Logitech-CEO Bracken Darrell war so etwas wie der Steve Jobs der Schweiz. Eine zentrale Figur, die den Unternehmenserfolg der PC-Zubehörherstellerin aus Lausanne wie kein anderer geprägt hat. Darrell, mit Silicon-Valley-Charme und oft im T-Shirt, die Antithese des Schweizer CEO, war nicht nur als Führungskraft sympathisch.

In frühmorgendlichen Analystenpräsentationen aus dem Büro an der US-Westküste vermittelte er Jahr für Jahr erfolgreich das Gefühl, dass Logitech der schnellen Veränderung im Techbereich gewachsen war und ganz vorne mitspielen konnte.

Bis zuletzt. Denn Dienstagnacht gab der im US-Bundesstaat Kentucky aufgewachsene Bracken Darrell nach zehn Jahren an der operativen Spitze seinen plötzlichen Abschied als CEO bekannt. Er wolle sich anderen Herausforderungen widmen – nur welche genau das wären, wurde vorerst nicht gesagt. Warum verlässt jemand wie Darrell fast fluchtartig das Unternehmen, das er wie kein anderer geprägt und aufgebaut hat?

Von der Würfelmaus zum SMI

Als Darrell Logitech per April 2013 als CEO übernahm, galt der PC-Zubehörhersteller aus Lausanne mehr als angestaubt. Logitech hatte etwa Sicherheitssysteme, Fernsteuerungen und die legendär wie batterieschwache Würfelmaus Logitech Cube im Programm.

Darrell brachte Logitech die Fähigkeit bei, zum richtigen Zeitpunkt immer wieder neue Produkte zu lancieren, die noch dazu gut aussahen. Es regnete Designawards. Mit Logitechs bunter Popkeys-Tastatur oder mit spezieller Gaming-Hardware für Spielerinnen wurde die PC-Peripherie endgültig zum Lifestyleobjekt.

Der jüngste Streich waren die mobile Gaming-Konsole G Cloud und die Forcierung des Streaminggeschäfts. Darrell baute die Sparte um PC-Spielezubehör zum wichtigsten Standbein aus. (Paradox insofern, als der bekennende Basketballenthusiast Darrell selber nicht spielt).

Bracken zog eine Sparte mit Videokonferenzsystemen von null auf. Die Strategie ging auf, und am Höhepunkt der Pandemie machte Logitech in einem Jahr fast 1 Mrd. $ Gewinn – fast das Zehnfache im Vergleich zu Darrells Anfangszeit. Die Aufnahme in den Leitindex SMI sollte folgen.

Darrell war schlichtweg auch eine schillernde Figur. Selbst als nach dem explosiven Wachstum der Pandemie die Umsatzprognosen Mal für Mal zusammengestrichen wurden, hielten viele Investoren zu Logitech – nicht zuletzt, weil Darrell eine authentische Begeisterung verströmte.

Er würde zu 100% hinter den grossen Trends wie Gaming, Arbeiten von zu Hause und Content Creation stehen, hiess es oft. Vielleicht hätten ohne ihn viele das Vertrauen schon eher verloren. Tatsache ist, dass seit dem Ende der Pandemie die Verkäufe in allen von Logitechs Sparten massiv schrumpften.

Videokonferenzsysteme setzten sich in den Büros weniger stark durch als erwartet, nicht zuletzt weil viele Unternehmen die Arbeitskräfte wieder zurück ins Büro beorderten. Angesichts knapper Konsumentenbudgets wird für PC-Hardware allgemein wiederum massiv weniger ausgegeben.

Das Ende des Umsatzschwunds ist nicht vor dem Geschäftsjahr 2024/25 zu erwarten, weswegen auch diese Zeitung seit mehreren Monaten gegen einen Einstieg argumentiert – auch wenn Logitech als Techwert in Schweizer Portfolios immer noch erste Wahl bleibt.

Karriereschritt, aber welcher?

Was vor allem Fragen aufwirft, ist das Wie des Abgangs von Darrell, zumal der weiss, wie stark seine Rolle den Unternehmenserfolg geprägt hat. Darrell, dessen Handzeichnungen sich etwa im Hauptquartier in Lausanne finden, kommunizierte intern viel und schrieb auch noch am Vorabend auf LinkedIn, dass er «schon bald zu neuen Abenteuern» aufbrechen würde.

Logitech pocht darauf, dass es sich um keine operativen Konsequenzen handelt, was aber, allein um den Finanzmarkt zu stabilisieren, niemanden überraschend sollte. Angesichts der Art und Weise von Darrells Abgang bestehen zumindest nagende Zweifel.

Dass mit Guy Gecht aus dem Verwaltungsrat ein Mann als Interimschef übernehmen muss, wäre vielleicht bei kleineren Industrieunternehmen akzeptabel, nicht aber bei einem Techkonzern, der so personengetrieben und publikumsnahe agiert wie Logitech.

Sofern der nächste Karriereschritt von Darrell – wenn er denn bekannt gegeben wird – nicht ein massiver Sprung nach oben ist, wäre das für die Equity Story fatal. Hatte die Konzernstrategie doch signifikante Schwächen?

Die einzige Schwachstelle, die man Logitech ankreiden könnte, ist, nicht früh und stark genug auf Themen wie Virtual und Artificial Reality gesetzt zu haben, zumal die das Potenzial hätten, die Geschichte von PC-Peripherie fundamental neu zu schreiben. Die jüngste Ankündigung von Apples Vision Pro, die überraschend ohne jegliche zusätzliche Steuerungshardware auskommt, könnte diesbezüglich ein Vorbote gewesen sein.

