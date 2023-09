Börsengang – Novartis bestätigt Sandoz-Pläne Das IPO von Sandoz ist weiterhin für den 4. Oktober geplant. Das Finanzergebnis zeigt ein starkes Wachstum und einen verbesserten Produktmix.

Aktionäre erhalten eine Sandoz-Aktie für jeweils fünf Novartis-Titel. Bild: Solskin/Getty Images

Der Pharmakonzern Novartis hat im Zusammenhang mit dem geplanten IPO von Sandoz den kombinierten und Pro-forma-Finanzabschluss seiner Generika-Tochter für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Die Ziele werden ausserdem bestätigt

Der Spin-off von Sandoz sei weiterhin am oder um den 4. Oktober 2023 geplant, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird am 15. September um 10.00 Uhr in Basel darüber abstimmen.

Wie ebenfalls bereits bekannt, erhalten Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis eine Sandoz-Aktie für jeweils 5 Novartis-Aktien. Novartis geht ausserdem davon aus, dass der Deal steuerneutral über die Bühne gehen wird.

Ziele für 2023 bestätigt

Der Nettoumsatz von Sandoz mit Drittparteien belief sich im ersten Semester laut den Angaben auf 4,8 Mrd. $ (+5%, +8% in Lokalwährungen), wobei das verkaufte Volumen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beigetragen und einen negativen Einfluss von 4 Prozentpunkten auf der Preisseite mehr als ausgeglichen habe.

Der Umsatzanstieg sei hauptsächlich auf Europa zurückzuführen, das von einem starken Volumenwachstum profitiert habe. Dieses wiederum sei auf die Markteinführungen im Vorjahr, eine starke Husten- und Erkältungssaison und das Biosimilars-Geschäft zurückzuführen.

Das Kern-Ebitda betrug laut Mitteilung 1 Mrd. $ (-4%, +3% in Lokalwährungen), was ein starkes Umsatzwachstum und einen verbesserten Produktmix widerspiegle. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Mittelfrist (2024 bis 2028) werden ausserdem bestätigt. Sandoz erwartet bekanntlich sowohl für 2023 als auch mittelfristig ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei die Kern-Ebitda-Marge mittelfristig von 18-19% im Jahr 2023 auf 24-26% steigen soll.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.