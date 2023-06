Teuerung Grossbritannien – Britische Inflationsrate sinkt nicht Die Verbraucherpreise in Grossbritannien sind im Mai, wie schon im April, im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 8,7% gestiegen. Zudem liegt der britische Schuldenstand erstmals seit 1961 über der 100%-Marke.

Ökonomen hatten einen Rückgang der britischen Teuerungsrate auf 8,4% vorausgesagt. Bild: Tolga Akmen/EPA/Keystone

Die britische Inflation bleibt unerwartet hartnäckig und treibt die Notenbank voraussichtlich zur 13. Zinserhöhung in Folge. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai wie schon im April um durchschnittlich 8,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 8,4% vorausgesagt. Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1% den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht.

Die hohe Inflation zwingt die Bank of England (BoE) zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey dürften an diesem Donnerstag ihren Leitzins erneut anheben – von 4,50 auf 4,75%. Womöglich treten sie geldpolitisch noch stärker aufs Gas und erhöhen den geldpolitischen Schlüsselsatz auf 5,0%: An den Terminmärkten wurde nach den enttäuschend ausgefallenen Inflationsdaten die Chance auf eine solche Anhebung um einem halben Prozentpunkt auf immerhin 45% taxiert. Mit höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung in den Griff zu bekommen, die an der Kaufkraft der Briten nagt.

Regierung stärkt BoE den Rücken

«Wir wissen, wie sehr die hohe Inflation Familien und Unternehmen im ganzen Land schadet», sagte Finanzminister Jeremy Hunt zu den Folgen der hohen Lebenshaltungskosten auf der Insel. Er stelle sich daher hinter die Notenbank, die mit steigenden Zinsen die Inflation unter Kontrolle bringen will. «Wir werden nicht zögern, die Bank of England dabei zu unterstützen» fügte Hunt hinzu. Die sogenannte Kerninflationsrate – bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden – stieg im Mai sogar: Sie kletterte auf 7,1%, nachdem sie im April bei 6,8% gesunken war.

«Trotz der wiederholten Überraschungen nach oben rechnen wir weiterhin damit, dass die Gesamtinflation für den Rest des Jahres recht schnell sinken wird, was vor allem auf Basiseffekte und Energiepreise zurückzuführen ist», erklärten die Volkswirte von UniCredit. Die Kerninflation dürfte angesichts des sehr starken Lohnwachstums im privaten Sektor ihrer Ansicht nach jedoch allmählicher zurückgehen als bisher erwartet.

Britischer Schuldenstand erstmals seit 1961 über 100-Prozent-Marke

Der Schuldenstand des britischen Staates übertrifft erstmals seit mehr als 60 Jahren die Wirtschaftsleistung des Landes. Die Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors erreichte im Mai 2,567 Bio. £, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das entspreche 100,1% des Bruttoinlandsprodukts. Dies sei das erste Mal seit 1961, dass die Verschuldung über der 100-Prozent-Marke liege.

Der britische Staat kam den Angaben nach allein im Mai auf eine Neuverschuldung von mehr als 20 Mrd. £. Die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors (ohne staatliche dominierte Banken) fiel damit etwas höher aus als von Ökonomen erwartet.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat der britischen Regierung zuletzt Hoffnung auf eine etwas bessere Konjunktur gemacht. Er rechnet mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von 0,4%, nachdem er im April noch ein Minus von 0,3% veranschlagt hatte. Der Fonds sieht mehrere Gründe für einen aufgehellten Konjunkturausblick. Dazu zähle, dass sich die Nachfrage trotz hoher Inflation erstaunlich gut gehalten habe – dies auch wegen steigender Löhne, Staatsausgaben und eines aufgehellten Geschäftsklimas.

REUTERS

