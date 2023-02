Börsenbericht vom 6. Februar 2023 – Zinssorgen belasten Schweizer Börse Neu entfachte Zinssorgen haben dem Schweizer Aktienmarkt am Montag einen schwachen Wochenstart eingebrockt.

Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Börse hat einen schwachen Wochenstart eingezogen. Zinssorgen lösten laut Händlern bereits am Freitag Gewinnmitnahmen auf breiter Front aus, die heute angehalten hätten. Damit blieben die Märkte im Griff des extrem positiven US-Arbeitsmarktberichts, der vor dem Wochenende publiziert wurde. Die Nachfrage nach Arbeitskräften zeigte laut Experten in den USA keinerlei Anzeichen einer Rezession, was der amerikanischen Notenbank eine «Steilvorlage» für eine straffere Geldpolitik liefere.



In der Folge büssten vor allem Technologie- und Finanzwerte an Terrain ein, zumal zuletzt die «Big Techs» Apple, Amazon und Alphabet mit ihren Zahlen enttäuscht hatten. Marktteilnehmer sprachen von einer Verschnaufpause nach Avancen zuvor. Auch an der Wall Street gingen am Nachmittag die Aktien erneut auf Tauchgang. Jenseits des Atlantiks drückten zudem geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch US-Militär abgeschossen wurde.



Der FuW Swiss 50 Index schloss 1.057% tiefer auf 2’242,86 Punkten. Der SMI schloss am Montag 0,58 Prozent tiefer bei 11'283,25 Punkten. Der breite SPI fiel um 0,64% auf 14'555,93 und der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, büsste 0,86% auf 1787,38 Zähler ein. Im SLI standen 28 Verlierern nur zwei Gewinner gegenüber.



Viele Technologieaktien wurden verkauft, denn sie gelten an der Börse als besonders sensibel für steigende Zinsen. So büssten etwa AMS Osram 3,5% ein - hier wirkten laut Händlern auch Ergebnisängste vor der morgigen Zahlenpublikation. Zu den grössten Verlierern zählten auch Logitech (-2,9%) und Temenos (-2,8%).



Die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont gaben um 2,4% nach. Händler verwiesen hier auf Befürchtungen, wonach nach dem Abschuss des Spionage-Ballons die Spannungen zwischen China und den USA steigen könnten. Die beiden Länder sind die wichtigsten Absatzmärkte für Cartier und Co.



Die Aktien der Credit Suisse wurden gar um 3,5% nach unten geschickt. Die krisengeplagte Grossbank wird am Donnerstag die Jahreszahlen zeigen - erwartet wird ein Fehlbetrag von mindestens 7 Mrd. Fr. Doch auch die Aktien von UBS (-1,5%) und Julius Bär (-3,1%), die ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht haben, gaben deutlich nach.



Industriewerte wurden auch verkauft: ABB büssten 1,4%, Sika 0,8%, Geberit 3,0% und Schindler 1,7% ein.



Auf der anderen Seite schlossen Lonza (+0,8%) dank Analystenkommentaren im Plus. Die als defensiv beurteilten Swisscom (-0,8%) hielten sich auch gut, noch mehr galt dies für die defensiven Schwergewichte Roche (+0,6%), Novartis (-0,5%) und Nestlé (-0,3%).



Vergleichsweise klein fielen zudem die Verluste beim Zementkonzern Holcim (-0,1%), beim Medizintechniker Alcon (-0,4%) und beim Aromahersteller Givaudan (-0,5%) aus.



Auf den hinteren Rängen sackten Idorsia um satte 13,8% ab und wurden damit die kompletten Kursgewinne dieses Jahres los. Auslöser war ein Misserfolg bei einem Forschungsprojekt. Die Pharamaunternehmen wird am (morgigen) Dienstag die Jahreszahlen vorlegen.



Oerlikon büssten 7,2% ein. UBS hat den Titel auf «Neutral» von «Buy» gesenkt. Lem gaben nach Quartalszahlen um 2,85% nach.



