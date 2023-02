Getestet – Bowers & Wilkins Px8 Die britische Soundschmiede hat aufgeholt gegenüber der Konkurrenz. Mit dem Px8 präsentiert sie einen der aktuell besten Bluetooth-Kopfhörer. Thorsten Riedl

Ohrmuscheln und Kopfbügel des Px8 sind mit Nappa-Leder umspannt. Damit lassen sich die Kopfhörer auch mal länger tragen. Foto: ZVG

Audiophile kennen das Problem: Wenn sie ganz auf Kabel verzichten wollen, fällt die Suche nach einem Bluetooth-Kopfhörer schwer. Man muss gegenüber traditionellen, kabelgebundenen Hörern zwangsläufig Kompromisse eingehen punkto Klang. Das ist bei den Px8 von Bowers & Wilkins nicht anders, dem Premiumgerät aus der britischen Soundschmiede. Doch die Edelkopfhörer nähern sich dem, was man von der Kabelkonkurrenz kennt.

In den Siebzigerjahren wurde das Unternehmen gegründet, stellte Lautsprecher her, seit 2011 auch Ohrhörer. Seit zwei Jahren gehört es zum US-Konzern Sound United, der 2022 vom US-Medizinaltechnikkonzern Masimo übernommen wurde. Die Eigentümerwechsel haben Bowers & Wilkins bislang nicht geschadet.

Bei den Px8 haben sich die Entwickler Gedanken gemacht, um Tragekomfort und Klang zu optimieren. Der Kopfhörer wiegt 320 Gramm, trägt sich aber angenehm. Der Kopfbügel ist aus Aluminium gefertigt, ebenso wie grosse Teile der Ohrmuscheln. Bügel und Muscheln sind mit Nappaleder überzogen, was sich edel anfühlt – und dank des Memory-Foam im Innern an die Form der Ohren anpasst. So können auch Brillenträger bequem hören. Bedient wird der Px8 über vier Knöpfe und einen Schalter. Im Inneren arbeitet moderne Technik, sodass der Kopfhörer mit seinem Klang überzeugt – vor allem, Ironie der Ingenieurskunst, wenn er dann doch mit Kabel etwa an einem Hi-Res-Player angeschlossen wird, auf dem die eigene Musik verlustfrei und digital hinterlegt ist. Spotify & Co. können da nicht mithalten.

Aufgeholt hat Bowers & Wilkins bei der aktiven Unterdrückung und beim gezielten Durchlassen von Geräuschen, dem Transparenzmodus. Die modernisierte App ist immer noch viel schlechter als solche der Konkurrenz. Wem aber 700 Fr. für die Px8 zu teuer sind, der greift zu den Px7 S2 zum halben Preis. Die sind nicht ganz so edel, können aber vielfach mithalten.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.