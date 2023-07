ZEW-Konjunkturbarometer – Börsianer bewerten Aussichten deutlich schlechter Die Börsenprofis blicken wesentlich pessimistischer auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland, als von Reuters befragte Ökonomen erwartet haben.

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer technischen Rezession, nachdem das Bruttoinlandprodukt zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. Bild: fhm/Getty Images

Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft angesichts steigender Zinsen und hartnäckig hoher Inflation so schlecht wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel um 6,2 auf minus 14,7 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 165 Analysten und Anlegern mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit Dezember 2022. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 10,5 Zähler gerechnet. Die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich ebenfalls: Dieser Wert fiel um 3,0 auf minus 59,5 Punkte.

«Eine durchgreifende konjunkturelle Erholung ist in Deutschland auch zu Beginn des dritten Quartals nicht zu erwarten», sagte der Konjunkturanalyst der DZ Bank, Christoph Swonke. «Nur langsam sinkende Preise, die Zinswende, verschärfte Finanzierungsbedingungen und eine geringe Auslandsnachfrage belasten die Konjunktur.» Insbesondere die Industrie und die Bauwirtschaft bekämen deutlichen Gegenwind zu spüren.

Ähnlich schätzt dies das ZEW ein. «Die Finanzmarktexpertinnen und –experten gehen bis Jahresende von einer weiteren Verschlechterung der konjunkturellen Lage aus», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung. «Ein wesentlicher Grund dafür ist die Erwartung weiter steigender kurzfristiger Zinsen im Eurogebiet und in USA.» Ausserdem würden wichtige Exportmärkte wie China relativ schwach eingeschätzt. Die erwartete Verschlechterung der Konjunktur dürfte vor allem die Industriesektoren treffen. «Die Ertragserwartungen dieser exportorientierten Branchen gehen abermals deutlich zurück», sagte Wambach.

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer technischen Rezession, nachdem das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. Ökonomen trauen ihr in diesem Jahr keine grossen Sprünge mehr zu – nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Leitzinsen, die ihre volle Wirkung gerade erst zu entfalten beginnen. Wegen der hartnäckig hohen Teuerung dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Monat ihren Leitzins erneut anheben. Das könnte Kredite, etwa für Investitionen, weiter verteuern und damit eine Konjunkturbelebung erschweren.

Ökonomen zum unerwartet starken Rückgang des ZEW-Index

Christoph Swonke, DZ Bank:

«Eine durchgreifende konjunkturelle Erholung ist in Deutschland auch zu Beginn des dritten Quartals nicht zu erwarten. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Vergleich zum Vormonat erneut verschlechtert. Nur langsam sinkende Preise, die Zinswende, verschärfte Finanzierungsbedingungen und eine geringe Auslandsnachfrage belasten die Konjunktur. Insbesondere die Industrie und die Bauwirtschaft spüren deutlichen Gegenwind.»

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

«Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten halten weiterhin den Daumen gesenkt. Die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung im zweiten Halbjahr schmelzen in der Sommerhitze dahin. Die deutsche Wirtschaft wird derzeit von den hohen Inflationsraten und der schwachen Weltkonjunktur zweifach in die Zange genommen. Es fehlt derzeit am nötigen positiven Impuls, der die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder in Gang bringen könnte. Positiv wirken derzeit zumindest noch die wieder besser funktionierenden Lieferketten. Das verarbeitende Gewerbe kann liegengebliebene Aufträge abarbeiten.

Der Zustand einer vor sich hin dümpelnden deutschen Wirtschaft wird uns wohl noch längere Zeit begleiten. Auch die US-Wirtschaft wird in den kommenden Monaten in Anbetracht der deutlichen Zinserhöhungen deutliche Schwäche zeigen. Aber auch die chinesische Wirtschaft bereit derzeit Sorgen. Wenn die US-Wirtschaft mit einer Rezession konfrontiert ist und China lahmt, verheißt dies für die globale Wirtschaft als Gesamtes nichts Gutes, mit entsprechend negativen Rückkoppelungen für die deutsche Konjunktur. Tatsächlich fehlt derzeit der berühmte Strohhalm, an den man sich klammern könnte.»

Ralf Umlauf, Helaba:

«Der Stimmungseinbruch in Deutschland lässt die Konjunktursorgen grösser werden. Der deutliche und über den Erwartungen liegende Rückgang des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen sorgt für Verunsicherung. Die konjunkturellen Perspektiven für das zweite Halbjahr trüben sich nochmals ein. Zusammen mit der sinkenden Lageeinschätzung und den schwachen Sentix-Werten sind die Indikationen für das Ifo-Geschäftsklima Deutschland negativ. Dennoch wird die EZB angesichts der hohen Kerninflation in diesem Monat die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen. Die darüberhinausgehenden Zinserwartungen dürften tendenziell aber gedämpft werden.»

Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Frostige Stimmung im Hochsommer, gegensätzlicher geht es kaum. Die anhaltend miserable Stimmung ist mehr als nur eine Laune. Sie deutet auf tiefergehende Ursachen hin. Vor allem die schwache Weltwirtschaft, steigende Zinsen und der wachstumshemmende Politikkurs trüben den Ausblick. Der Start ins laufende Quartal ist jedenfalls misslungen. Wachstumsseitig hängen die Trauben weiter in Bodennähe.»

