen.



Relief (+6,7%) hat neue Stabilitätsdaten für seinen Kandidaten RLF-100 (Aviptadil) vorgelegt. Demnach sei der Reinheitsgrad einer neuen Formulierung nach sechs Monaten bei allen getesteten Temperaturen, einschliesslich Kühl- und Raumtemperatur, hoch gewesen, hiess es. Und Rieter (+3,1%) profitieren von Aktienkäufen aus dem Management.

Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Montag seine jüngsten Kursgewinne verteidigt. Am Morgen notierte die europäische Gemeinschaftswährung wenig verändert gegenüber Freitagabend bei 0.9935 $.



Auch zum Franken änderte sich wenig. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 0.9901 gehandelt nach 0.9898 am Freitagabend. Für das USD/CHF-Paar ergibt das 0.9958 nach 0.9945.



Der Dollar war am Freitag nach einem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Der Euro ist daraufhin über die Marke von 0.99 $ gestiegen.



Im weiteren Handelsverlauf dürften Zahlen zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Blick der Märkte stehen. Zum wird mit dem Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone einer der ersten Frühindikatoren für den Monat November veröffentlicht.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 97.64 $. Das waren 0.97 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.17 $ auf 91.44 $.

Nachdem sich Spekulationen an den Märkten auf eine Lockerung der harten Corona-Politik in China nicht bewahrheitet haben, sind die Ölpreise unter Druck geraten. Die harte Corona-Politik belastet die konjunkturelle Entwicklung in China und dämpft die Nachfrage.

So sind die chinesischen Exporte im Oktober unerwartet gesunken. Beobachter nannten als Gründe für den Rückgang die schwache globale Nachfrage. Zudem würden die weiterhin strikten Corona-Beschränkungen in China zu anhaltenden Problemen bei den Lieferketten führen. Bereits in den Vormonaten hatte die chinesische Exportmaschinerie an Schwung verloren.

USA

Am Freitag hatten die US-Börsen positiv auf die Arbeitsmarktdaten reagiert, die sowohl einen höheren Anstieg der Beschäftigung als auch der Arbeitslosenrate als erwartet offenlegten. Der Dow Jones Industrial kletterte 1,3% auf 32'403 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg 1,4% auf 3’771 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq Composite schloss 1,3% höher auf 10'475 Zählern.



Unter den Einzeltiteln ragten die Kaffeehauskette Starbucks (+8,5%) und der Lebensmittellieferservice DoorDash (+8,3%) heraus, beide dank guter Zahlen.

FuturesDer Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,1% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,2% ab.

Asien

Mit viel Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag zugelegt. Selbst in Festlandchina trotzten die Indizes schwachen Aussenhandelsdaten des Landes, nachdem der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen bereits am Freitag um mehr als 3% zugelegt hatte.



Zum Wochenstart legte der CSI nach zwischenzeitlichen Einbussen 0,2% auf 3775 Punkte zu. Zuletzt hatten vor allem Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der restriktiven Corona-Politik Chinas für grosse Freude gesorgt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 2,9% auf 16’626 Punkte.



Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,2% auf 27’527 Punkte. Der australische S&P ASX 200 stieg 0,6% auf 6933 Punkte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.