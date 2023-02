Ölkonzerne im Gewinnrausch – BP geht «Back to Petroleum» Die grossen Ölkonzerne melden für 2022 Rekordgewinne. BP setzt für weiteren Profit den Ruf des Klimavorreiters aufs Spiel. Sylviane Chassot

Bernard Looney, CEO des Ölkonzerns BP, vollzieht angesichts der sprudelnden Gewinne einen Kurswechsel. Bild: Jason Alden / Bloomberg

Partystimmung bei BP: Gleich zu sechst trat die Geschäftsleitung am Dienstag an, um die Jahreszahlen 2022 Analysten und Investoren zu präsentieren. Die Spässchen waren zahlreich und der Grund für die gute Laune offensichtlich: Die hohen Energiepreise haben dem Ölkonzern den höchsten Gewinn der Geschichte eingebracht. Das Gleiche gilt für Shell und die amerikanischen Konkurrenten ExxonMobil und Chevron, die ihren Zahlenkranz ebenfalls bereits publiziert haben. Die französische TotalEnergies – der Letzte im Bund der westlichen Ölgiganten – folgt am Mittwoch.