Konjunktur Grossbritannien – Britische Inflationsrate wieder einstellig Die Inflationsrate in Grossbritannien ist im April auf den niedrigsten Wert seit März 2022 gesunken. Jedoch gibt die Regierung noch keine Entwarnung.

Befragte Ökonomen hatten mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet. Bild: Alexander Spatari/Getty Images

Die britische Inflationsrate ist im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 8,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Die Teuerungsrate liegt damit erstmals seit sieben Monaten wieder im einstelligen Bereich. Im Vormonat März hatte sie noch 10,1% betragen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings einen deutlicheren Rückgang auf 8,2% vorausgesagt, während die Notenbank mit 8,4% gerechnet hatte.

Die Regierung gibt auch deshalb noch keine Entwarnung. «Obwohl es positiv ist, dass die Inflation jetzt im einstelligen Bereich liegt, steigen die Lebensmittelpreise immer noch zu schnell», sagte Finanzminister Jeremy Hunt zu der Entwicklung. «Wir müssen entschlossen an dem Plan festhalten, die Inflation zu senken.» Die sogenannte Kerninflationsrate – bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden – stieg im April sogar: Sie erreichte mit 6,8% den höchsten Wert seit März 1982.

Die hartnäckig hohe Inflation zwingt die Bank von England zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz erst vergangene Woche von 4,25 auf 4,50%. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Das war bereits die zwölfte Anhebung in Folge. «Wir müssen Kurs halten», betonte Bailey kürzlich vor der Presse. Die Inflation sei noch zu hoch. Mit höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung in den Griff zu bekommen, die an der Kaufkraft der Briten nagt. Sie könnte nach Ansicht mancher Experten nachlegen. Die nächste Zinsentscheidung soll am 22. Juni fallen.

REUTERS

