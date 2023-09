Börsengang – Tech-Grössen wollen sich Anteil an ARM sichern Der Chipentwickler ARM plant seinen Börsengang an die Nasdaq. Gemäss Insidern wollen nun Apple, Alphabet sowie die Chipgesellschaften Nvidia, AMD und Intel in das britische Unternehmen investieren.

Die Tech-Konzerne wollen sich aus strategischen Gründen kleine Anteile am Unternehmen sichern. Bild: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Beim geplanten Börsengang des Chip-Entwicklers Arm will sich Insidern zufolge eine Reihe von amerikanischen Technologie-Riesen einen Anteil an der britischen Firma sichern. Der iPhone-Hersteller Apple, die Google-Mutter Alphabet sowie die Chipfirmen Nvidia, AMD und Intel haben Investitionen zugesagt, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Im weiteren Kreis vertreten sei auch Samsung Electronics aus Südkorea. Arm gehört dem japanischen Technologieinvestor Softbank, der bei dem Börsengang eine Bewertung des traditionsreichen Chip-Designers von 50 bis 55 Mrd. $ anstrebt.

Laut den Insidern planen Unternehmen wie Apple und Nvidia bei dem Börsengang jeweils Investitionen zwischen 25 und 100 Mio. $. Die Tech-Konzerne wollten sich aus strategischen Gründen zumindest kleine Anteile an dem Unternehmen sichern, hiess es. Damit versuchten sie zu verhindern, dass die Konkurrenz sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, wenn es um die Chip-Designs von Arm gehe. Wegen seiner Neutralität gilt Arm als «die Schweiz der Chips».

Die Gespräche über die Investitionen dauerten an, hiess es bei den Insidern weiter. Es könnten noch weitere Grossinvestoren hinzukommen. Der Amazon-Konzern, der ebenfalls über einen Einstieg beim IPO verhandelt hatte, sei dagegen abgesprungen, sagte einer der Eingeweihten. Softbank hatte im vergangenen Jahr versucht, Arm für 40 Mrd. $ an Nvidia zu verkaufen, war aber an den Kartellbehörden in Europa und den USA gescheitert. Danach forcierten die Japaner die Börsenpläne, die sich zum grössten IPO des Jahres entwickeln.

Arm soll an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel «ARM» geführt werden. Gegründet wurde die Firma vor 33 Jahren als Joint Venture von Acorn Computers, Apple und VLSI Technology. Das Unternehmen war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert - damals in London und an der Nasdaq. Dann wurde es von Softbank übernommen.

Arm, Softbank, Amazon, Alphabet, Apple und Samsung waren zunächst nicht für eine Stellung zu erreichen. AMD, Intel und Nvidia lehnten einen Kommentar ab. Über das Ziel, eine Bewertung von mindestens 50 Mrd. $ zu erzielen, hatte zuerst das «Wall Street Journal» berichtet.

REUTERS

