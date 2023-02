Börsenbericht vom 14. Februar 2023 – Grossbanken stützen Schweizer Börse Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anleger am Dienstag weiter vorgetastet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Händler am Schweizer Aktienmarkt erklärten, der überraschend geringe Rückgang der US-Inflationsrate im Januar habe Befürchtungen neue Nahrung gegeben, dass die Notenbank Fed die Zinsen noch etwas stärker hochschrauben könnte als bisher erwartet. Dies habe Finanzwerten Rückendwind verliehen, deren Erträge von höheren Zinsen profitieren. Der SMI notierte kurz vor Handelsschluss um 0,3% im Plus bei 11’242 Punkten.

Die Credit-Suisse-Aktien zogen 2,4% an, Rivale UBS verteuerte sich um 1,4%. Basilea legten 3,5% zu. Die Pharmafirma hat 2022 in die schwarzen Zahlen gefunden und will den Gewinn im laufenden Jahr verdreifachen. Relief kletterten 7,4%, nachdem die Biotech-Firma eine Wirksamkeitsstudie zu einem Medikament zur Behandlung einer erblichen Hautkrankheit aufgenommen hatte. Leichte Kursverluste verbuchten der Elektrotechnikkonzern ABB und der Pharmakonzern Roche.

US-Anleger schütteln erste Inflations-Enttäuschung ab

Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag den Anlegern an der Wall Street im frühen Handel viel abverlangt. Die erste Nervosität, weil die Inflation im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft fiel, legte sich aber. Fakt war auch, dass sie sich den sieben Monat in Folge abschwächte.

Den ersten Fall bis an die 34’000er Marke holte der Dow Jones Industrial auf, indem er es zuletzt mit 0,16% auf 34’302,23 Punkte ins Plus schaffte. Der marktbreite S&P 500 legte gar 0,42% auf 4154,82 Punkte zu. Die grössten Schwankungen gab es jedoch unter den Technologiewerten, die gewöhnlich stärker auf Zinssorgen reagieren. Der von diesen geprägte Nasdaq 100 drehte einen hohen Anfangsverlust von 1,2% in klare Gewinne. Zuletzt stieg er um 0,75% auf 12’595,98 Zähler.

Laut den Experten der NordLB dürfte die Entwicklung der Verbraucherpreise der US-Notenbank Fed nicht ausreichen. «Diese Daten zeigen, dass die Entschleunigung des Preisauftriebs nur langsam vor sich geht - diesmal waren es gestiegene Energiepreise und immer noch die Mieten», kommentierte Analyst Bernd Krampen. Eine erneute Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte auf der nächsten Fed-Sitzung, die Ende März ansteht, sei damit wohl angesagt. Damit würden auch die konjunkturellen Risiken weiter grösser.

Die Anleger griffen aber dennoch zu und dies unter anderem bei Technologiewerten. Hier zieht die Debatte über Künstliche Intelligenz (KI) weiter ihre Kreise: Am Dienstag erklärte Bank of America den Chipkonzern Nvidia zum «Top Pick» im Computer-Bereich - und dies vor allem wegen des KI-Potenzials. Analyst Vivek Arya sagte, die Umsätze im Datencenter-Bereich könnten sich wegen diesem Megatrend binnen fünf Jahren vervierfachen. Nach verhaltenem Auftakt drehten die Papiere mit vier Prozent ins Plus. Sie wurden so zu einem Zugpferd an der Nasdaq.

Im Dow erklommen Boeing nach schwachem Start mit einem Anstieg um zwei Prozent die Spitze. Air India bestellt bei dem Flugzeugbauer 250 Maschinen. Allerdings war über diesen Grossauftrag schon zuvor spekuliert worden.

Quartalszahlen sorgten am Dienstag nicht für den ganz grossen Gesprächsstoff: Bei Coca-Cola wurden sie mit einem Abschlag von einem halben Prozent quittiert. Dank Preiserhöhungen setzte der Getränkekonzern zum Jahresendspurt mehr um als erwartet. Für das laufende Jahr stellte Coca-Cola aber eine verlangsamte Umsatzentwicklung in Aussicht.

Deutlich bewegter zeigten sich die Anteile von Avis Budget , die ihr Plus auf zuletzt acht Prozent ausweiteten. Der Autovermieter hatte am Montag nach Börsenschluss seine Jahreszahlen vorgelegt und mit dem Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen.

Auch die Hotelkette Marriott schnitt ergebnisseitig im vierten Quartal besser als von Analysten erwartet ab, was den Aktien ein Plus von 2,1% einbrachte. Auch der Ausblick dürfte in Summe erfreuen, hiess es. Die vom Management angegebenen Spanne für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr übertraf im Mittel die Konsensschätzung.

Euro legt zu – US-Inflationsdaten sorgen für starke Kursschwankungen

Der Kurs des Euro ist am Dienstag zum US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag profitierte der Dollar nur zeitweise von Daten zur Preisentwicklung in den USA, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1.0708 $ gefallen war. Zuletzt konnte sich der Euro aber wieder erholen. Derzeit wird sie für 1.0760 und etwas höher als am Morgen gehandelt.

Auch zum Franken hat der Euro seine Gewinne ausbauen können. Aktuell kostet das EUR/CHF-Währungspaar 0.9884 nach 0,.9855 am Morgen. Das USD/CHF-Währungspaar wurde derweil zuletzt kaum verändert bei 0.9186 gehandelt. Allerdings war der Greenback nach der Publikation der US-Inflationsrate kurzzeitig deutlich über 0.92 gestiegen, dann aber wieder zurückgefallen.

Am Nachmittag sorgten Inflationsdaten aus den USA für starke Preisausschläge am Devisenmarkt. Zu Beginn des Jahres hat sich die hohe Inflation in den USA zwar weiter abgeschwächt, der Rückgang der Teuerung ist aber nicht so stark wie erwartet ausgefallen. Im Januar sank die Inflationsrate auf 6,4% und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021. Analysten hatten eine Inflationsrate von 6,2% erwartet.

Die Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Blick der Finanzmärkte, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind. Seit fast einem Jahr stemmt sich die amerikanische Zentralbank mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation. Während sie im vergangenen Jahr noch mit starken Zinsschritten ankämpfte, hat sie die Zinserhöhungen mittlerweile abgeschwächt.

Die US-Preisdaten bestätigen die von Fed-Chef Jerome Powell wiederholt vorgebrachte Warnung, dass die Arbeit der US-Notenbank noch nicht getan ist. «Da der Arbeitsmarkt bislang keine Schwächen erkennen lässt, wird die US-Notenbank noch weiter an der Zinsschraube drehen», sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen sorgte am Nachmittag aber nur zeitweise für Auftrieb beim Dollar.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88125 (0.88281) britische Pfund und 142.14 (141.65) japanische Yen fest.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Nachmittag (MEZ) 85.58 $. Das waren 1.03 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 1.17 $ auf 78.97 $.

Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Bloomberg will die US-Regierung weitere 26 Mio. Barrel Rohöl aus der nationalen strategischen Reserve veräussern. Damit solle der angekündigten Produktionskürzung Russlands begegnet werden.

«Allerdings hatte die US-Regierung eigentlich beabsichtigt, darauf zu verzichten, nachdem im letzten Jahr bereits 180 Mio. Barrel aus der strategischen Reserve freigegeben wurden», sagte Rohstoffexperte Carsten Frisch von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach könnte die Ankündigung Russlands, die Ölproduktion ab März um 500’000 Barrel pro Tag zu drosseln, zu einem Sinneswandel in der US-Regierung geführt haben.

AWP/REUTERS

