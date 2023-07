Aktientipps der Redaktion – Börsenfavoriten bleiben knapp hinter dem Markt Nur vier von zehn Redaktionsmitgliedern der FuW haben mit ihren Anlagetipps seit Mitte Dezember den SPI geschlagen. Die Gewinnertitel kommen aus den USA. Stefan Krähenbühl

Dank General Electric an die Spitze: Die Aktien des US-Konzerns bringen das Portfolio von FuW-Chefredaktor Jan Schwalbe ganz nach vorne. Bild: Akos Stiller/Bloomberg

Die Schweizer Börse ist auf Erholungskurs. Seit Mitte Dezember haben sich die Aktien hiesiger Unternehmen gemessen am marktbreiten Swiss Performance Index (SPI, inkl. Dividende) 6,1% verteuert, gemessen am Swiss Market Index (SMI) sind es 5,8%. Doch die Spuren des miesen Börsenjahres 2022 sind noch nicht verwischt. So notiert der SPI rund 10% unter dem Stand von Ende 2021.