Der Sitz von Sandoz in Rotkreuz. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 9 Uhr

Novartis hat heute den Kotierungsprospekt für ihre Generikatochter Sandoz veröffentlicht. Das Spin-off werde voraussichtlich am Mittwoch, 4. Oktober, stattfinden. Die Novartis-Aktionäre sollen an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. September über die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz-Aktien entscheiden.