SPS stiegen um 0,2%. Der Immobilienkonzern will das Jelmoli-Haus an der Zürcher Bahnhoststrasse neu positionieren und zieht dem defizitären Warenhaus den Stecker. Dafür werden aber Sonderaufwendungen in Millionenhöhe fällig.



Montana Aerospace büssten 4,9% ein. Laut Händlern wurde das Geschehen hier von der Angst vor einem Abschwung in der Luftfahrtindustrie überschattet. Das gleiche Schicksal widerfuhr den Anteilen des Reise-Detailhändlers Dufry (-2,2%).



Hochdorf (-4,2%) wurden laut Börsianern von Spekulationen belastet, wonach der Milchverarbeiter eine Kapitalerhöhung durchführen könnte.

New York: Indizes geben zu Wochenbeginn weiter nach

Zum Start in die neue Woche haben einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indizes in New York gelastet. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, hiess es am Markt. Anleger fürchteten am Montag weiterhin, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte. Zudem drückten geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden war.



Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,53% auf 33 745,19 Punkte. Kurz- und mittelfristig könnte sich nun das Chartbild für den Wall-Street-Index eintrüben, wie der Blick auf die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinie verrät.



Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,82% auf 4102,58 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,96% auf 12 452,37 Punkte. Dessen mehrwöchige Rally hatte bereits am Freitag angesichts enttäuschender Quartalsberichte von Amazon und Alphabet vorerst geendet.



Mit Blick auf die Einzelwerte sorgte eine Übernahmeofferte im Minensektor für Aufmerksamkeit. So will sich der Goldminenbetreiber Newmont Corp den australischen Goldschürfer Newcrest Mining für 17 Mrd. $ einverleiben. Die Newmont-Papiere büssten knapp vier Prozent ein.



Ein Experte mit näheren Kenntnissen zur geplanten Transaktion hält es derweil für möglich, dass Wettbewerber wie beispielsweise die kanadische Barrick Gold eine Gegenofferte erwägen könnten. Die Anteilsscheine von Barrick Gold gaben leicht nach.



Die Papiere von Dell fielen um mehr als 4%. Der PC-Hersteller will angesichts der Schwäche auf dem PC-Markt Tausende Stellen streichen. Er reiht sich damit in die Entlassungswelle bei Tech-Firmen ein.



Für die Aktien von Energizer Holdings ging es gar um rund 9% nach unten. Der Hersteller von Batterien hatte mit seinen Resultaten für das erste Geschäftsquartal enttäuscht.



Die Kurse von in den USA notierten Papieren chinesischer Konzerne rutschten vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Washington und Peking ab. Die Hinterlegungsscheine des chinesischen Online-Händlers Alibaba etwa fielen um mehr als 2%. Die Aktien der E-Commerce-Plattform Pinduoduo sackten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um fast 5% ab.



Gegen den Trend gewannen die Papiere von Tesla ein halbes Prozent und knüpften damit an ihren Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres an. Der Elektroautobauer hatte in den USA die Preise für sein Model Y nach einer Ausweitung steuerlicher Kaufanreize durch die US-Regierung kurz vor dem Wochenende angehoben.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an – frische Zinssorgen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert zum Wochenstart schwächer. Damit setzt sich der Abwärtstrend, der im späten Geschäft am Freitag eingesetzt hatte, fort. Im Gegenzug steigen die Renditen und Swapsätze weiter an. Das Geschäft verlaufe nicht unüblich für einen Montag eher ruhig, heisst es am Markt.



So sind die richtungsweisenden zehnjährigen Swapsätze wieder auf 1,70% gestiegen, nachdem sie im Anschluss an die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Vorwoche noch bis fast auf 1,50% gesunken waren. Obwohl die Zentralbanker weitere Zinserhöhungen signalisiert hatten, hätten die Marktteilnehmer in deren Äusserungen fast nur Signale für ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus erkennen wollen.



Da die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und viele Unternehmen ihre Bücher geöffnet hätten, dürfte das Emissionsgeschäft wieder rasch anziehen, sagt ein Händler. Neu am Markt ist die Caisse des Dépots et Consignations. Sie will 100 Mio. Fr. für acht Jahre aufnehmen. Der Swapspread wird mit +10 BP und die Rendite mit 1,7% erwartet.



