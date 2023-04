Der Chart des Tages – Bonds bringen mehr Rendite als Dividenden Wer in Unternehmen investiert, erhält mit Bonds mehr als mit Aktien – zumindest wenn es um die Dividendenrendite geht. Nur ein Land bildet wenig erstaunlich die Ausnahme. Marc Forster

Grafik: IBES, Datastream Refinitiv, MSCI, ICE, Schroders.

Die höheren Anleihenrenditen locken Sparer weg von Aktienanlagekonten in den Geld- resp. Kapitalmarkt. Nach scheinbar endlosen Jahren der Tiefstzinsen bringen die nun wieder vorzeigbaren Zinseinkommen eine Gewissheit ins Wanken: die, dass Aktiendividenden besser rentieren als Obligationen.

Eine Aufstellung der Londoner Vermögensverwaltung Schroders mit Daten per Ende März zeigt, dass auf die nächsten zwölf Monate gesehen US-Aktien eine Dividendenrendite von 1,8% hergeben. Anlagewürdige Unternehmensanleihen bringen mit 5,3% hingegen fast dreimal so viel Ertrag. In Europa und dem besonders als Dividendenmarkt beliebten Grossbritannien ist der Unterschied zwar geringer. Aber auch dort haben Anleihen nun wieder die Nase vorn.

In den Schwellenländern liefern Unternehmensanleihen mit 6,9% die höchste Rendite, während Anleger mit Dividenden auf 3,2% kommen. Eine Ausnahme im weltweiten Vergleich ist das scheinbar ewige Tiefzinsland Japan. Die Bank of Japan ist die einzige der grossen Notenbanken, die mit Blick auf Zinserhöhungen immer noch sehr zögerlich vorgeht. Unternehmensanleihen in Japan geben weiterhin nur 0,8% Rendite her. Mit japanischen Aktien holt man sich mit Dividenden dagegen 2,7% Rendite.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

