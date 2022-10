Einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr gibt es allerdings weiterhin nicht. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Wie vielen anderen Industrieunternehmen nützt es auch Bossard nichts, eine tadellose operative Leistung abzuliefern. Nach einem Allzeithoch gegen Ende vergangenen Jahres, das eine der Aktieneuphorie nach dem Pandemieausbruch geschuldete Überbewertung markierte, haben die Titel seither rund die Hälfte ihres Werts eingebüsst. Die Euphorie ist in Pessimismus umgeschlagen. Der Spezialist für mechanische Verbindungselemente ist ein Frühzykliker, der eine schwächelnde Konjunktur schnell spüren sollte. Im Halbjahresergebnis, das die Erwartungen deutlich übertroffen hat, war davon noch nichts zusehen. Nun ist das dritte Quartal vorbei, und das Bild hat sich nicht verändert. Das Wachstum setzt sich zweistellig fort, und zwar in allen Regionen. Neugeschäft im Bereich Elektromobilität und Robotik wird als Grund für die Expansion genannt, ebenso ein zunehmendes Servicegeschäft, mit dem Bossard ihren Kunden beim Kostensenken hilft. Eine wichtige Rolle für den Erfolg spielt die stets gewährleistete Lieferfähigkeit, Lockdowns hin oder her. Bossard gönnt sich eine grosszügige Lagerhaltung, die bis zu acht Monate abdeckt. Zum Halbjahr war das Fehlen einer Prognose kritisiert worden. Nun hat sich das Management ein ganz klein wenig auf die Äste hinausgewagt und rechnet auch für das vierte Quartal mit einer positiven Nachfrageentwicklung. Der Aktie wird das nicht helfen.