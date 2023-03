Analyse zu den Jahreszahlen – Bossard-Aktienkurs nimmt Aufhellung vorweg Die Titel des Verbindungstechnik-Spezialisten haben seit Anfang Jahr 27% gewonnen. Für weitere substanzielle Kursgewinne sind die Aussichten derzeit zu unsicher. Yvonne Debrunner

Bossard verkauft nicht mehr nur Schrauben, sondern auch Systeme, die die Schrauben nachbestellen und bei der Montage helfen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Bossard handelt mit kleinen Teilen, die oftmals irgendetwas zusammenhalten: Schrauben beispielsweise, die nur einen kleinen Teil der Kosten des Endprodukts ausmachen. Sie können beim Kunden, der sie in seine Produkte einbauen will, aber hohe Kosten verursachen. Zum Beispiel dann, wenn sie fehlen und wegen ein paar Kleinteilen die gesamte Produktion stillsteht. Oder wenn sie nicht richtig montiert werden und es zu Mängeln am Produkt kommt.