Analyse zu den Halbjahreszahlen – Bossard verfehlt die Erwartungen Doch die Zuger bleiben zuversichtlich und hoffen darauf, dass die Kunden ihren Lagerabbau bald beendet haben. Hemmend wirken weiterhin der starke Franken, die Nachfrageschwäche in Europa und China sowie der Fachkräftemangel. Nikolaus Stähelin

Eine Mitarbeiterin überprüft eines der über 500’000 Produkte von Bossard. Bild: ZVG/Bossard

«Wir hatten das zweitbeste Halbjahr in unserer Geschichte», betonte CEO Daniel Bossard bei der Präsentation der Halbjahreszahlen per Telefonkonferenz. Das stimmt in Sachen Umsatz und Ebit, jedoch nicht in Sachen Reingewinn. Und schon gar nicht bei der Ebit- oder Reingewinnmarge: Letztere war vielmehr die schlechteste der letzten zehn ersten Semester. Zwar ist zu konzedieren, dass die Vergleichsbasis vom letzten Jahr hoch war, aber der «Vorjahresvergleich» ist eben eine der entscheidenden Messlatten.