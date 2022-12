Uhrenindustrie – Breitling-Deal bewertet Marke zu hoch In Gerüchten über eine geplante Übernahme der Uhrenmarke durch Partners Group wird ein Preisschild von 4,2 Mrd. Fr. veranschlagt. Eine Einordnung. Simone Stern

Ein Unternehmenswert von 4,2 Mrd. Fr. für die Uhrenmarke Breitling ist trotz des Umsatzwachstums der vergangenen Jahre sportlich. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Luxusuhrenmarke Breitling hat in den vergangenen Jahren ordentlich zugelegt. Der Umsatz ist stetig gewachsen, das altbackene Pilotenimage wurde mit jungen Sportlerinnen und Prominenten aufgefrischt. Der Erfolg lockt Interessenten an. Wenig überraschte also die Meldung des Finanznachrichtenportals Finews am Dienstag, dass die auf Private Equity spezialisierte Partners Group den Mehrheitsanteil der Marke so früh wie Mitte Dezember übernehmen wolle. Ausserdem sei schon für 2027 der Börsengang des Uhrenherstellers geplant. Das französische Private-Equity-Unternehmen CVC – der derzeitige Breitling-Mehrheitsinhaber –, Partners Group und Breitling äusserten sich zu den Gerüchten nicht.