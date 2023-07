Konjunktur Grossbritannien – Britische Inflation sinkt stärker als erwartet Die Teuerungsrate im Vereinigten Königreich befindet sich im Juni mit 7,9% auf dem niedrigsten Wert seit März 2022.

Die britische Inflationsrate ist im Juni unerwartet deutlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 7,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 8,7%. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf 8,2%. Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1% den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht.

Es gebe keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, reagierte Finanzminister Jeremy Hunt auf die Entwicklung. Die hohen Preise seien nach wie vor ein grosses Problem für Familien und Unternehmen. Die sogenannte Kerninflationsrate – bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden – sank im Juni ebenfalls: Sie fiel auf 6,9%, nachdem sie im Mai mit 7,1% auf dem höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren gelegen hatte.

Die hartnäckig hohe Inflation zwingt die Bank von England zu einer immer strafferen Zinspolitik, mit der sie die Inflationsrate näher an ihren Zielwert von zwei Prozent drücken will. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey haben ihren Leitzins im Juni zum 13. Mal in Folge angehoben – von 4,50 auf 5,00%. Experten gehen davon aus, dass die Zinsen in den kommenden Monaten weiter angehoben werden.

Die hohe Inflation ist auch ein Problem für Premierminister Rishi Sunak. Er hat versprochen, die Teuerungsrate im Jahresverlauf zu halbieren. Im kommenden Jahr stehen in Grossbritannien Wahlen an. «Wir halten an unserer Verpflichtung fest, alles zu tun was wir können, um die Inflation zu halbieren», sagte Energiesicherheitsminister Grant Shapps im «Times Radio».

