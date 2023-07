Sentix-Umfrage – Börsianer erneut pessimistischer für Eurokonjunktur Die Sorgen der Investoren um eine Rezession im Euroraum haben zugenommen. Ein monatlicher Bericht zeigt den niedrigsten Wert seit November 2022.

Befrage Experten hatten mit einem Rückgang auf –18 Zähler gerechnet. Bild: Christoph Soeder/dpa-Bildfunk via Keystone

Die Rezessionssorgen der Börsianer für die Eurozone sind zu Beginn des zweiten Halbjahres erneut gestiegen. Das entsprechende Konjunkturbarometer sank im Juli um 5,5 auf minus 22,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter rund 1200 Investoren mitteilte. Das ist nicht nur der dritte Rückgang in Folge, sondern auch der niedrigste Wert seit November 2022. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 18,0 Zähler gerechnet.

«Was wir derzeit erleben, ist also eindeutig ernster zu nehmen als eine übliche Sommer-Flaute», sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Eurozone bleibe im Rezessions-Modus. Unterstrichen werde das durch die ebenfalls schlechter bewertete Lage: Dieses Barometer rutschte mit minus 20,5 Zählern ebenfalls auf den schlechtesten Wert seit November 2022 ab, als es um die Sicherung der europäischen Energieversorgung ging. Während die hohe Inflation nach wie vor die Kaufkraft der Verbraucher belastet, setzen die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) etwa der Baubranche zu.

Auch das Konjunkturbarometer für Deutschland fiel, und zwar um 7,3 auf minus 28,4 Punkte. Das ist ebenfalls der dritte Rückgang in Folge und auch der niedrigste Wert seit November 2022. «Die goldenen deutschen Jahre sind vorüber», kommentierte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle die negative Entwicklung. «In keinem anderen Land ist die Stimmung so schlecht, in keinem anderen Land sinkt sie so schnell wie in Deutschland.» Der Vorsprung, den die Finanzanalysten der deutschen Volkswirtschaft im vergangenen Jahrzehnt lange eingeräumt hätten, sei schon vor der Corona-Krise verspielt worden. «Seit dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine hat sich das Vertrauen in die deutsche Konjunktur sogar noch weiter von der globalen Entwicklung entkoppelt», sagte Scheuerle und fügt hinzu: «Bonjour tristesse». Das Bruttoinlandprodukt der grössten Volkswirtschaft Europas ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft, womit sie offiziell in einer Rezession steckt. Viele Ökonomen rechnen auch im Gesamtjahr mit einer leicht schrumpfenden Wirtschaft.

Als einzige grosse westliche Region behauptet sich die US-Wirtschaft auf dem niedrigen Niveau des Vormonats. «Vor allem der US-Arbeitsmarkt trotzt bislang sämtlichen nationalen und internationalen Belastungsfaktoren», hiess es bei Sentix angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote und vieler neuer Jobs. Dadurch verharrte das Barometer bei minus 3,7 Zählern.

REUTERS

