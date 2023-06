Ex-Logitech-Chef – Bracken Darrell wird CEO von Vans-Mutterkonzern Der CEO von Logitech wechselt in die Kleiderbranche zum US-Konzern VF Corporation. Siegmund Skalar

Bracken Darrells Abschied hat grössere Verunsicherung an den Finanzmärkten ausgelöst. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Langzeit-Logitech-CEO Bracken Darrell wechselt von der Computer- in die Bekleidungsbranche. Darrell wird CEO von VF Corporation, die für Marken wie Timberland, The North Face und Vans bekannt ist, wie am Dienstag vermeldet wurde.