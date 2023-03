Was den Ausblick angeht, bleibt Bossard vage. Bild: ZVG/Bossard

Ersteinschätzung von Yvonne Debrunner um 7.30 Uhr

Nach dem katastrophalen letzten Jahr, als Bossards Aktien ein Drittel ihres Werts verloren hatten, ist dem Spezialisten für Verbindungstechnik ein hervorragender Start ins 2023 geglückt. Seit Anfang Jahr haben die Titel 27% zugelegt. Das lag auch an den guten Umsatzzahlen, die bereits im Januar veröffentlicht wurden. An den nun publizierten Zahlen, etwa zur Marge, ist das anspruchsvolle Umfeld mit Lieferengpässen, höheren Rohmaterial- und Transportpreisen eher abzulesen. So liegt die Ebit-Marge mit 12,3% ganz leicht unter den 12,4% des Vorjahres. Die Erwartungen des Marktes hat Bossard jedoch sowohl mit dem Betriebsgewinn als auch mit der Marge übertroffen. Im Ausblick zeigt sie sich vage, aber zuversichtlich. In der bereits veröffentlichten Investorenpräsentation wird auf die sogenannten Sunrise Industries verwiesen: E-Mobilität, Bahn, Elektronik und Gesundheit. In diesen stark wachsenden Märkten erzielt Bossard bereits 37% des Umsatzes. Und hier dürfte die Nachfrage kontinuierlich weiter steigen, selbst wenn andere Bereiche noch einen Nachfragerückgang spüren sollten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist von noch niedrigen 13 im Januar mittlerweile auf 16 gestiegen. Wir rechnen mit einer positiven Kursreaktion auf die heutigen Zahlen.