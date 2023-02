Börsenbericht vom 6. Februar 2023 – Zinssorgen belasten Schweizer Börse Neu entfachte Zinssorgen haben dem Schweizer Aktienmarkt am Montag einen schwachen Wochenstart eingebrockt.

Der Schweizer Börse zieht einen schwachen Wochenstart ein. Neuentfachte Zinssorgen lösen laut Händlern Gewinnmitnahmen auf breiter Front aus. Hintergrund ist der extrem positive US-Arbeitsmarktbericht, der letzten Freitag publiziert wurde. Die Nachfrage nach Arbeitskräften zeigt laut Experten in den USA keinerlei Anzeichen einer Rezession, was der amerikanischen Notenbank eine «Steilvorlage» für eine straffere Geldpolitik liefere.

In der Folge büssen vor allem Technologie- und Finanzwerte an Terrain ein. Marktteilnehmer sprechen von einer Verschnaufpause nach Avancen zuvor. Auch an der Wall Street zeichnen sich am frühen Nachmittag rote Kurstableaus ab. Jenseits des Atlantiks drücken zudem geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch US-Militär abgeschossen wurde.

Der FuW Swiss 50 Index verliert um 14.55 1.17% auf 2’240,11 Punkten. Der SMI notiert um 0,80% tiefer bei 11'258,18 Punkten. Der breite SPI fällt um 0,83% auf 14'527,39 und der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, büsst 1,07% auf 1783,65 Zähler ein.

Viele Technologieaktien werden verkauft, denn sie gelten an der Börse als besonders sensibel für steigende Zinsen. Zu den grössten Verlierern bei den Blue Chips zählen daher AMS Osram (-3,8%), Logitech (-2,5%) und VAT (-2,0%).

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (-2,6%) und Swatch (-1,2%) geben ebenfalls klar nach. Händler verwiesen hier auf Befürchtungen, wonach nach dem Abschuss des Spionage-Ballons die Spannungen zwischen China und den USA steigen könnten.

Mit einem deutlichen Kursminus von 3,8% tendieren die Aktien der Credit Suisse. Die krisengeplagte Grossbank wird am Donnerstag die Jahreszahlen zeigen - erwartet wird ein Fehlbetrag von mindestens 7 Mrd. Fr. Doch auch die Aktien von UBS (-2,0%) und Julius Bär (-1,6%), die ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht haben, geben deutlich nach.

Auf der anderen Seite stehen Lonza (+0,7%) dank Analystenkommentaren weit oben. Die als defensiv beurteilten Swisscom (-0,1%) halten sich auch gut. Gleiches gilt für die defensiven Schwergewichte Roche (+0,4%), Novartis (-0,3%) und Nestlé (-0,6%).

Auf den hinteren Rängen büssen SPS 0,2% ein. Der Immobilienkonzern will das Jelmoli-Haus an der Zürcher Bahnhoststrasse neu positionieren und zieht dem Warenhaus den Stecker. Dafür werden aber Sonderaufwendungen in Millionenhöhe fällig.

New York Ausblick: Zinsen und Geopolitik belasten

Zum Start in die neue Woche dürften einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indizes in New York lasten. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, hiess es am Markt. Zudem drücken geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch US-Militär abgeschossen wurde.

Knapp eineinhalb Stunden vor der Börseneröffnung am Montag taxierte der Brokr IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit minus 0,53% auf 33’745 Punkte. Kurz- und mittelfristig könnte sich nun das Chartbild für den Wall-Street-Index eintrüben, wie der Blick auf die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinie verrät.

Tiefer mit aktuell 0,89% wird laut IG am Montag auch der technologielastige Nasdaq 100 erwartet, dessen mehrwöchige Rally bereits am Freitag angesichts enttäuschender Quartalsberichte von Amazon und Alphabet vorerst geendet hatte.

Während Konjunkturdaten zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda stehen, sorgt unternehmensseitig eine Übernahmeofferte im Minensektor für Aufmerksamkeit. So will sich der US-Goldminenbetreiber Newmont Corp den australischen Goldschürfer Newcrest Mining für 17 Mrd. $ einverleiben. Die Newmont-Papiere gaben im vorbörslichen US-Handel am Montag um rund sechs Prozent nach.

Ein Experte mit näheren Kenntnissen zur geplanten Transaktion hält es derweil für möglich, dass Wettbewerber wie beispielsweise die kanadische Barrick Gold eine Gegenofferte erwägen könnten. Barrick Gold reagierten vorbörslich allerdings bislang nicht darauf.

Die Kurse von in den USA notierten Papieren chinesischer Konzerne rutschten vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Washington und Peking ab. Die Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Online-Händlers Alibaba etwa büssten vorbörslich zwei Prozent ein.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an – frische Zinssorgen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert zum Wochenstart schwächer. Damit setzt sich der Abwärtstrend, der im späten Geschäft am Freitag eingesetzt hatte, fort. Im Gegenzug steigen die Renditen und Swapsätze weiter an. Das Geschäft verlaufe nicht unüblich für einen Montag eher ruhig, heisst es am Markt.



