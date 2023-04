Im Ausblick bleibt Bossard vage. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ersteinschätzung von Yvonne Debrunner um 8 Uhr

Bossards Vergleichsbasis ist hoch: Der Spezialist für Verbindungstechnik, für Schrauben und andere Kleinteile, die oftmals irgendetwas zusammenhalten, hat im vergangenen Jahr Rekordresultate präsentiert. Dennoch kann er im ersten Quartal gegenüber der Vergleichsperiode weiteres Wachstum vorweisen: Der Umsatz hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 4,4% zugelegt. In Lokalwährungen hätte das Plus sogar 7,7% betragen. Eindrücklich ist das Wachstum in Amerika, wo die Verkäufe um ein Viertel zunahmen. Mit den Zahlen übertrifft Bossard die Schätzungen des Marktes. Weiterhin vage bleibt der Ausblick auf das laufende Jahr. Eine quantitative Prognose fehlt. FuW hat die Empfehlung für Bossard am 1. März von «Kaufen» auf «Halten» gesenkt, da der Aktienkurs nach dem starken Anstieg seit Jahresbeginn bereits eine Aufhellung vorwegnahm. Seither haben die Aktien 10% verloren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2023 liegt bei nur noch 16. FuW wird ihre Empfehlung überarbeiten.