Wahlen Brasilien – Bolsonaro legt Beschwerde gegen Wahlergebnis ein Dem Sender CNN Brasil zufolge will der Amtsinhaber erreichen, dass die Ergebnisse einiger elektronischer Wahlmaschinen für ungültig erklärt werden.

Jair Bolsonaro hat eine Beschwerde gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl eingelegt. Bild: Eraldo Peres/AP Photo via Keystone

Brasiliens rechtspopulistisches Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro hat eine Beschwerde gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl Ende Oktober eingelegt. Eine entsprechende Bitte um eine aussergewöhnliche Überprüfung der Abstimmung ging am Dienstag bei der Wahlbehörde TSE ein. Dem Sender CNN Brasil zufolge will der Amtsinhaber erreichen, dass die Ergebnisse einiger elektronischer Wahlmaschinen für ungültig erklärt werden. Eine Stellungnahme der TSE lag zunächst nicht vor. Dem Vorstoss wurden wenig Chancen eingeräumt, da sie den Wahlausgang ratifiziert hat. Aus der Abstimmung war der linke Politiker Luiz Ignacio Lula da Silva als Sieger hervorgegangen. Er soll sein Amt am 1. Januar antreten.

REUTERS