So sind die richtungsweisenden zehnjährigen Swapsätze wieder auf 1,70% gestiegen, nachdem sie im Anschluss an die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Vorwoche noch bis fast auf 1,50% gesunken waren. Obwohl die Zentralbanker weitere Zinserhöhungen signalisiert hatten, hätten die Marktteilnehmer in deren Äusserungen fast nur Signale für ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus erkennen wollen.



Da die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und viele Unternehmen ihre Bücher geöffnet hätten, dürfte das Emissionsgeschäft wieder rasch anziehen, sagt ein Händler. Neu am Markt ist die Caisse des Dépots et Consignations. Sie will 100 Mio. Fr. für acht Jahre aufnehmen. Der Swapspread wird mit +10 BP und die Rendite mit 1,7% erwartet.



Am Dienstag will die Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute eine neue Anleihe mit Laufzeit 2031 emittieren und zwei bestehende (2034 und 2042) aufstocken. Zudem kündigt die Eidgenossenschaft an, welche Bonds im Rahmen der monatlichen Auktion offeriert werden.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 118 BP tiefer auf 141,45%. Der Umsatz beträgt 20 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 62 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 35 BP auf 125,43% nach -91 BP am letzten Handelstag.



Bei den Eidgenossen werden sechs zu tieferen und drei zu höheren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,044 und die der zehnjährigen mit 1,257% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,249 von 1,181%.

Devisen: Euro auf dem Rückzug - US-Dollar legt zu

Der Euro hat am Montag Kursverluste hinnehmen müssen. Im Gegensatz dazu legte der US-Dollar zu vielen wichtigen Währungen zu. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.0769 $ und damit etwas weniger als am Morgen.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro zum Wochenstart ebenfalls leicht abgeschwächt. Mit aktuell 0.9976 Fr. ist die Gemeinschaftswährung weiter unter die Parität gerutscht. Der US-Dollar hat zum Franken leicht zugelegt und kostet am frühen Nachmittag 0.9264 Fr.



Schon am Freitag war der Euro unter spürbaren Druck geraten. Auslöser waren robuste Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. An den Finanzmärkten wurden die Daten als Hinweis auf mehr Zinsschritte gedeutet als zuletzt von der US-Zentralbank Federal Reserve erwartet. Die Entwicklung stellt ein Gegengewicht zu Mitte vergangener Woche dar, als Äusserungen aus mehreren grossen Notenbanken als Beleg für eine nicht mehr ganz so straffe geldpolitische Linie aufgenommen worden.



Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland überraschten zu Wochenbeginn positiv, konnten den Euro aber nicht nennenswert stützen. Die Bestellungen stiegen im Dezember gegenüber dem Vormonat um 3,2%, wohingegen Bankvolkswirte im Schnitt mit lediglich plus 2,0% gerechnet hatten. Zudem wurde der kräftige Rückgang im November etwas schwächer ausgewiesen als bisher bekannt. Die jüngste Entwicklung deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr milder ausfallen dürfte, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.



Konjunkturdaten für die Eurozone fielen ebenfalls solide aus. Die monatliche Umfrage des Beratungsunternehmens Sentix hellte sich weiter auf. Eine Rezession in der Eurozone sei vorerst vom Tisch, interpretierte Sentix die Entwicklung in den vergangenen Monaten. «Vielmehr gewinnt das Szenario einer Stagnation an Kontur.» Unter Stagnation verstehen Ökonomen konjunkturellen Stillstand ohne nennenswertes Wirtschaftswachstum.

Ölpreise erholen sich etwas von starken Verlusten der Vorwoche

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Sie konnten sich damit etwas von den deutlichen Verlusten der Vorwoche erholen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80.62 $. Das waren 68 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 39 Cent auf 73.78 $.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt. Am Freitag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, nachdem robuste Arbeitsmarktzahlen aus den USA auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hingedeutet hatten. Höhere Zinsen reduzieren die Inflationsrisiken, bremsen aber auch das Wirtschaftswachstum und damit in aller Regel die Rohölnachfrage.

Zudem wurde am Markt darauf verweisen, dass türkische Öllieferungen zur Mittelmeerküste nach schweren Erdbeben im Südosten des Landes vorerst gestoppt worden seien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete aber, dass in einer wichtigen Ölpipeline in der betroffenen Region bisher keine Schäden entdeckt worden seien. Die Agentur berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen.

Neue Sanktionen der Europäische Union (EU) gegen Russland hatten zunächst kaum Auswirkungen auf den Handel. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl trat am Wochenende ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft. Darüber hinaus will die EU Russlands Einnahmen aus dem Ölhandel mit Preisobergrenzen verringern.