Am Dienstag will die Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute eine neue Anleihe mit Laufzeit 2031 emittieren und zwei bestehende (2034 und 2042) aufstocken. Zudem kündigt die Eidgenossenschaft an, welche Bonds im Rahmen der monatlichen Auktion offeriert werden.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 118 BP tiefer auf 141,45%. Der Umsatz beträgt 20 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 62 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 35 BP auf 125,43% nach -91 BP am letzten Handelstag.



Bei den Eidgenossen werden sechs zu tieferen und drei zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,044 und die der zehnjährigen mit 1,257% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,249 von 1,181%.

Devisen: Eurokurs gibt weiter nach - tiefster Stand seit fast vier Wochen

Der Euro ist am Montag gefallen und hat an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Am Nachmittag sank die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1.0730 $ und damit auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Am Morgen stand der Euro noch knapp unter 1.08 $.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro zum Wochenstart ebenfalls abgeschwächt. Mit aktuell 0.9949 Fr. ist die Gemeinschaftswährung weiter unter die Parität gerutscht. Der US-Dollar hat zum Franken leicht zugelegt und kostet am Nachmittag 0.9272 Fr.



Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke verwiesen, die andere Währungen im Gegenzug belastet habe. Auslöser waren robuste Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die bereits am Freitag veröffentlicht worden waren und zum Wochenauftakt weiter Wirkung zeigten. Ein unerwartet starker Anstieg der Beschäftigung wurde als Hinweis auf eine stärkere Zinserhöhung als bisher von der US-Zentralbank Federal Reserve erwartet gedeutet.



Überraschend starke Auftragsdaten aus der deutschen Industrie konnten dem Euro im Tagesverlauf keinen Auftrieb verleihen. Die Bestellungen stiegen im Dezember gegenüber dem Vormonat um 3,2%, wohingegen Bankvolkswirte im Schnitt mit plus 2,0% gerechnet hatten. Die jüngste Entwicklung deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr milder ausfallen dürfte, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.



Konjunkturdaten für die Eurozone waren am Montag ebenfalls solide ausgefallen. Die monatlichen Umfragewerte des Beratungsunternehmens Sentix hellte sich weiter auf. Eine Rezession in der Eurozone sei vorerst vom Tisch, interpretierte Sentix die Entwicklung in den vergangenen Monaten.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.89278 (0.89250) britische Pfund, 142.41 (140.45) japanische Yen und 0.9964 (0.9989) Schweizer Franken fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1870 $ gehandelt und damit etwa 5 $ höher als am Freitag.

Ölpreise drehen ins Minus

Die Ölpreise sind am Montag gefallen und haben damit die deutlichen Verluste vom Freitag fortgesetzt. Nachdem die Notierungen am Morgen (MEZ) noch zu einer leichten Erholung ansetzen konnten, drehten sie am Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 79.25 $. Das waren 69 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 1.04 $ auf 72.35 $.



Bereits am Freitag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, nachdem robuste Arbeitsmarktzahlen aus den USA auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed hingedeutet hatten. Höhere Zinsen reduzieren die Inflationsrisiken, bremsen aber auch das Wirtschaftswachstum und damit in aller Regel die Rohölnachfrage.



Im frühen Handel wurde noch darauf verwiesen, dass türkische Öllieferungen zur Mittelmeerküste nach einem schweren Erdbeben im Südosten des Landes vorerst gestoppt worden seien, was die Ölpreise zeitweise etwas stützen konnte. Vorerst wird kein Rohöl mehr durch eine Pipeline in den türkischen Verladehafen Ceyhan gepumpt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf auf eine namentlich nicht genannte Quelle.



Neue Sanktionen der Europäische Union (EU) gegen Russland zeigten hingegen kaum Auswirkungen auf den Handel. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl trat am Wochenende ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft. Darüber hinaus will die EU Russlands Einnahmen aus dem Ölhandel mit Preisobergrenzen verringern.

AWP/REUTERS

