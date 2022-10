Frühindikatoren der Konjunktur – Britische Inflation wieder zweistellig Im September sind die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,1% gestiegen. Damit wurde das bereits im Juli markierte Vierzigjahreshoch erneut erreicht.

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke waren im September neben Energie ein starker Inflationstreiber. Bild: Dominic Lipinski/Bloomberg

Der stärkste Anstieg der Lebensmittelpreise seit 1980 befeuert die Inflation in Grossbritannien. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im September um 10,1% zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Damit wurde das bereits im Juli markierte 40-Jahres-Hoch erneut erreicht. Im August hatte sich die Teuerungsrate auf 9,9% abgeschwächt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für September nur einen Anstieg auf 10,0% erwartet.

Das Pfund fiel nach den Daten um 0,5% auf 1.1260 $ ab. Anleger warfen zudem britische Staatsanleihen aus den Depots. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Papiere um neun Basispunkte auf 4,03%. Im September seien die Preise in Grossbritannien zwar wieder prozentual zweistellig im Jahresvergleich gestiegen, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. «Aber immerhin wurde der bereits im Juli erreichte Hochpunkt der Inflation von 10,1% nicht überschritten.» Die Zahlen seien damit zwar «kein wirklicher Stimmungsaufheller». Dennoch bleibe die Hoffnung, dass die dynamischen Anstiege in den Teuerungsraten erst einmal vorbei seien.

Kräftige Zinserhöhung naht

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke waren im September neben Energie ein starker Inflationstreiber. Sie erhöhten sich um 14,5% zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit April 1980 nicht mehr. «Die heutige Veröffentlichung unterstreicht die Gefahr, dass die zugrundeliegende Inflation stark bleibt, auch wenn sich die Konjunktur abschwächt», sagte Ökonom Paul Dales vom Beratungsunternehmen Capital Economics.

Die britische Notenbank versucht, mit Zinserhöhungen die Inflationswelle in Grossbritannien zu brechen. Für die am 3. November anstehende Sitzung taxieren die Finanzmärkten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt auf 65%. Derzeit liegt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 2,25%. Flankierend plant die Bank of England als weitere Straffungsmassnahme, mit dem aktiven Abschmelzen ihrer Staatsanleihenbestände in Höhe von derzeit 838 Mrd. Pfund (umgerechnet 963,7 Mrd. €) zu beginnen. Der Startschuss soll am 1. November fallen. Allerdings sollen 2022 keine Papiere mit einer Laufzeit von mehr als 20 Jahren aus dem Bestand der BoE abgestossen werden. Zunächst war der 6. Oktober und dann der 31. Oktober als Starttermin für den Anleihen-Verkauf vorgesehen, bevor die Turbulenzen am Markt den Währungshütern einen Strich durch die Rechnung machten.

Die Notenbank musste dann in eine andere Richtung steuern und mit vorübergehenden Notankäufen von Anleihen die Lage am Markt stabilisieren, da insbesondere auch langlaufende Papiere unter Verkaufsdruck geraten waren. Zuvor hatten die Wirtschafts- und Steuer-Pläne der konservativen Premierministerin Liz Truss zu einem dramatischen Vertrauensverlust unter Anlegern geführt, die an der Tragfähigkeit der zunächst erwogenen schuldenfinanzierten Finanzplanung zweifelten.

Der neue Finanzminister Jeremy Hunt hat die umstrittenen Steuerpläne fast vollständig wieder einkassiert. Das hat an den Märkten zumindest für etwas Entspannung gesorgt, Truss aber geschwächt. Sie hat Fehler in ihrem Wirtschaftskonzept eingeräumt, hält aber an ihrem Amt fest. Die Finanzierungskosten des Staates haben sich durch die ursprünglichen Truss-Pläne deutlich verteuert, Banken liessen Hypothekenfinanzierungen platzen und Pensionsfonds drohten in Schieflage zu geraten. Hunt hat den Märkten nun versprochen, für Stabilität zu sorgen.

REUTERS

